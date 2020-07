भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल की सैलरी कितनी है? वित्त वर्ष 2020 में 3% घट गई

Sunil Mittal Salary: टेलिकॉम दिग्गज सुनील भारती मित्तल का भारती एयरटेल लिमिटेड से मिलने वाला वेतन पैकेज 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष में 3 फीसदी घटकर 30.13 करोड़ रुपये रह गया है. कंपनी के शेयर की कीमत और अन्य लाभों में कमी के चलते पैकेज कम हुआ है. भारती एयरटेल लिमिटेड के चेयरमैन के तौर पर वित्त वर्ष 2018-19 में सुनील मित्तल का वेतन-भत्ता 31 करोड़ रुपये था. कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मित्तल के वेतन-भत्ते में 2016-17 के बाद से कोई बदलाव नहीं किया गया है.

कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार, सुनील मित्तल के वास्तविक वेतन में आई कमी की मुख्य वजह शेयर कीमतों और अन्य लाभों की वैल्यू में गिरावट है. मित्तल का मूल वेतन 2019-20 में 26.97 करोड़ रुपये रहा जो पिछले साल के समान ही है. हालांकि आयकर अधिनियम की धारा 17(2) के तहत उन्हें उपलब्ध कराए गए अनुलाभों का मूल्य पिछले साल के 1.87 करोड़ रुपये से घटकर 99.8 लाख रुपये रह गया है.

केवल 15 मिनट में फोन होगा फुल चार्ज, Qualcomm की Quick Charge 5 टेक्नोलॉजी लॉन्च

सुनील मित्तल के सेवानिवृत्ति फायदे भी 2.15 करोड़ रुपये पर स्थिर बने हुए हैं. मित्तल को 1 अक्टूबर 2016 को फिर से पांच साल के लिए कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है. कंपनी चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे 29 जुलाई को जारी करने वाली है. कंपनी को बीती चौथी तिमाही में 5,237 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था. इसकी अहम वजह सांविधिक बकाये भुगतान का प्रोविजनिंग थी. 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में कंपनी को 32,183.2 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ है. जबकि कंपनी का रेवेन्यू 87,239 करोड़ रुपये दर्ज किया गया.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.