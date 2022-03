Stock in News Today: Bharat Forge, Sun Pharma, Infosys समेत फोकस में रहेंगे ये स्टॉक, इंट्राडे के लिए रखें नजर

ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर एक बार फिर अनिश्चितता है. निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह है. लेकिन इस बीच पॉजिटिव खबरों के चलते कुछ शेयरों में जमकर एक्शन देखने को मिल सकता है.

रूस और यूक्रेन संकट के चलते बाजार सेंटीमेंट बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं. (pixabay)

Buzzing Stocks Today: शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव बना हुआ है. बाजार अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 15 फीसदी नीचे ट्रेड कर रहे हैं. रूस और यूक्रेन संकट के चलते सेंटीमेंट और खराब हो गए हैं. क्रूड का भाव 130 डॉलर प्रति बैरल पर है. एनर्जी की कीमतें बढ़ रही है और साथ में महंगाई भी. ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर एक बार फिर अनिश्चितता है. ऐसे में निवेशकों को सतर्क रहकर ट्रेड करने की सलाह है. लेकिन इस बीच पॉजिटिव खबरों के चलते कुछ शेयरों में आज जमकर एक्शन देखने को मिल सकता है. इनमें Zydus Lifesciences, Bafna Pharmaceuticals, Bharat Forge, Sun Pharma, Infosys, Dish TV जैसे नाम शामिल हैं. इंट्राडे में आने वाली उछाल का आप भी फायदा उठा सकते हैं. Zydus Lifesciences Zydus की यूएस बेस्ड बॉयोफार्मास्युटिकल आर्म Sentynl Therapeutics Inc ने इंजेक्शन के लिए ब्रिजबायो की न्यूलिब्री (Fosdenopterin) की बिक्री के लिए एक एसेट परचेज एग्रीमेंट किया है. Bafna Pharmaceuticals प्रमोटर SRJR Life Sciences LLP कंपनी में 99,357 इक्विटी शेयर या अपनी 0.42 फीसदी हिस्सेदारी ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के जरिए बेचेगा. 9 मार्च से शुरू होने वाली इस हिस्सेदारी बिक्री का मकसद मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग हासिल करना है. Bharat Forge ऑटो एंसिलरी कंपनी Bharat Forge ने कहा है कि उसकी सब्सिडियी कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स (KSSL) ने एक ज्वॉइंट वेंचर कंपनी सागर-मानस टेक्नोलॉजीज (SMTL) को ओपन ज्वॉइंट स्टॉक कंपनी Dastan Transnational Corporation के साथ इनकॉरपोरेट किया है. ज्वॉइंट वेंचर Bharat Forge को समुद्री और रक्षा उत्पादों के लिए ज्वॉइंट अपग्रेडेशन और मैन्युफैक्चरिंग व सॉल्यूशन प्रदान करने में मदद करेगा. Sun Pharma Sun Pharma की सब्सिडियरी Taro Pharmaceuticals USA Inc ने गैलडर्मा की सहायक कंपनियों का अधिग्रहण पूरा कर लिया है. गैलडर्मा की सहायक कंपनियों में गैलडर्मा होल्डिंग्स इंक, प्रोएक्टिव वाई और प्रोएक्टिव कंपनी कॉर्पोरेशन थी. इन सहायक कंपनियों ने प्रोएक्टिव, रिस्टोरेटिव एलिमेंट्स और इन डिफेंस ऑफ स्किन ब्रांड के तहत प्रोडक्ट बेचे. Infosys एक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, Dow Jones और Infosys ने मंगलवार को नए ह्यूमन सेंटर्ड डिजिटल एक्सपीरियंस के लिए सहयोग की घोषणा की है. Dish TV एक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, Dish TV लिमिटेड ने एनुअल जनरल मीटिंग के अपने रिजल्ट का खुलासा किया है. एक्सचेंज के साथ अपडेट की गई जानकारी के अनुसार, शेयरधारकों ने AGM में प्रस्तावित सभी तीन प्रस्तावों को खारिज कर दिया है.

