Stock Tips: शेयर बाजार से मिल सकता है 82% तक रिटर्न, इन 4 सस्ते शेयरों में लगाएं दांव

Top Stock Idea: शेयर बाजार में मार्च की गिरावट के बाद से अच्छी खासी तेजी आ चुकी है. करीब 7 महीनों बाद सेंसेक्स वापस 40 हजार के स्तर पर पहुंच गया. गुरूवार के कारोबार में निफ्टी ने भी 11850 का स्तर टच किया. मार्च के लो से दोनों ही इंडेक्स 50 फीसदी से ज्यादा चढ़ चुके हैं. एक्सपर्ट का मानना है कि लंबी अवधि के लिए बाजार का आउटलुक मजबूत है. लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो कई शेयरों का वैल्युएशन एक बार फिर उंचा दिख रहा है. ऐसे में अगली रैली के पहले करेक्शन की आशंका ज्यादा है.

एक्सपर्ट का मानना है कि अगर बाजार में कुछ करेक्शन आता है तो नए निवेश के लिए एक बार फिर स्पेस मिलेगा. अभी स्टॉक स्पेसिफिक ही रहने की सलाह है. ऐसे में अगर आप नए निवेश को लेकर कनफ्यूज हैं तो बेहतर है कि उन शेयरों में दांव लगाएं जो सस्ते होने के साथ मजबूत फंडामेंटल वाले हों. शेयर सस्ते होने से बाजार के उतार चढ़ाव का इन पर बहुत ज्यादा असर नहीं होगा. वहीं, जब आगे बाजार में रैली आए तो ग्रोथ का फायदा होगा. एक और फायदा यह है कि एक ही जगह ज्यादा निवेश करने की बजाए आपको अलग अलग बेहतर शेयरों में निवेश करने का मौका मिलेगा.

मल्टीनेशनल कंपनी ओएनजीसी देश की सबसे बड़ी क्रूड आयल और नेचुरल गैस कंपनी है. डोमेस्टिक प्रोडक्शन की 75 फीसदी हिस्सेदारी ओएनजीसी के पास है. ग्लोबल एनर्जी मेजर्स में भी कंपनी 11वें नंबर पर है. डोमिनेंट पोजिशन पर होने से कंपनी को फायदा हो रहा है. आने वाले दिनों में सरकार गैस प्राइस फॉर्मूला बदलने की बात कह रही है. ऐसा हुआ तो ओएनजीसी गेनर साबित होगा. फिलहाल कंपनी का आउटलुक बेहतर है. ब्रोकरेज हाउस ICICI सिक्योरिटीज ने शेयर में 124 रुपये का लक्ष्य दिया है. करंट प्राइस 68 रुपये के लिहाज से इसमें 82 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

ईस्टर इंडस्ट्रीज के पास 30 साल का अच्छा खासा अनुभव है. कंपनी पॉलिएस्टर फिल्म, स्पेशिएलिटी पॉलिमर और इंजीनियरिंग प्लास्टिक कंपाउंड्स बनाती है. पैकेजिंग और टैक्सटाइल इंडस्ट्री में कंपनी के प्रोडक्ट की अच्छी डिमांड है. ब्रोकरेज हाउस खंबाटा सिक्योरिटीज ने शेयर के लिए 131 रुपये का लक्ष्य दिया है. करंट प्राइस 92 रुपये के लिहाज से इसमें 42 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

अशोक लेलैंड भारत की जानी मानी आटोमोबाइल कंपनी है. कंपनी भारत की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है. इस क्षेत्र में यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बस बनाने वाली और 10वीं सबसे बड़ी ट्रक बनाने वाली कंपनी है. अशोक लेलैंड बस और ट्रक बनाती है. कंपनी आर्मी के लिए भी स्पेशलाइज्ड व्हीकल बनाती है. ब्रोकरेज हाउस इडेलवाइस ने शेयर के लिए 83 रुपये और शेयरखान ने 98 रुपये का लक्ष्य दिया है. शेयर का करंट प्राइस 76 रुपये है. इस लिहाज से इसमें 28 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

ग्रीनपैनल भारत की सबसे बड़ी वुड मैन्युफैक्चरर कंपनी है. कंपनी के पास उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश में स्टेट आफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है. कंपनी टॉप क्वालिटी मीडियम डेंसिटी फाइबरबोर्ड, प्लाईवुड, वुडेन फलेर्स और दरवाजे बनाती है. कंपनी के शेयर का वैल्युएशन बेहतर है. कंपनी के प्रोडक्ट की मांग लॉकडाउन के बाद एक बार फिर बढ़ने लगी है. डिमांड रिकवरी बेहतर होने का कंपनी को फासदा होगा. ब्रोकरेज हाउस ICICI सिक्योरिटीज ने शेयर के लिए 100 रुपये का लक्ष्य रखा है. करंट प्राइस 62 रुपये के लिहाज से इसमें करीब 61 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

