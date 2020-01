शेयर बाजार में बढ़ेगी तेजी; ब्रोकरेज की पसंद बनें ये 5 शेयर, निवेशकों को मिल सकता है 73% तक रिटर्न

Best Stock Tips When Market On Record High: साल 2020 शेयर बाजार के लिए शानदार साबित हो रहा है. सेंसेक्स और निफ्टी लगातार नए शिखर पर पहुंच रहे हैं. शेयर बाजार के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि लॉर्जकैप के बाद अब मिडकैप और स्मालकैप शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है. एक्सपर्ट मान रहे हैं कि पिछले साल जहां कुछ चुनिंदा शेयरों ने बाजार को मजबूती दी, इस साल ब्रॉडर मार्केट में तेजी आने के पूरे संकेत हैं. उनका कहना है कि घरेलू बाजार के लिहाज से अभी सेंटीमेंट पॉजिटिव हैं. बजट में कुछ नए एलानों से बाजार को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर और बेहतर सेंटीमेंट मिलते हैं तो यह रैली जारी रहने वाली है. इसी सेंटीमेंट को देखते हुए ब्रोकरेज हाउस भी कुछ शेयरों पर अपनी राय बना रहे हैं. हमने यहां ऐसे ही कुछ शेयर चुनें हैं, जिनमें निवेश करने पर फीसदी तक रिटर्न मिल सकता है.

ट्रेडिंग बेल्स के सीनियर एनालिस्ट संतोष मीना का कहना है कि बाजार में यह प्री बजट रैली है, हालांकि इसे पॉजिटिव ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट का भी सपोर्ट मिल रहा है. यूएस और ईरान के बीच टेंशन कम होने से जियो पॉलिटिकल टेंशन का फैक्टर हल्का हुआ है. वहीं, यूएस और चीन के बीच ट्रेड डील को लेकर सहमति बन गई है, जिससे ट्रेड वार का टेंशन भी कम हुआ है. हालांकि महंगाई बढ़ना एक चिंता है, लेकिन बाजार ने लिहाल इसे अनदेखा किया है. अबतक अर्निंग सीजन मिला जुला दिखा है, लेकिन बेहतर की उम्मीद है.

उनका कहना है कि टेक्निकली निफ्टी 12350-12400 के महत्वपूर्ण जोन में ट्रेड कर रहा है. इसके बाद भी बाजार में कमजोरी के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं. अगर बाजार रेजिस्टेंस जोन मैनेज कर लेता है तो आने वाले दिनों में निफ्टी 12545/12700 का सतर छू सकता है. इस दौरान निफ्टी को नीचे की ओर 12300 के स्तर पर सपोर्ट रहेगा.

एयरटेल

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने टेलिकॉम शेयर एयरटेल में निवेश की सलाह देते हुए लक्ष्य 575 रुपये रखा है. शेयर का करंट प्राइस 470 रुपये है. इस लिहाज से शेयर में 22 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. रिपोर्ट के अनुसार टेलिकॉम कंपनियों द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने से कंपनियों को लंबे समय बाद राहत मिलेगी. एयरटेल का बेस बड़ा है, जिसका फायदा कंपनी को होगा. 2020 में टैरिफ में और बढ़ोत्तरी देखने को मिल सकती है, जिससे कंपनी के मुनाफे पर से दबाव कम होगा.

टाइटन कंपनी

ब्रोकरेज हाउस शेयरखान ने टाइटन कंपनी में निवेश की सलाह देते हुए 1445 रुपये का लक्ष्य रखा है. शेयर का करंट प्राइस 1167 रुपये है. इस लिहाज से इसमें 24 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड की कीमतों में तेजी के बाद भी कंपनी के ज्वेलरी बिजनेस में सालाना आधार पर 11 फीसदी ग्रोथ रही है. वेडिंग और फेस्टिव सीजन का भी फायदा कंपनी को मिला है. हालांकि कंपनी के अन्य बिजनेस की बात करें तो ग्रोथ म्यूटेड रही है. आने वाले दिनों में कंपनी के अर्निंग का अनुमान बेहतर है. शेयर करेक्ट होकर अच्छे वैल्युएशन पर आ गया है.

मिश्रा धातु निगम लिमिटेड

ब्रोकरेज हाउस ICICI सिक्युरिटीज ने मिश्रा धातु निगम लिमिटेड में निवेश की सलाह देते हुए 242 रुपये का लक्ष्य रखा है. शेयर के करंट प्राइस 172 रुपये के लिहाज से इसमें करीब 41 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. शेयर के 52 हफ्तों का हाई 186 रुपये है. कंपनी देश की स्पेशल स्टील्स, सुपर एलॉय बनाने वाली अग्रणी और टिटैनियम एलॉय बनाने वाली कंपनी है. कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल डिफेंस, स्पेस और पावर के क्षेत्र में किया जाता है. कंपनी का आर्डरबुक मजबूत है और इसमें लगातार इजाफा हो रहा है.

इंसेक्टिसाइड्स इंडिया

इंसेक्टिसाइड्स इंडिया भारत की क्रॉप प्रोटेक्शन इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है. कंपनी के पास अभी 120 के करीब फॉर्मुलेशन और 15 टेक्निकल प्रोडक्ट हैं, जिनका इस्तेमाल खेती में किया जाता है. कंपनी हर तरह की फसल के लिए इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड और पीजीआर बनाती है. इस बार मानसून बेहतर रहने का फायदा कंपनी को होगा. ब्रोकरेज हाउस प्रभुदास लीलाधर ने शेयर के लिए 948 रुपये का लक्ष्य दिया है. करंट प्राइस 548 रुपये के लिहाज से शेयर में 73 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

(नोट: हमने यहां एक्सपर्ट से बातचीत और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर जानकारी दी है. शेयर बाजार में निवेश के जोखिम हैं, इसलिए एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही निवेश करें.)

