मिरे एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड: 10 साल में 16% सालाना मिला रिटर्न, 1 लाख के बने 4.37 लाख

Mirae Asset Great Consumer Fund: आज के दौर में निवेश के विकल्पों में म्यूचुअल फंड खासतौर से इक्विटी फंड बेहद पॉपुलर हैं. इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए अलग अलग शेयरों में निवेश किया जाता है. इनमें सीधे इक्विटी में निवेश करने की तुलना में रिस्क बेहद कम होता है. एक्सपर्ट मानते हैं कि म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि के लक्ष्य के साथ किया गया निवेश, बेहद मजबूत रिटर्न दिला सकता है. लंबी अवधि में इसमें कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है. बाजार में ऐसे कई फंड हैं, जिन्होंने निवेशकों को लंबी अवधि में दौलतमंद बना दिया है. इन्हीं में से एक फंड है मिरे एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड. इस फंड को लॉन्च हुए अब 10 साल बीत गए हैं. 10 साल में इसे निवेशकों का पैसा करीब 4.5 गुना बढ़ा दिया है.

मिरे एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड को 29 मार्च 2011 को लाून्च किया गया था. लॉन्चिंग के बाद से अबतक यानी 10 साल में फंड का रिटर्न 15.91 फीसदी सालाना रहा है. 23 मार्च 2020 से 23 मार्च 2021 का फेज फंड के लिए शानदार बीता है. इस दौरान इस फंड ने निवेशकों को 77 फीसदी रिटर्न दिया है. हालांकि साल भर की अवधि के लिहाज से 22 मार्च 2019 से 23 मार्च 2020 की अवधि सबसे खराब रही है और इस दौरान फंड ने 27.27 फीसदी निगेटिव रिटर्न दिया है.

बीते 10 साल का मिरे एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड में रिटर्न 15.91 फीसदी सालाना रहा है. इस लिहाज से अगर किसी ने इस फंड की लॉन्चिंग के समय 1 लाख रुपये लगाए होंगे तो उसका पैसा बढ़कर 4.37 लाख रुपये हो गया होगा. यानी करीब 4.5 गुना दौलत में इजाफा. वहीं बीते 5 साल में 1 लाख के 2.16 लाख बन गए हैं. इस फंड ने पिछले 1 साल में 58.17 फीसदी, 3 साल में 11.53 फीसदी और 5 साल में 16.61 फीसदी रिटर्न दिए हैं.

· 28 फरवरी, 2021 तक फंड का एयूएम बढ़कर 1140.20 करोड़ हो गया है.

· 28 फरवरी, 2021 तक इस स्कीम में फोलियो की संख्या 47,747 तक पहुंच गई है.

· इस फंड का उद्देश्य व्यापक दायरे वाले सेक्टर की तरक्की को पकड़ना है, जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में उपभोग आधारित मांग बढ़ने का फायदा मिलता है.

· उपभोक्ता या कंज्यूमर एक ऐसा थीम है जिसमें तरक्की की जबरदस्त संभावना है और इसमें FMCG, ऑटो, रियल्टी, हेल्थकेयर, एजुकेशन, मीडिया एवं एंटरटेनमेंट, बैंक एवं फाइनेंशि‍यल सर्वि‍सेज, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्टेशपन, टूरिज्म एवं हॉस्पिटलिटी और ई-कॉमर्स से जुड़े कारोबार आते हैं.

· इसके पोर्टफोलियो में तरक्की वाली ऐसी कंपनियां शामिल होती हैं, जिनका रिटर्न रेश्यो (ROE) मजबूत होता है और जो टिकाऊ प्रतिस्पर्धी फायदे देती हैं.

· इसके पोर्टफोलियो में 35 से 40 शेयर (+/-5 शेयर) शामिल होते हैं.

मिरे एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड में कम से कम 5000 रुपये निवेश किया जा सकता है. वहीं इसमें 1000 रुपये से मिनिमम एसआईपी भी शुरू किया जा सकता है. फंड का कुल एसेट 28 फरवरी 2021 तक 1140 करोड़ रुपये है. वहीं इस डेट तक एक्सपेंस रेश्यो 2.17 फीसदी था.

ITC, एयरटेल, एचयूएल, मारुति सुजुकी, ब्रिटानियां इंडस्ट्रीज, TVS मोटर, डाबर इंडिया और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट.

मिरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया के सीईओ, स्वरूप मोहंती का कहना है कि भारतीय कंजम्पशन की स्टोरी उतनी ही बेहतर है, जितनी 10 साल पहले जब मीरे एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड लॉन्च किया गया था. भारत 5 मिलियन ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की ओर है, ऐसे में हम इस फंड के जरिए अपने निवेशकों के लिए बेहतर रिटर्न प्रदान करने के अपने प्रयास को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इन्वेस्टमेंट क्वालिटी, ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस और टीम बेस्ड अप्रोच पर हमारा फोकस रहेगा.

मिरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स (इंडिया) के फंड मैनेजर अंकित जैन का कहना है कि देश की कंजम्पशन थीम मजबूत है. आने वाले दिनों में कंजम्पशन और बढ़ेगा, जिससे इस सेक्टर में हाई रिटर्न की उम्मीद है. पिछले 10 साल के रिटर्न का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद मजबूत है, जिससे साफ है कि क्वालिटी बिजनेस में निवेश ​हमारी प्राथमिकता है.

(Note: यहां वैल्यू रिसर्च से लिए गए आंकड़े के अनुसार फंड का प्रदर्शन दिखाया गया है. वहीं एजेंसी से भी इनपुट है.)

