कोरोना संकट में डूबे पैसों की होगी भरपाई! 10 साल के लिए चुनें बेस्ट म्यूचुअल फंड, ये स्ट्रैटजी बनाएगी मालामाल

कोरोना संकट में म्यूचुअल फंड निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ है. खासतौर से जिन म्यूचुअल फंड निवेशकों ने हाल फिलहाल में अपना निवेश शुरू किया था. चाहे एसआईपी हो या एकमुश्त निवेश. हालांकि एक्सपर्ट ऐसे निवेशकों से घबराने की बजाए धैर्य रखने की सलाह दे रहे हैं. एक्सपर्ट का कहना है कि म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म का रिटर्न देखने की बजाए लांग टर्म में मिलने वाले रिटर्न पर ध्यान देना चाहिए. इक्विटी सेग्मेंट में लंबी अवधि की बात करें तो अभी भी निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न मिला है. ऐसे में अगर पुराने निवेशक हैं तो धैर्य बनाए रखें और बाजार के सुधरने का इंतजार करें. वहीं अगर नए सिरे से निवेश करना है तो लंबी अवधि का लक्ष्य बनाकर अच्छी स्कीम में पैसे लगाएं. एकमुश्त निवेया की बजाए अभी एसआईपी को तरजीह दी जा सकती है.

एक्सपर्ट अभी भी लंबी अवधि के लिए इक्विटी फंड को ही बेस्ट विकल्प मान रहे हैं. हालांकि उनका कहना है कि मौजूदा समय में मिडकैप और स्मालकैप से दूर रहने में भलाई है. लॉर्जकैप फंड को लिसट में पहले रखना चाहिए, जबकि उसके बाद मल्टीकैप और लॉर्ज एंड मिडकैप सेग्मेंट से अच्छी स्कीम का चुनाव करें. BPN फिनकैप कंस्लटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्‍टर एके निगम का कहना है कि आमतौर पर देखा जाता है जब भी बाजार लंबे समय के बाद उबरता है, सबसे पहले लॉर्जकैप शेयरों में रैली देखने को मिलती है. वहीं मल्टीकैप की खासियत है कि निफ्टी की तुलना में म्यूचुअल फंड की मल्टीकैप कटेगिरी में कम गिरावट होती है. जब बाजार ऊपर जाता है तो यह कटेगिरी उसकी तुलना में ज्यादा बढ़ती है. 10 साल में बेस्ट SIP रिटर्न देने वाले फंड…..

10 साल का एसआईपी रिटर्न: 13.31%

10 साल में मंथली 10 हजार एसआईपी की वैल्यू: 23.99 लाख

एकमुश्त निवेश पर 10 साल का रिटर्न: 15.04%

10 साल में 1 लाख निवेश की वैल्यू: 4.06 लाख

एसेट्स: 4,846 करोड़ (30 अप्रैल, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.97% (30 अप्रैल, 2020)

रिस्क ग्रेड: औसत से ज्यादा

10 साल का एसआईपी रिटर्न: 10.54%

10 साल में मंथली 10 हजार एसआईपी की वैल्यू: 20.71 लाख

एकमुश्त निवेश पर 10 साल का रिटर्न: 13.62%

10 साल में 1 लाख निवेश की वैल्यू: 3.59 लाख

एसेट्स: 7,968 करोड़ (30 अप्रैल, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.99% (30 अप्रैल, 2020)

रिस्क ग्रेड: औसत से कम

10 साल का एसआईपी रिटर्न: 9.39%

10 साल में मंथली 10 हजार एसआईपी की वैल्यू: 19.48 लाख

एकमुश्त निवेश पर 10 साल का रिटर्न: 10.09%

10 साल में 1 लाख निवेश की वैल्यू: 2.61 लाख

एसेट्स: 12,717 करोड़ (30 अप्रैल, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.98% (30 अप्रैल, 2020)

रिस्क ग्रेड: लो

10 साल का एसआईपी रिटर्न: 11.23%

10 साल में मंथली 10 हजार एसआईपी की वैल्यू: 21.47 लाख

एकमुश्त निवेश पर 10 साल का रिटर्न: 11.91%

10 साल में 1 लाख निवेश की वैल्यू: 3.08 लाख

एसेट्स: 1,822 करोड़ (30 अप्रैल, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.18% (30 अप्रैल, 2020)

रिस्क ग्रेड: औसत से ज्यादा

10 साल का एसआईपी रिटर्न: 9.15%

10 साल में मंथली 10 हजार एसआईपी की वैल्यू: 19.24 लाख

एकमुश्त निवेश पर 10 साल का रिटर्न: 12.29%

10 साल में 1 लाख निवेश की वैल्यू: 3.19 लाख

एसेट्स: 792 करोड़ (30 अप्रैल, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.43% (30 अप्रैल, 2020)

रिस्क ग्रेड: औसत

10 साल का एसआईपी रिटर्न: 8.89%

10 साल में मंथली 10 हजार एसआईपी की वैल्यू: 18.98 लाख

एकमुश्त निवेश पर 10 साल का रिटर्न: 11.17%

10 साल में 1 लाख निवेश की वैल्यू: 2.88 लाख

एसेट्स: 15,347 करोड़ (30 अप्रैल, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.67% (30 अप्रैल, 2020)

रिस्क ग्रेड: औसत से कम

(Source: value research)

(नोट: हमने यहां एक्सपर्ट की सलाह और फंड के प्रदर्शन के आधार पर रिपोर्ट बनाई है. इसे निवेश की सलाह न समझें. बाजार के जोखिम को देखते हुए एक्सपर्ट की सलाह पर ही निवेश करें.)

