बाजार में खोज रहे हैं क्वालिटी स्टॉक! इन 4 शेयरों पर रखें नजर, मिल सकता है 50% तक रिटर्न

Quality Stock Tips: शेयर बाजार अपने मार्च के लो से करीब 53 फीसदी मजबूत हो चुका है. एक ओर कोरोना वायरस के मामले देश में रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, लेकिन शेयर बाजार पर इसका असर नहीं दिख रहा है. बाजार अपने रिकॉर्ड हाई की ओर बढ़ रहा है. हालांकि कुछ एक्सपर्ट बाजार को लेकर आगे साफ कुछ भी कहने से बच रहे हैं. उनका कहना है कि बाजार में भले ही तेजी है, लेकिन अब इसका वैल्युएशन महंगा हो चुका है. घरेलू और ग्लोबल फैक्टर भी दबाव बना रहे हैं. ऐसे में निवेशकों को सतर्क रहकर सिर्फ क्वालिटी स्टॉक चुनने की सलाह दे रहे हैं. अगर आप भी ऐसे कुछ शेयरों की तलाश कर रहे हैं तो हमने ब्रोकरेज हाउस की पसंद के ऐसे 4 शेयर चुने हैं. इसमें मैरिको, IRCTC, मिश्र धातु निगम और टाटा मोटर्स शामिल हैं.

कोरोना वायरस के चलते मार्च में शेयर बाजार में जमकर बिकवाली आई. दिग्गज शेयर हों या मझोले या छोटे,सभी की जमकर पिटाई हुई. बाजार में अपने निचले स्तरों पर आ गया था. 23 मार्च को सेंसेक्स टूटकर 25638 के स्तर पर आ गया तो निफ्टी भी 7511 के लो पर पहुंच गया. हालांकि इसके बाद से सेंसेक्स में 53 फीसदी तेजी आई और यह 16 सितंबर बुधवार को 39,302.85 के स्तर पर बंद हुआ. निफ्टी भी 11600 का स्तर पार कर चुका है. इस दौरान कई शेयर भी अपने 52 हफ्ते का हाई छूने में कामयाब रहे. इस रैली में सबसे ज्यादा योगदान लॉर्जकैप का रहा है.

IRCTC के वित्तीय प्रदर्शन पर लॉकडाउन का गहरा असर हुआ है. लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर ट्रेनों का आपरेशन बंद होने से कंपनी के मुनाफे और रेवेन्यू पर असर पड़ा है. जून तिमाही में कंपनी का EBITDA/PAT लॉस 43.90 करोड़ और 24.60 करोड़ रुपये रहा है. वित्त वर्ष 2021 में कंपनी पर दबाव बना रहेगा. अभी भी बहुम कम ट्रेनें आपरेशन में हैं. अगले 6 महीने भी ट्रेन सेवाएं पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाएंगी. हालांकि अब अनलॉक में धीरे धीरे स्पेशल ट्रेनें बढ़ाई जा रही हैं. अगले वित्त वर्ष से ट्रन सेवाएं पूरी तरह से शुरू होने की उम्मीद है, जिससे रेवेन्यू में तेज उछाल आएगा. आईआरसीटीसी कैटरिंग सेवाओं में अपनी क्षमता बढ़ा रही है. अगले 3 साल सेल्स/PAT CAGR 12%/20% फीसदी रहने का अनुमान है. ब्रोकरेज हाउस प्रभुदास लीलाधर ने शेयर में 1645 रुपये का लक्ष्य दिया है. करंट प्राइस 1367 रुपये के लिहाज से इसमें 20 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

एफएमसीजी कंपनी मैरिको के रेवेन्यू में दूसरी तिमाही में डबल डिजिट में ग्रोथ की उम्मीद है. कंपनी के कोर ब्रांड पैराशूट कोकोनट आयल की डिमांड में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है. जुलाई और अगस्त में इस ब्रांड की सेल्स अच्छी रही है. सफोला एडिबल आयल भी अच्छी डिमांड में है और इसमें 8-12 फीसदी वॉल्यूम ग्रोथ रजिस्टर हुआ है. कंपनी ने अपने तमाम खर्चों में कटौती की है, इसमें विज्ञापन पर होने वाला खर्च भी शामिल है. डिमांड सुधरने पर कंपनी को लाभ मिलेगा. ब्रोकरेज हाउस शेयरखान ने शेयर के लिए 420 रुपये का लक्ष्य रखा है. करंट प्राइस 364 रुपये के लिहाज से इसमें 15 फीसदी तक रिटर्न मिल सकता है.

ब्रोकरेज हाउस ICICI सिक्योरिटीज ने मिश्र धातु निगम में 281 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 208 रुपये के लिहाज से इसमें 35 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. जून तिमाही की बात करें तो कंपनी के प्रदर्शन पर कोरोना वायरस महामारी का असर दिखा है. कंपनी का मुनाफा 0.94 करोड़ घटा है, जबकि रेवेन्यू में 14.11 फीसदी की गिरावट आई है. आगे स्थितियां सुधरने से कंपनी को भी रिकवरी की उम्मीद है.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने टाटा मोटर्स में 227 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 151 रुपये के लिहाज से शेयर में 50 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. कंपनी आने कर्ज को धीरे धीरे खत्म करने की राह पर है. वित्त वर्ष 2024 तक कंपनी का जीरो डेट यानी कर्जमुक्त होने का लक्ष्य है. कंपनी अपने गैरजरूरी खर्चों को कम कर रही है. आने वाले दिनों में टाटा मोटर्स को रेवेन्यू में अच्छी रिकवरी की उम्मीद है.

(नोट: हमने यहां ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर शेयरों की जानकारी दी है. बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की सलाह लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.