शेयर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग का डर! इन सस्ते शेयरों में लगाएं दांव, मिल सकता है 42% तक रिटर्न

पिछले हफ्ते शेयर बाजार ने अपना रिकॉर्ड हाई बनाया और सेंसेक्स 40700 के पार निकल गया. निफ्टी ने भी 12000 का स्तर पार किया. बीते हफ्ते ही ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती का अनुमान जताते हुए ग्रोथ आउटलुक निगेटिव कर दिया, जिससे बाजार में मुनाफा वसूली देखी गई. हालांकि सेंसेक्स अभी भी 40300 के पार है. एक्सपर्ट का कहना है कि अगले कुछ दिनों की बात करें तो बाजार रेंजबाउंड रहेगा. मुनाफा वसूली से भी इनकार नहीं किया जा सकता है. ऐसे अनिश्चितता में बेहतर है कि उन सस्ते शेयरों में निवेश किया जाए, जिनके फंडामेंटल अच्छे हों. हमने यहां ऐसे ही 100 रुपये से सस्ते 4 शेयर चुने हैं.

रेलिगेयर ब्रोकिंग के रिसर्च वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा का कहना है कि हालिया रैली के बाद निवेशकों को बाजार में सतर्क रहकर कारोबार करना चाहिए. ग्लोबल फ्रंट पर यूएस और चीन के बीच ट्रेड डील पर एक बार फिर बाजार की नजर होगी, वहीं घरेलू स्तर पर कंपनियों की अर्निंग के अलावा IIP, CPI/WPI डाटा से बाजार में वोलैटिलिटी दिख सकती है. एपिक रिसर्च के सीईओ मुस्तफा नदीम का कहना है कि अपने रिकॉर्ड हाई के करीब ट्रेड कर रहे बाजार में आगे कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है. उनका कहना है कि मूडीज द्वारा भारत की रेटिंग आउटलुक निगेटिव किए जाने से सेंटीमेंट बिगड़े हैं.

अशोक लेलैंड

अशोक लेलैंड के तिमाही नतीजों की बात करें तो सेल्स वॉल्यूम में बड़ी गिरावट के बाद भी EBIDTA मार्जिन अनुमान से बेहतर रहा है. ब्रोकरेज हाउस रिलायंस सिक्युरिटीज की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का EBIDTA मार्जिन अनुमान से बेहतर 5.8 फीसदी रहा है. चैलेंजिंग बिजनेस एन्वायरमेंट में कंपनी का मर्जिन बेहतर है. आने वाले दिनों में स्लोडाउन और प्रतियोगी माहौल के चलते कंपनी को मार्जिन प्रेशर फेश करना पड़ सकता है. लेकिन BS VI के पहले प्रीबॉइंग से कंपनी को फायदा होगा. आने वाले तिमाही में कंपनी अ​र्निंग में रिकवरी दिखा सकती है. ब्रोकरेज ने शेयर में 111 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 79 रुपये के लिहाज से शेयर में 40 फीसदी मुनाफा मिल सकता है.

बैंक आफ बड़ौदा

बैंक आफ बड़ौदा में ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 130 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 97 रुपये के लिहाज से शेयर में 34 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. सितंबर तिमाही में बैंक ऑफ बड़ौदा को 736.7 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है. यह सालाना आधार पर 73.2 फीसदी ज्यादा है. प्रोविजन में बढ़ोतरी के बावजूद अन्य आमदनी, शुद्ध ब्याज आमदनी और प्री-प्रोविजन कारोबारी मुनाफे से बैंक का मुनाफा बढ़ा है. बैंक अपना एनपीए कम करने में सफल रहा है. क्रेडिट और जमा दोनों में ग्रोथ रही है. 1 अप्रैल 2019 को देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय हो गया था. विलय के बाद भी तिमाही आधार पर बैंक का मुनाफा बढ़ा है.

एनसीसी

NCC कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल कांप्लेक्स के अलावा सर्विस्ड अपार्टमेंट, SEZs व इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने पर फोकस है. कंपनी की बैलेंसशीट हेल्दी है. सितंबर अंत तक कंपनी का आर्डरबुक 33,173 करोड़ रुपये का था. ब्रोकरेज हाउस दोलत कैपिटल का कहना है कि सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा घटकर 80 करोड़ रहा है. लेकिन आगे कंपनी के मुनाफे और मार्जिन में रिकवरी की उम्मीद है. मजबूत आर्डरबुक का फायदा मिलेगा. शेयर पहले ही करीब 50 फीसदी तक करेक्शन आ चुका है. ब्रोकरेज ने 76 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 58 रुपये के लिहरज से इसमें 31 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

त्रिवेणी टरबाइन

ब्रोकरेज हाउस प्रभुदास लीलधर ने त्रिवेणी टरबाइन में 142 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 100 रुपये के लिहाज से इसमें 42 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. कंपनी का सितंबर तिमाही में रेवेन्यू सालाना आधार पर 14 फीसदी बढ़कर 250 करोउ़ रुपये रहा है. डोमेस्टिक मार्केट में ग्रोथ 37 फीसदी रही है. कंपनी का PAT सालाना आधार पर बढ़कर 50 करोड़ रुपये रहा है. EBITDA मार्जिन सालाना आधार पर 70bps बढ़ा है.

(नोट: हमने यहां ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर सलाह दी है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें.)

