रिटायरमेंट फंड में बढ़ी दिलचस्पी! ये स्कीम हो सकती हैं बेस्ट, चेक करें लॉन्चिंग के बाद से रिटर्न

Mutual Fund Investment For Retirement: रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए लोगों का रूझान म्यूचुअल फंड के सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड कटेगिरी पर बढ़ रहा है. एक ओर जहां ईपीएफ और पीपीएफ जैसी रिटायरमेंट योजनाओं में 8.65 फीसदी और 7.9 फीसदी रिटर्न मिल रहा है, इस कटेगिरी के फंड ने पिछले 10 साल में औसतन करीब 18 फीसदी रिटर्न दिए हैं. एसोसिएशन आफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (Amfi) के आंकड़ों के मुताबिक इस कटेगिरी का एसेट अंडर मैनेजमेंट 24 फीसदी बढ़कर 10425 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है. वहीं, इस कटेगिरी में हर महीने 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा एसआईपी ओ रही है. ऐसे में आप भी अगर रिटायरमेंट प्लानिंग करने की सोच रहे हैं तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं.

सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड सेबी द्वारा हाल ही में शुरू की गई एक म्यूचुअल फंड की कटेगिरी है. इसके जरिए निवेशक लंबी अवधि का लक्ष्य लेकर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं. हालांकि इस कटेगिरी के तहत आने वाले फंड सेबी द्वारा नई कटेगिरी शुरू करने के पहले से ही आॅपरेट कर रहे हैं. इस कटे​गिरी के तहत आने वाली स्कीम की लॉक इन अवधि भी होती है. लॉक इन 5 साल या रिटायरमेंट तक हो सकता है.

एक्सपर्ट का कहना है कि रिटायरमेंट के लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड बेहतर विकल्प है. लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें निवेश सिर्फ रिटायरमेंट को ध्यान में रखकर ही किया जाता है. लंबी अवधि का लक्ष्य लेकर कोई भी इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता है, चाहे वह लक्ष्य बच्चों की शिक्षा या शादी ब्याह का भी हो सकता है. रिटायरमेंट फंड एक सेंटीमेंट बस है. इस कटेगिरी के अलावा दूसरी कटेगिरी में आने वाले भी कई म्यूचुअल फंड हैं, जो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बेस्ट हो सकते हैं.

रिटायरमेंट फंड: ये स्कीम हो सकती हैं बेस्ट

HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड इक्विटी प्लान

लांच डेट: 25 फरवरी, 2016

लांच के बाद से रिटर्न: 14.69%

एसेट्स: 878 करोड़ रुपये (31 जनवरी, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.51% (31 जनवरी, 2020)

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 5000 रुपये

मिनिमम एसआईपी: 500 रुपये

रिस्क ग्रेड: एवरेज

स्टॉक की संख्या: 56

टॉप 10 स्टॉक(%): 39

टॉप 5 स्टॉक(%): 27.96

लांच डेट: 1 नवंबर, 2011

लांच के बाद से रिटर्न: 14.89%

एसेट्स: 1179 करोड़ रुपये (31 जनवरी, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.22% (31 जनवरी, 2020)

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 5000 रुपये

मिनिमम एसआईपी: 150 रुपये

रिस्क ग्रेड: एवरेज

स्टॉक की संख्या: 49

टॉप 10 स्टॉक(%): 38.92

टॉप 5 स्टॉक(%): 24.76

लांच डेट: 14 अक्टूबर, 1995

लांच के बाद से रिटर्न: 11.94%

एसेट्स: 187 करोड़ रुपये (31 जनवरी, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.58% (31 जनवरी, 2020)

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 500 रुपये

मिनिमम एसआईपी: 150 रुपये

रिस्क ग्रेड: —

स्टॉक की संख्या: 34

टॉप 10 स्टॉक(%): 48.89

टॉप 5 स्टॉक(%): 33.61

लांच डेट: 31 मार्च, 1997

लांच के बाद से रिटर्न: 12.06%

एसेट्स: 453 करोड़ रुपये (31 जनवरी, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.28% (31 जनवरी, 2020)

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 500 रुपये

मिनिमम एसआईपी: 500 रुपये

रिस्क ग्रेड: —

स्टॉक की संख्या: 33

टॉप 10 स्टॉक(%): 49.13

टॉप 5 स्टॉक(%): 31.52

लांच डेट: 26 दिसंबर, 1994

लांच के बाद से रिटर्न: 9.89%

एसेट्स: 2,796 करोड़ रुपये (31 जनवरी, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.01% (31 जनवरी, 2020)

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 500 रुपये

मिनिमम एसआईपी: 500 रुपये

रिस्क ग्रेड: —

स्टॉक की संख्या: 57

टॉप 10 स्टॉक(%): 31.04

टॉप 5 स्टॉक(%): 18.93

(सोर्स: वैल्यू रिसर्च)

