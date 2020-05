कोरोना संकट में 100 रुपये से सस्ते स्टॉक कराएंगे कमाई! मिल सकता है 58% तक रिटर्न

मौजूदा दौर में कोविड 19 संकट के चलते शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है. कोरोना वायरस महामारी के चलते दुनियाभर में लॉकडाउन की सिथति बनी, जिससे आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई. इसका नतीजा ये हुआ कि इस साल अबतक सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 24 से 25 फीसदी की गिरावट आ गई. हालांकि अब दुनियाभर में अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोला जा रहा है लेकिन बाजार को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है. इससे निवेशक बाजार में बड़े निवेश से बच रहे है. ऐसे में बेहतर तरीका है कि अर्थव्यवस्था के खुलने के साथ छोटी छोटी रकम से मजबूत फंडामेंटल वाले शेयरों में निवेश किया जाए. यहां हमने ऐसे ही 100 रुपये से सस्त 5 शेयर चुने हैं, जिनके मजबूत फंडामेंटल को देखते हुए ब्रोकरेज हाउस ने निवेया की सलाह दी है.

सस्ते और एक्सपर्ट की पसंद की शेयर चुनने का फायदा यह है कि एक तो एक्सपर्ट उस कंपनी के बारे में पूरी तरह से रिसर्च कर उसके आउटलुक को देखते हुए उसमें सलाह देते हैं. रिसर्च में अगर कोई जोखिम दिखता है तो वह भी उजागर हो जाता है. दूसरा यह कि शेयर सस्ते होने से उस पर बाजार के उतार चढ़ाव का बहुत ज्यादा असर नहीं होता है. वहीं जब बाजार में तेजी आती है तो ऐसे शेयरों में ग्रोथ का फायदा निवेश​कों को मिलता है.

फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड बिजनेस प्रॉसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है. कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है. कंपनी को बैंकिंग व फाइनेंशियल सर्विसेज, कस्टमर सर्विसेज, टेलिकॉम सर्विसेज के अलावा हेल्थकेयर सेक्टर का अनुभव है. फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन के तिमाही नतीजों पर भी लॉकडाउन का असर रहा है. हेलथकेयर सेग्मेंट में कमजोरी की वजह से रेवेन्यू अनुमान से कमजोर रहा है. हालांकि कंपनी का बिजनेस स्ट्रक्चर मजबूत है और अर्थव्यवस्था में रिकवरी के साथ कंपनी की कमाई बढ़ेगी. ब्रोकरेज हाउस दोलत कैपिटल ने शेयर के लिए 45 रुपये का लक्ष्य दिया है. करंट प्राइस 30 रुपये के लिहाज से शेयर में 50 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

लॉकडाउन में बिजनेस सुस्त रहने के बाद मई में ओरिएंट सीमेंट को फिर से डिमांड मिल रही है. खास तौर रूरल और सेमी अर्बन एरिया से डिमांड मजबूत हुई है. आने वाले दिनों में हाउसिंग और इंफ्रा पर सरकार के फोकस रहने से कंपनी को फायदा होगा. मार्च तिमाही में कंपनी की नेट सेल्स 654.52 करोड़ रही है, जबकि नेट प्रॉफिट 29 फीसदी घटकर 44.07 करोड़ रुपये रहा. कंपनी मध्य प्रदेश जैसे नए मार्केट की तलाश में हैं. महाराष्ट्र में एग्रेसिव सेल्स स्ट्रैटेजी है. इसका फायदा कंपनी को आगे होगा. ब्रोकरेज हाउस सेंट्रम ने शेयर के लिए 71 रुपये, जबकि ICICI सिक्युरिटीज ने 54 रुपये का लक्ष्य रखा है. करंट प्राइस 45 रुपये के लिहाज से शेयर में 58 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

JMC प्रोजेक्ट्स प्रोमिनेंट इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस कंपनी है. कंपनी के पास अच्छा खास अनुभव है. कंपनी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर मजबूत है. प्रोजेकट को समय से पूरा करने का रिकॉर्ड भी बेहतर है. मार्च तिमाही में JMC प्रोजेक्ट्स का रेवेन्यू लॉकडाउन के बाद भी फ्लैट 940 करोड़ रुपये रहा है. मार्जिन में 11.3 फीसदी का सुधार हुआ है. कंपनी को बीते वित्त वर्ष में कुल 3360 करोड़ के नए आर्डर मिले और कुल आर्डरबुक बढ़कर 9500 करोड़ रुपये हो गया है. ब्रोकरेज हाउस यस सिक्युरिटीज ने शेयर के लिए 50 रुपये का लक्ष्य रखा है. करंट प्राइस 42 रुपये के लिहाज से इसमें 20 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

ब्रोकरेज हाउस चोलामंडलम सिक्युरिटीज ने DCB बैंक में 80 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेया की सलाह दी है. करंट प्राइस 62 रुपये के लिहाज से शेयर में 29 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. मार्च तिमाही में बैंक का मुनाफा 28 फीसदी घटकर 69 करोड़ रुपये रहा. इस दौरान बैंक की इनकम 8.5 फीसदी बढ़कर 434 करोड़ रही. बैंक की उसेट क्वालिटी को लेकर भी चिंता है. हालांकि बैंक का लोन पोर्टफोलियो बेहतर तरीके से डाइवर्सिफाइड है. इकोनॉमी में रिकवरी से बैंक में आगे को ग्रोथ को लेकरग्रोथ लौटेगी. मैनेजमेंट को उम्मीद है कि आगे एसेट क्वालिटी को लेकर भी चिंता दूर होगी. शेयर का वैल्यूएशन आकर्षक है.

(नोट: हमने यहां जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. यह निवेश की सलाह नहीं हैत्र बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

