AGR: एयरटेल ने DoT को किया 8,004 करोड़ रु का अतिरिक्त भुगतान, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल (Bharti Airtel) ने शनिवार को कहा कि उसने दूरसंचार विभाग (DoT) को समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाये के तहत 8,004 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कंपनी 17 फरवरी 2020 को 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर चुकी है और शनिवार को 8,004 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया. कंपनी ने कहा कि उसने स्व-मूल्यांकन के आधार पर 31 दिसंबर 2019 तक देनदारियों की गणना की है और इस भुगतान में 29 फरवरी 2020 तक का ब्याज शामिल है.

भारती एयरटेल ने कहा कि समायोजित सकल राजस्व फैसले के तहत कंपनी ने वित्त वर्ष 2006-07 से 31 दिसंबर 2019 तक का स्व-मूल्यांकन किया और उस पर 29 फरवरी 2020 तक के ब्याज की गणना की गई. कंपनी ने बताया कि इसके मुताबिक भारती समूह की कंपनियों की ओर से 17 फरवरी 2020 को अदा किए गए 10,000 करोड़ रुपये के बाद बची राशि पर 3004 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि चुकाई गई.

इस भुगतान में भारती एयरटेल, भारती हेक्साकॉम और टेलीनॉर इंडिया की देनदारियां शामिल हैं. दूरसंचार विभाग के अनुमानों के अनुसार एयरटेल पर करीब 35,586 करोड़ रुपये बकाया हैं, जिसमें लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क, बकाया राशि पर ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज शामिल हैं.

दूरसंचार विभाग ने 14 फरवरी से भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को नोटिस भेजना शुरू किया था, जिसमें तत्काल बकाया भुगतान के आदेश दिए गए थे.

(Input: PTI)

