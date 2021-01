2021 में निवेश के लिए 10 बेस्ट स्टॉक, ​1 साल में मिल सकता है 41% तक रिटर्न

Best Stocks For 2021: साल 2021 की शुरूआत हो चुकी है, ऐसे में अब अपने पोर्टफोलियो का आंकलन करने का सही समय है. साल 2020 में शेयर बाजार 16 फीसदी के करीब तेजी के साथ बंद हुआ. सेंसेक्स ने जहां करीब 16 फीसदी रिटर्न दिया, वहीं निफ्टी में 15 फीसदी रिटर्न मिला. हालांकि 2020 में बाजार में जमकर उतार चढ़ाव रहा है. साल की शुरूआत पॉजिटिव नोट के साथ हुई, लेकिन लॉकडाउन के चलते बाजार मार्च में निचले स्तरों पर चला गया. हालांकि नवंबर आते आते बाजार ने अपना रिकॉर्ड हाई बनाया. 31 दिसंबर 2020 को निु्टी पहली बार 14000 के पार गया तो सेंसेक्स 47900 के करीब पहुंच गया.

बाजार की इस तेजी में बहुत से शेयर अब महंगे हो गए हैं. बाजार का वैल्युएशन भी अब बढ़ चुका है. ऐसे में आगे बाजार में करेक्शन से इनकार नहीं किया जा सकता है. ऐसे में एक्सपर्ट नए साल पर नए सिरे से पोर्टफोलियों का आंकलन करने की सलाह दे रहे हैं. आने वाले साल में कुछ खास सेक्टर मसलन इंफ्रा, एग्री, फार्मा और आईटी के अलावा पीएसयू सेक्टर में तेजी आ सकती है. हमने यहां ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर कुछ ऐसे ही शेयरों का चुनाव किया है.

ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल ने हीरो मोटोकॉर्प में निवेश की सलाह दी है. ब्रोकरेज ने इसके लिए 3939 रुपये लक्ष्य रखा है. वहीं शेयर का करंट प्राइस 3100 रुपये है. इस लिहाज से शेयर में 27 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. देश की आटो इंडस्ट्री अब रिकवरी के मोड में है. खासतौर से अू व्हीलर सेग्मेंट में अच्छी होलसेल रिकवरी देखने को मिल रही है. इस सेग्मेंट में आगे डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिल सकती है. रूरल इनकम सुधरने से भी टू व्हीलर इंडस्ट्री को फायदा होगा. टू व्हीलर में बड़ा प्लेअर होने का फायदा कंपनी को मिलेगा.

ब्रोकरेज हाउस शेयरखान ने फार्मा कंपनी बॉयोकॉन के शेयरों में 520 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. शेयर का करंट प्राइस 466 रुपये है. इस लिहाज से इसमें 12 फीसी रिटर्न मिल सकता है. आने वाले दिनों में देश के बॉयोलॉजिकल सेग्मेंट में अच्दे ग्रोथ की उम्मीद है. कंपनी ग्लोबल बायोसिमिलर स्पेस में अच्छी पोजिशन पर है, जिसका फायदा मिलेगा. कंपनी की बैलेंसशीट मजबूत है और अर्निंग विजिबिलिटी भी बेहतर है.

ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल ने धनुका एग्रीटेक में 890 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. शेयर का करंट प्राइस 769 रुपये है. इस लिहाज से इसमें एक साल में 16 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. धनुक्रा एग्रीटेक एग्री सेक्टर में लीडिंग कंपनी है. जिस तरह से सरकार का रूरल सेक्टर के साथ साथ एग्रीकल्चर पर फोकस बढ़ा है, इसका फायदा लीडिगं एग्री कंपनियों को होगा. धानुका एग्रीटेक प्रमुख कृषि रसायन कंपनी है. कंपनी का प्रोडक्ट पोर्अफोलियो मजबूत है. देशभर में मजबूत नेटवर्क होने का भी फायदा मिल रहा है.

