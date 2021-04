Stocks Idea: कोरोना संकट में भी 55% तक रिटर्न दे सकते हैं ये शेयर, 100 रुपये से कम है कीमत

Best Stock Tips: कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच शेयर बाजार पर दबाव साफ देखने को मिल रहा है. सेंसेक्‍स फरवरी में अपने रिकॉर्ड हाई से 9 फीसदी के करीब कमजोर हो चुका है. शेयर बाजार के जानकार आगे भी बाजार में वोलैटिलिटी से इनकार नहीं कर रहे हैं. कोरोना वायरस पर जल्‍द काबू नहीं पाया गया तो बाजार में मौजूदा गिरावट आगे भी जारी रह सकती है. ऐसे में निवेशक सतर्क हैं और बड़ी रकम के साथ बाजार में उतरने से बच रहे हैं. ऐसे दौर में अगर आप भी निवेश को लेकर डर रहे हैं तो बेहतर है कि छोटी र​कम के साथ उन शेयरों में निवेश करें जो सस्ते हें साथ में उनके फंडामेंटल मजबूत नजर आ रहे हों. हमने यहां ऐसे ही 100 रुपये से सस्ते कुछ शेयर चुने हैं.

फंडामेंटली मजबूत सस्ते शेयर चुनने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपकी बड़ी रकम एक साथ ब्लॉक नहीं होती है. वहीं, शेयर सस्ता होने से आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई करने का मौका मिलता है. अगर बाजार में उतार चढ़ाव होता है तो इसका सस्ते शेयरों पर असर भी कुछ कम होता है. वहीं, आगे जब निवेशकों का सेंटीमेंट मजबूत होता और बाजार में रैली शुरू होती है तो इन शेयरों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है.

ब्रोकरेज हाउस च्‍वॉइस इक्विटी ब्रोकिंग ने Fineotex Chemical में निवेश की सलाह देते हुए लक्ष्‍य 105 रुपये तय किया है. शेयर का करंट प्राइस 68 रुपये है, यानी इस लिहाज से इसमें 55 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. Fineotex Chemical (FCL) देश की लीडिंग स्‍पेशिएलिटी केमिकल मैन्‍युफैक्‍चरर कंपनी है. कंपनी के प्रोडक्‍ट प्रमुखता से टेक्‍सटाइल सेक्‍टर, वाटर ट्रीटमेंट, लेदर, कंस्‍ट्रक्‍शन और पेंट सेक्‍टर में इस्‍तेमाल होते हैं. कंपनी की भारत के अलावा मलेशिया में भी मैन्‍युफैक्‍चरिंग की सुविधा है, जिनकी ज्‍वॉइंट प्रोडक्‍शन कैपेसिटी 43000 टन सालाना है. पोर्टफोलियो में 450 से ज्‍यादा प्रोडक्‍ट हैं. केमिकल इंडस्‍ट्री में कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है. कंपनी का 52 फीसदी रेवेन्‍यू ओवरसीज बिजनेस से आता है.

ब्रोकरेज हाउस प्राफिटमार्ट सिक्‍योरिटीज ने मैरिन इलेक्ट्रिकल्‍स में निवेश की सलाह देते हुए 81 रुपये का लक्ष्‍य रखा है. शेयर का करंट प्राइस 67 रुपये है, इस लिहाज से इसमें 21 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. मैरिन इलेक्ट्रिकल्‍स की स्‍थापना 1978 में हुई थी. कंपनी इलेक्ट्रिकल सॉल्‍यूशन में देश की लीडिंग कंपनियों में शामिल हैं, जिसमें लो वोल्‍टेज, मीडियम वोल्‍टेज इलेक्ट्रिकल सिस्‍टम और टाटोमेशन प्रोडक्‍ट हैं. कंपनी मैरिन और इंडस्ट्रियल बिजनेस सेग्‍मेंट में है. कंपनी का क्‍लाइंट बेस मजबूत है और प्रमुख क्‍लाइंट में इंडियन नेवी, मझगांव डॉक, गोवा शिपयार्ड, गार्डेन रीच शिपबिल्‍डर्स और कोचिन शिपयार्ड शामिल हैं.

ब्रोकरेज हाउस आनंद राठी ने इंडियन होटल्‍स में निवेश की सलाह देते हुए लक्ष्‍य 130 रुपये तय किया है. शेयर का करंट प्राइस 98 रुपये है, इस लिहाज से इसमें करीब 33 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. इंडियन होटल सेक्‍टर में इंडियन होटल्‍स की प्रेजेंस मजबूत है. मजबूत ब्रांड इक्विटी और बिजनेस सेग्‍मेंट में बेहतर डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो होने का फायदा इसे मिल सकता है. वित्‍त वर्ष 2023 की पहली तिमाही से कंपनी के बिजनेस में पूरी तरह से रिवाइवल देखने को मिल सकता है, हालांकि यह कोरोना वैक्‍सीनेशन की स्‍पीड पर निर्भर है. कंपनी के पास लिक्विडिटी की कमी नहीं है.

ब्रोकरेज हाउस ICICI डायरेक्‍ट ने मिंडा कॉरपोरेशन में 120 रुपये के लक्ष्‍य के साथ निवेश की सलाह दी है. शेयर का करंट प्राइस 97 रुपये है. इस लिहाज से इसमें 24 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. कंपनी का रेवेन्यू मुख्य तौर से बजाज, हीरो और TVS से आता है. आटो सेक्टर खासतौर से टू व्हीलर्स में रिकवरी आती है तो मिंडा बड़ा विनर साबित होगा. आने वाले दिनों में बेहतर मॉनसून का अनुमान है, इससे रूरल डिमांड मजबूत रहने की उम्मीद है.

(नोट: हमने यहां जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. शेयर बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लें.)

