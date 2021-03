Stock Tips: बाजार में उतार-चढ़ाव बने रहने का अनुमान, इन शेयरों में बनाएं मुनाफे की रणनीति

Best Stocks Tips: पिछले 7 ट्रेडिंग डे की बात करें तो 6 दिन बाजार लाल निशान में बंद हुए हैं. सोमवार 22 मार्च को भी सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में बंद हुए. सेंसेक्स अपने आल टाइम हाई से करीब 3000 अंक टूट गया है. पिछले कुछ दिनों से सेंसेक्स और निफ्टी एक रेंज में चल रहे थे. अगर सावधानीपूर्वक इनडिविजुअल स्टॉक (विशेष रूप से एफ एंड ओ क्षेत्र में) के प्राइज एक्शन को देखें तो कुछ डिस्ट्रिब्यूशन साफ तौर पर दिखाई देता है. निफ्टी और अन्य प्रमुख इंडेक्स में हालिया गिरावट की मुख्य वजह कुछ शेयरों में हुई ओवरऑल बिक्री थी. घरेलू शेयर बाजार ओवरसोल्ड की स्थिति में था, इसलिए रिबाउंड का अनुमान पहले से लगाया जा रहा था. फिलहाल आगे अगर 15050 का लेवल उपर की ओर नहीं टूटता है तो बाजार के रेंजबाउंड रहने की उम्मीद है.

देखना होगा कि अगले कुछ दिन शेयर बाजार का व्यवहार कैसा रहता है. हायर साइड में देखें तो 14875-15050 का रजिस्टेंस लेवल है. वहीं नीचे की ओर 14450-14350 एक प्रमुख सपोर्ट जोन बन गया है. अगर निफ्टी नीचे की ओर 14330 का स्तर ब्रेक करता है तो तभी बाजार में गिरावट बढ़ने की संभावना है. ऐसा न होने पर सेंसेक्स और निफ्टी के व्यापक दायरे में रहने की उम्मीद है.

अब मंथली एक्सपायरी वीक आने वाला है. बाजार में उतार चढ़ाव बने रहने की उम्मीद है. ऐसे में ट्रेडर्स को थोड़े समय के लिए स्टॉक-स्पेसिफिक नजरिया रखने की सलाह दी जाती है. जब तक निफ्टी 15050 को पार नहीं करता, हमें हायर लेवल्स पर कुछ दबाव दिखने की संभावना है. इस वजह से निवेशक को एग्रेसिव तरीके से खरीददारी करने की बजाए, सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करना चाहिए.

स्टॉक का मूल्य 424 के आसपास पिछले कई रेजिस्टेंस जोन में सपोर्ट खोजने में कामयाब रहा है. इस साल अब तक शेयर 381 रुपये से बढ़कर 432 रुपये तक पहुंच गया है. यह ’89-दिन के ईएमए’ के साथ मेल खा रहा है. इसलिए उम्मीद है कि स्टॉक फिर से ऊपर की ओर चढ़ना शुरू होगा. शेयर में आगे तेजी आने की उम्मीद है. इसमें 448 रुपए के लक्ष्य के साथ निवेश किया जा सकता है. शेयर का करंट प्राइस 432 रुपये है. हालांकि इसके लिए स्टॉप लॉस 418 रुपए पर रखा जा सकता है.

बीते हफ्ते स्मार्ट रिकवरी के साथ डेली क्लोज इस प्रमुख मूविंग एवरेज से ऊपर हुआ. इसके अलावा, कैंडल भी ‘बुलिश हैमर’ पैटर्न से मिलती है. इस वजह से इन सबको देखते हुए कार्ड पर कुछ राहत की संभावना अधिक है. आने वाले दिनों में शेयर 445 रुपए का लक्ष्य पा सकता है. शेयर में कुछ गिरावट आए तो 418 रुपये के भाव से निवेश करें. स्टॉप लॉस को सख्ती से 407 रुपए के आसपास रखें.

पिछले कुछ सत्रों से शेयर पर दबाव देखने को मिल रहा है. चार्ट पर भी यह साफ तौर से दिखाई दे रहा है. शेयर की कीमतें अपने हालिया कंसोलिडेशन रेंज से नीचे फिसल गई हैं. बीते सत्र में भी शेयर कमजोर होकर लाल निशान में बंद हुआ. उम्मीद है कि स्टॉक 730-735 के आसपास कड़े प्रतिरोध का सामना कर सकता है. आने वाले दिनों की बात करें तो इसमें और गिरावट आ सकती है. शेयर को 700 रुपए के टारगेट से शॉर्ट करने की सलाह है. स्टॉप लॉस को 746 रुपए में रखा जा सकता है.

(By: समीत चव्हान, चीफ एनालिस्ट, टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स, एंजिल ब्रोकिंग लिमिटेड)

(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस हिंदी डिजिटल किसी भी तरह के निवेश की सलाह नहीं देता है. निवेश संबंधी निर्णय करने से पहले स्वयं पड़ताल करें या अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें.)

