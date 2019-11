गिरावट के दौर में मिडकैप फंड्स ने कराई जमकर कमाई, FD की तुलना में दोगुना-तीन गुना दे दिया रिटर्न

पिछले एक साल की बात करें तो मिडकैप फंड्स में पूरे साल दबाव रहा है. निफ्टी मिडकैप इंडेक्स का रिटर्न 1 साल में आधे फीसदी से भी कम रहा. इन फंड्स का प्रदर्शन देखने हुए ही पूरे साल एक्सपर्ट इक्विटी मिडकैप फंड्स में निवेश की सलाह देने से बचते रहे हैं. लेकिन वहीं मिडकैप फंड्स के प्रदर्शन पर नजर डालें तो बीते 1 साल के दौरान कुछ फंडों ने निवेशकों को जमकर कमाई कराई है. इन फंड्स का रिटर्न 1 साल के दौरान 16 फीसदी तक रहा है. यानी एक साल की बैंक एफडी की तुलना में करीब तीन गुना तक ज्यादा.

फॉर्च्युन फिस्कल के डायरेक्टर जगदीश ठक्कर का कहना है कि मिडकैप सेग्मेंट की बात करें तो यह करीब 2 साल से अंडरपरफॉर्मर रहा है. हालिया मार्केट की रैली में भी ज्यादा लॉर्जकैप का योगदान रहा है. लेकिन जिस तरह से अर्थव्यवस्था में रिवाइवल के संकेत मिल रहे हैं, मिडकैप में एक बार फिर निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है. वैसे भी कई मजबूत मिडकैप शेयरों में बड़ी गिरावट अट्रैक्टिव वैल्युएशन पर हैं. आने वाले 3 से 5 साल का लक्ष्य लेकर रखें तो इस सेग्मेंट में अच्छा रिटर्न दिख रहा है.

BPN फिनकैप के डायरेक्‍टर एके निगम का कहना है कि मिडकैप फंडों में सुधार दिख रहा है, लेकिन निवेशकों को कुछ और इंतजार करना चाहिए. उनका कहना है कि अगर निवेशक यंग हैं और रिस्क ले सकते हैं तो बेहतर विकल्प है कि लॉर्ज एंड मिडकैप फंडों में अपना अलोकेशन 40 फीसदी रखें, जहां मिडकैप शेयरों में ग्रोथ का भी फायदा मिलेगा. वहीं सिर्फ मिडकैप में उनका अलोकेशन 20 फीसदी से ज्यादा न रहे. मल्टीकैप भी बेहतर विकल्प हैं.

एक्सिस मिडकैप फंड

एसेट: 3551 करोड़ रुपये (31 अक्टूबर, 2019)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.12% (30 सितंबर, 2019)

1 साल का रिटर्न: 16.66%

मिनिमम एसआईपी: 1000 रुपये

लांच डेट: 18 फरवरी, 2018

लांच के बाद से रिटर्न: 17.03%

टाटा मिडकैप ग्रोथ फंड

एसेट: 747 करोड़ रुपये (31 अक्टूबर, 2019)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.48% (30 सितंबर, 2019)

1 साल का रिटर्न: 10.37%

मिनिमम एसआईपी: 500 रुपये

लांच डेट: 1 जुलाई, 1994

लांच के बाद से रिटर्न: 11.49%

DSP मिडकैप फंड

एसेट: 6691 करोड़ रुपये (31 अक्टूबर, 2019)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.94% (30 सितंबर, 2019)

1 साल का रिटर्न: 10.11%

मिनिमम एसआईपी: 500 रुपये

लांच डेट: 14 नवंबर, 2006

लांच के बाद से रिटर्न: 14.18%

Kotak इमर्जिंग इक्विटी फंड

एसेट: 5341 करोड़ रुपये (31 अक्टूबर, 2019)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.90% (30 सितंबर, 2019)

1 साल का रिटर्न: 9.05%

मिनिमम एसआईपी: 1000 रुपये

लांच डेट: 30 मार्च, 2007

लांच के बाद से रिटर्न: 11.43%

(नोट: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है. हमने यहां एक्सपर्ट के हवाले से जानकारी दी है. निवेश से पहले अपने एडवाइजर से सलाह जरूर लें या अपने स्तर पर जांच लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.