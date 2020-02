टेलिकॉम इंडस्ट्री: घट रही प्रतियोगिता के बीच Airtel बन रहा है विनर! निवेशक भी हो रहे मालामाल

Airtel Sensex 30 Top Gainer in Last 1 Year: पिछले कुछ सालों की बात करें तो टेलिकॉम इंडस्ट्री में डाटा वार का ऐसा दौर चला कि कई कंपनियों को कारोबार समेटना पड़ा. मौजूदा दौर में निजी क्षेत्र में सिर्फ 3 कंपनियां जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ही रह गई हैं. हालांकि भारी कर्ज और एजीआर देनदारी के चलते सेक्टर पर दबाव बना हुआ है. एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि अगर वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कर भी गई तो टेलिकॉम सेक्टर में 3 कंपनियां ही रहेंगी और इन्हीं के बीच रिसोर्सेज को लेकर प्रतियोगिता रहेगी. फिलहाल टेलिकॉम सेक्टर में घट रही प्रतियोगिता के बीच एयरटेल विनर बनकर सामने आने लगा है.

सेंसेक्स 30 की बात करें तो इस साल अबतक टेलिकॉम कंपनी एयरटेल के शेयरों में सबसे ज्यादा करीब 89 अंकों यानी 19.51 फीसदी तेजी रही है. वहीं, पिछले एक साल की बात करें तो एयरटेल लॉर्जकैप शेयरों के मामले में बाजार का बादशाह साबित हुआ है. 1 साल के दौरान शेयर में करीब 92 फीसदी या 261 अंकों की तेजी आई है, जो लॉर्जकैप शेयरों में सबसे ज्यादा है. कंपनी का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ के करीब है.

एक ओर जहां रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कर्ज और एजीआर देनदारी में फंसी वोडाफोन आइडिया के 3500 करोड़ रुपये की एनसीडी की रेटिंग को घटाकर BB से B+ कर दिया है. वहीं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने एयरटेल को निगेटिव वाच लिस्ट से हटा दिया है. एयरटेल के लिए फिच ने आउटलुक स्टेबल रखते हुए ‘BBB-’ रेटिंग को बरकरार रखा है. फिच के अनुसार यह अनुमान है कि भारती एयरटेल के EBITDA में 2019-20 और 2020-21 में 20 से 25 फीसदी की ग्रोथ होगी. इसका कारण भारत के मोबाइल बाजार में प्रतिस्पर्धा कम होना भी है.

सुप्रीम कोर्ट के सांविधिक बकाया और भुगतान समयसारणी मामले में दूरसंचार कंपनियों की याचिका खारिज करने के बाद भारती एयरटेल ने ने 17 फरवरी को दूरसंचार विभाग को 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया. कोर्ट ने अक्टूबर में एजीआर के बारे में दूरसंचार विभाग के पक्ष में फैसला सुनाया था और कंपनियों को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क पर बकाये का भुगतान करने को कहा.