ब्रोकरेज हाउस खंबाटा सिक्योरिटीज ने बर्गर किंग में 227 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेया की सलाह दी है. शेयर का करंट प्राइस 175 रुपये है. इस लिहाज से शेयर में 30 फीसदी का रिटर्न मिल सकता है. बर्गर किंग की शेयर बाजार में लिस्टिंग दिसंबर 2020 में हुई है. बर्गर किंग इंडिया की शेयर बाजार में 92 फीसदी प्रीमियम पर बीएसई पर लिस्ट हुआ. शेयर का इश्यू प्राइस 60 रुपये था, जबकि यह 55 रुपये बढ़कर 115 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ था. कंपनी ने भारत में अपना पहला रेस्टोरेंट नवंबर 2014 में खोला था. आज बर्गर किंग के पास देशभर में 57 शहरों में 268 स्टोर हैं. इनमें से 8 फ्रेंचाइजी हैं जो एयरपोर्ट्स पर हैं. आईपीओ से मिलने वाले इस फंड का इस्तेमाल कंपनी नए स्टोर खोलने और कर्ज चुकाने में करेगी.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने भारती एयरटेल के शेयरों में 650 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. शेयर का करंट प्राइस 510 रुपये है. ब्रोकरेज हाउस आईासीआईसीआई डायरेक्ट ने भी 620 रुपये का लक्ष्य दिया है. इस लिहाज से करंट प्राइस से देखें तो शेयर में 28 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. एयरटेल पर धीरे धीरे कर्ज कम हो रहा है. सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है. अक्टूबर महीने में एयरटेल ने सबसे ज्यादा ग्राहक जोड़े हैं. भारती एयरटेल की बात करें तो कंपनी का मार्केट शेयर फिर बढ़ रहा है. कंपनी का ARPU 162 रुपये है.

ब्रोकरेज हाउस प्रभुदास लीलाधर ने इंफोसिस में 1436 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. शेयर का करंट प्राइस 1256 रुपये है. इस लिहाज से इसमें 14 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

Daimler AG डील के बाद शेयर को लेकर सेंटीमेंट बेहतर हुए हैं. इस डील से अगली तिमाहियों में दिखेगा. सालाना आधार पर कंपनी को नई डील्स में 45 फीसदी का इजाफा हुआ है. इंफोसिस ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कांस्टेंट करंसी में रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 2-3 फीसदी तक रिवाइज्ड किया है. यह पहले 0-2 फीसदी था. पूरे साल के ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस भी 21-24 फीसदी के मुकाबले 23-24 फीसदी तक बढ़ाया है.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने कोल इंडिया में 190 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. शेयर का करंट प्राइस 135 रुपये है. इस लिहाज से इसमें 41 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. कंपनी के फाइनेंशियल में सुधार है. इूसरी तिमाही में कोल इंडिया कंसो सेल्स में तिमाही आधार पर करीब 15 फीसदी इजाफा हुआ है. वहीं नेट प्रॉफिट 2950.81 करोड़ रुपये रहा है. कोल इंडिया लिमिटेड अब अगले साल 2021 में गैर-कोयला क्षेत्र एलुमिनियम और सोलर सेक्टर में उतरेगी. इसके अलावा एक बिलियन टन (100 करोड़ टन) कोयला के उत्पादन का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल ने अशोक लेलैंड में 124 के लक्ष्य के साथ निवेया की सलाह दी है. शेयर का करंट प्राइस 95 रुपये है. इस लिहाज से शेयर में 31 फीसदी की ग्रोथ आ सकती है. आटो सेग्मेंट के सेंटीमेंट सुधर रहे हैं. इकोनाूमी रिकवरी होने के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बए़ रही है. ऐसे में आगे ट्रक की डिमांड बढ़ने का फायदा कंपनी को मिलेगा. कंपनी डिफेंस सेक्टर के लिए भी खास व्हीकल्स बनाती है.

ब्रोकरेज हाउस शेयरखान ने एनटीपीसी में 140 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेया की सलाह दी है. शेयर का करंट प्राइस 99 रुपये है इस लिहाज से शेयर में 41 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. कंपनी के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में सुधार हुआ है. इसके साथ ही कंपनी का शेयर बायबैक प्राइस 11 रुपये प्रति शेयर NTPC के बुक वैल्यू के आसपास है. साथ ही कंपनी अपने निवेशकों को 6-7 फीसदी का डिविडेंड ऑफर कर रही है.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने अरबिंदो फार्मा में 1100 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. शेयर का करंट प्राइस 920 रुपये है. इस लिहाज से शेयर में करीब 20 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. कंपनी को अमेरिका में अपने बिजनेस में शानदार तेजी आने की उम्मीद है. साथ ही कंपनी कई प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रही है. इसका फायदा आगे मिलेगा.

नोट: हमने यहां जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. शेयर बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.

