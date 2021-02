लगातार छह तिमाही लॉस के बाद Bharti Airtel को 854 करोड़ का प्रॉफिट, इस मामले में जियो को भी छोड़ दिया पीछे

देश में बढ़ते सब्सक्राइबर बेस और हाई रेवेन्यू कस्टमर्स के चलते टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी Bharti Airtel को अक्टूबर-दिसंबर 2020 की तिमाही में 854 करोड़ का कंसालिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ है. इसके पिछले साल की समान अवधि अक्टूबर-दिसंबर 2019 में कंपनी को 1035.3 करोड़ का नुकसान हुआ था. इससे पहले कंपनी को लगातार छह तिमाहियों तक लॉस हुआ था. दिसंबर तिमाही में एयरटेल ने जियो को एवरेज यूजर रेवेन्यू पर यूजर (एआरपीयू) के मामले में पछाड़ दिया. दिसंबर तिमाही में जियो का एआरपीयू 151 रुपये रहा जबकि एयरटेल का 166 रुपये.

दिसंबर 2020 तिमाही में भारती एयरटेल को अब तक का रिकॉर्ड कंसालिडेटेड तिमाही रेवेन्यू हासिल हुआ. चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में उसे 26518 करोड़ का रेवेन्यू हासिल हुआ जबकि उसके पिछले साल की दिसंबर 2019 तिमाही में उसे 21344 करोड़ का रेवेन्यू हासिल हुआ था.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते कंपनी को करीब दो साल पहले एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के लिए 28540 करोड़ रुपये का प्रोविजन करना पड़ा था जिसके कारण उसे वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में नुकसान हुआ था. इसके बाद सितंबर 2019 को समाप्त तिमाही में कंपनी को रिकॉर्ड 23045 करोड़ का नेट लॉस हुआ था. कंपनी का भारतीय कारोबार दिसंबर तिमाही में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 25.1 फीसदी बढ़कर 19007 करोड़ रुपये पहुंच गया.

करीब चार साल के बाद नए सब्सक्राइबर जोड़ने के मामले में कंपनी टॉप पर पहुंच गई है. टेलीकॉम कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण मानक मोबाइल एवरेज रेवेन्यू पर यूजर (एआरपीयू) की बात करें तो कंपनी का एआरपीयू वित्त वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही में 135 रुपये से बढ़कर चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 166 रुपये हो गया. कंपनी का मोबाइल रेवेन्यू सालाना आधार पर 32.4 फीसदी बढ़ा है. भारती एयरटेल के एमडी और सीईओ (इंडिया व दक्षिण एशिया) गोपाल वित्तल के मुताबिक दिसंबर तिमाही में कंपनी ने वायरलेस बिजनेस में 1.3 करोड़ 4जी कस्टमर्स जोड़े जिसके कारण कंपनी के रेवेन्यू में सालाना आधार पर करीब 25 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. देश में भारती एयरटेल का कस्टमर बेस सालाना आधार पर 9.4 फीसदी बढ़कर 33.62 करोड़ हो गया.

