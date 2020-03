COVID-19 संकट में भी दोगुना हो सकता है आपका पैसा, मोतीलाल ओसवाल ने इन 4 शेयरों में दी निवेश की सलाह

Best Stock to Investment: शेयर बाजार में फिलहाल 2 दिनों से तेजी देखी जा रही है. अमेरिकी सीनेट ने ऐतिहासिक राहत पैकेज को पास कर दिया है. अब घरेलू बाजार को भी सरकार से राहत पैकेज की उम्मीद है. फिलहाल इस तेजी के पहले शेयर बाजार में इस साल अबतक 35 फीसदी तक गिरावट देखी गई. अभी भी सेंसेक्स और निफ्टी में इस साल 29 फीसदी की गिरावट दिख रही है. एक्सपर्ट का कहना है कि इस गिरावट में बहुत से मजबूत फंडामेंटल वाले शेयर हैं, जिनका वैल्युएशन भी आकर्षक हो गया है. इनमें से सही शेयरों का चुनाव करने पर आगे अच्छा रिटर्न मिल सकता है. हालांकि एक्सपर्ट एग्रेसिव बॉइंग से भी मना कर रहे हैं. उनका कहना है कि अभी बाजार के बारे में कुछ भीा जल्दबाजी होगी. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने ऐसे ही 4 शेयरों का चुनाव किया है, जिनके बारे में हम यहां जानकारी दे रहे हैं.

शेयर बाजार में भले ही 2 दिनों से रैली देखने को मिली है, लेकिन निफ्टी पर इंडिया विक्स यानी वोलैटिलिटी इंडेक्स 70 के पार है. यानी बाजार में आगे भी उतार चढ़ाव से इनकार नहीं किया जा सकता है. टेक्निकल चार्ट पर देखें तो आने वाले दिनों में निफ्टी के लिए 8150-8000 का स्तर सपोर्ट लेवल दिख रहा है. वहीं, उपर तक यह 8450-8650 तक के दायरे में कारोबार करता दिख सकता है. अगर सरकार की ओर से राहत पैकेज मिलता है तो इसमें और तेजी दिख सकती है. आगे कोरोना को लेकर क्या डेवलपमेंट रहता है, राहत पैकेज में क्या होता है, इन बातों पर नजर रहेगी.

अशोक लेलैंड

लक्ष्य: 73 रुपये

करंट प्राइस: 34.45 रुपये

रिटर्न अनुमान: 110 फीसदी

रिपोर्ट के अनुसार अशोक लेलैंड ने तय किया है कि वह हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएगा. जिस तरह से डील की बात चल रही है, अशोक लेलैंड की हिस्सेदारी हिंदुजा लेलैंड में बढ़कर 68 फीसदी से ज्यादा हो जाएगी. इससे निवेशकों का भरोसा कंपनी के कैपिटल को लेकर और मजबूत होगा. वहीं, मौजूदा गिरावट में शेयर का भाव बेहद आकर्षक होकर 35 रुपये के करीब आ गया है. इसके 52 हफ्तो का हाई 98 रुपये है. ये शेयर आगे 73 रुपये तक का भाव दिखा सकता है.

TCS

लक्ष्य: 2000 रुपये

करंट प्राइस: 1752 रुपये

रिटर्न अनुमान: 12 फीसदी

TCS के बिजनेस पर COVID-19 का क्या असर होगा, अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी ही होगा. हालांकि कंपनी का कहना है कि पहले की तरह सामान्य तरीके से काम हो रहा है. कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम के लिए बेहतर अरेंजमेंट किया है, जिससे आपरेशन पर असर कम से कम आए. इटली जैसे देश में कंपनी की प्रेजेंस बेहद कम है, जिससे वहां लॉकडाउन का असर कंपनी पर नहीं होगा. हालांकि यूएस एक चिंता हो सकती है. लेकिन वहां भी कंपनी अपने क्लाइंट को अच्छे तरह से डील कर रही है.

Escorts

लक्ष्य: 752 रुपये

करंट प्राइस: 647 रुपये

रिटर्न अनुमान: 12 फीसदी

Escorts बोर्ड ने जापानी कंपनी Kubota को अपनी 10 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के लिए 20 मार्च को मंजूरी दे दी है. अनुमान है कि ये पूरी डील 4 से 4.5 हजार करोड़ रुपये के आसपास की हो सकती है. इससे दोनों कंपनियों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे. इससे ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और सप्लाई चेन बढ़ेगी. इससे कंपनी को फायदा होगा. वहीं मिलने वाले फंड से कंपनी अपना बिजनेस और बेहतर कर पाएगी.

V-MART

लक्ष्य: 2400 रुपये

करंट प्राइस: 1440 रुपये

रिटर्न अनुमान: 67 फीसदी

V-MART का शेयर अपने 52 हफ्तों के हाई 2862 से करेक्ट होकर 1440 रुपये के भाव पर आ गया. कंपनी की बैलेंसशीट और आर्डरबुक मजबूत है. मैनजमेंट का मानना है कि कंपनी देश में चल रहे लॉकडाउन को अच्छे से मैनेज कर लेगी.

(Disclaimer: हमने यहां जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट और शेयरों के करंट प्राइस के आधार पर दिया है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

