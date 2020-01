2020 में निवेश के लिए चुनें 17 दमदार शेयर, जानें नए साल में कैसा रहेगा शेयर बाजार

Best Stock Picks For 2020 & Stock Market Outlook: साल 2020 में शेयर बाजार की नजर खासतौर कंपनियों की अर्निंग रिकवरी और बजट पर रहने वाली है. वहीं, 2019 की दूसरी छमाही में जिस तरह से सरकार ने इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए कदम उठाएं हैं, उनका भी पॉजिटिव असर बाजार पर दिखेगा. विदेशी निवेशकों द्वारा फ्लो बढ़ाए जाने से भी बाजार में मोमेंटम जारी रहेगा. आने वाले दिनों की बात करें तो ब्लूचिप शेयरों के अलावा मिडकैप और स्मालकैप में भी तेजी आनी शुरू होगी. एक्सपर्ट का मानना है कि पिछले 4 महीनों से जिस तरह से बाजार में तेजी का रुख बना हुआ है, वह 2020 में जारी रहेगा. 2020 के आखिरी तक सेंसेक्स 46000 और निफ्टी 13500 का स्तर छू सकता है.

ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस यूबीएस के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में स्लोडाउन देखने को मिला है, लेकिन दिसंबर तिमाही से रिकवरी दिखने की उम्मीद है. वित्त वर्ष 2021 और 2020 में सालाना आधार पर ग्रोथ 6.5 फीसदी और 6.7 फीसदी रह सकती है. इस दौरान कैड भी कंट्रोल में रहने की उम्मीद है और यह इस दौरान जीडीपी का 1.4 फीसदी और 1.6 फीसदी रह सकतजा है.

ट्रेडिंग बेल्स के सीनियर एनालिस्ट संतोष मीना के अनुसार 2020 में शेयर बाजार में तेजी जारी रहने की उम्मीद है. मौजूदा समय में अर्थव्यवस्था से जुड़ी निगेटिव खबरों के बीच चुनिंदा शेयरों के मजबूत प्रदर्शन से बाजार ऊपरी स्तरों पर बना हुआ है. लेकिन आगे अर्निंग रिकवरी से बेहतर फंडामेंटल वाले दूसरे शेयरों में भी तेजी आएगी. 2020 की दूसरी छमाही से अर्निंग में बेहतर रिकवरी की उम्मीद है. इस दौरान इकोनॉमिक रिफॉर्म, NPA रिजॉल्यूशन प्रॉसेस और लो बेस का भी फायदा मिलेगा.

संतोष मीना के अनुसार आने वाले दिनों में सेंसेक्स 46000 और निफ्टी 13500 का स्तर छू ले तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी. इस दौरान सेंसेक्स को नीचे की ओर 39500 और निफ्टी को 11700 के स्तर पर मजबूत सपोर्ट मिलेगा. वहीं, ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनले के अनुसार भी सेंसेक्स इस साल के आखिरी तक 45000 का स्तर छू सकता है.

एक्सपर्ट के अनुसार 2020 में बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा. लो इंटरेस्ट रेट और एनपीए रिजॉल्यूशन प्रॉसेस का इन सेक्टर को फायदा मिलेगा. ट्रेड टेंशन कम होने की उम्मीद है, जिससे मेटल सेक्टर में रिकवरी आ सकती है. फार्मा सेक्टर में लंबे समय से चला आ रहा दबाव कम होने की उम्मीद है, हालांकि आईटी सेक्टर में इस साल भी दबाव दिख सकता है. अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिलते हैं तो रियल्टी सेक्टर के अलावा इंफ्रा, एसीमेंट और कैपिटल गुड्स में अच्छा रिटर्न मिल सकता है. सरकार का फोकस किसानों की आय बढ़ाने पर है, इसलिए एग्री शेयरों पर भी नजर रखी जा सकती है.

V-Mart

करंट प्राइस: 1652 रुपये

लक्ष्य: 2150 रुपये

अनुमानित रिटर्न: 30%

KNR कंस्ट्रक्शन

करंट प्राइस: 255 रुपये

लक्ष्य: 378 रुपये

अनुमानित रिटर्न: 48%

बजाज आटो

करंट प्राइस: 3204 रुपये

लक्ष्य: 3530 रुपये

अनुमानित रिटर्न: 10%

SBI लाइफ इंश्योरेंस

करंट प्राइस: 970 रुपये

लक्ष्य: 1230 रुपये

अनुमानित रिटर्न: 27%

अलकेम लैब

करंट प्राइस: 2024 रुपये

लक्ष्य: 2400 रुपये

अनुमानित रिटर्न: 19%

जेके सीमेंट

करंट प्राइस: 1164 रुपये

लक्ष्य: 1523 रुपये

अनुमानित रिटर्न: 31%

जुबिलेंट फूड

करंट प्राइस: 1657 रुपये

लक्ष्य: 2184 रुपये

अनुमानित रिटर्न: 32%

कंटेनर कॉरपोरेशन

करंट प्राइस: 578 रुपये

लक्ष्य: 640 रुपये

अनुमानित रिटर्न: 11%

सोनाटा सॉफ्टवेयर

करंट प्राइस: 308 रुपये

लक्ष्य: 405 रुपये

अनुमानित रिटर्न: 31%

एक्सिस बैंक

करंट प्राइस: 762 रुपये

लक्ष्य: 958 रुपये

अनुमानित रिटर्न: 26%

सिटी यूनियन बैंक

करंट प्राइस: 234 रुपये

लक्ष्य: 261 रुपये

अनुमानित रिटर्न: 12%

टोरंट फार्मा

करंट प्राइस: 1847 रुपये

लक्ष्य: 2100 रुपये

अनुमानित रिटर्न: 14%

(सलाह: HDFC सिक्युरिटीज)

L&T इंफोटेक

करंट प्राइस: 1750 रुपये

लक्ष्य: 2100 रुपये

अनुमानित रिटर्न: 20%

स्टेट बैंक आफ इंडिया

करंट प्राइस: 334 रुपये

लक्ष्य: 425 रुपये

अनुमानित रिटर्न: 26%

बंधन बैंक

करंट प्राइस: 510 रुपये

लक्ष्य: 700 रुपये

अनुमानित रिटर्न: 36%

RIL

करंट प्राइस: 1516 रुपये

लक्ष्य: 2000 रुपये

अनुमानित रिटर्न: 32%

PNC इंफ्राटेक

करंट प्राइस: 191 रुपये

लक्ष्य: 240 रुपये

अनुमानित रिटर्न: 24%

(सलाह: ट्रेडिंग बेल्स)

(Disclaimer: हमने यहां जानकारी एक्सपर्ट से बात चीत और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. बाजार में निवेश जोखिम के अधीन हैं, इसलिए निवेश के पहले अपने स्तर पर एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

