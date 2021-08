Bharti Airtel ने जून तिमाही में कमाया 284 करोड़ रुपये का मुनाफा, कंपनी के ARPU में भी तेज बढ़त

Bharti Airtel ने मंगलवार ( 3 अगस्त 2021) को अपने वित्तीय नतीजों का ऐलान कर दिया. नतीजों के मुताबिक कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही ( अप्रैल-जून) में 284 करोड़ का नेट प्रॉफिट हासिल किया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष ( 2020-21) की पहली तिमाही में इससे 15,933 रुपये का घाटा हुआ था. मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी के रेवेन्यू में 15.3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 15.3 फीसदी बढ़ कर 26,854 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

टेलीकॉम कंपनियों की कमाई का एक अहम पैमाने माने जाने वाला प्रति यूजर औसत कमाई यानी ARPU भी बढ़ गई है. पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ARPU 138 रुपये थी वहीं मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ARPU बढ़ कर 146 रुपये हो गई. कंपनी के नतीजों पर टिप्पणी करते हुए इसके एमडी और सीईओ (भारत और दक्षिण एशिया) गोपाल विट्ठल ने कहा कि एयरटेल का बढ़ा हुआ ARPU क्वालिटी ग्राहको में बढ़ोतरी का नतीजा है.

पिछली तिमाही की तुलना में कंपनी के रेवेन्यू में 1,106 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है जो अब 26,854 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. वहीं कंपनी का एबिडटा मार्जिन (EBITDA margins) 48.9 की तुलना में बढ़ कर 49.1 फीसदी हो गया है. कंपनी ने कहा है कि कोविड लॉकडाउन की वजह से इसके डिवाइस शिपमेंट में गिरावट आई है . मार्केट के लोअर एंड पर वित्तीय दिक्कतें पैदा हुई हैं. हालांकि एयरटेल का मिलाजुला प्रदर्शन काफी अच्छा है. यह इसके पोर्टफोलियो की मजबूती दिखाता है.

