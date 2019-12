Mutual Fund: मिडकैप म्यूचुअल फंड में दांव लगाने का सही मौका, 2020 के लिए चुनें बेस्ट स्कीम

Mutual Fund Investment For 2020: साल 2019 जहां इक्विटी लॉर्जकैप म्यूचुअल फंड कटेगिरी के लिए बेहतर रहा है, इक्विटी मिडकैप और स्मालकैप फंड्स पर पूरे साल दबाव देखा गया है. लॉर्जकैप फंड कटेगिरी में जहां पिछले 1 साल में करीब 11 फीसदी रिटर्न मिला, वहीं मिडकैप कटेगिरी में औसत रिटर्न 3.11 फीसदी और स्मालकैप में रिटर्न -2.60 फीसदी रहा है. हालांकि इस दौरान भी कुछ मिडकैप और स्मालकैप फंड का रिटर्न बेहतर रहा है. हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि साल 2020 अब मिडकैप फंड्स का होगा. कई ऐसे फैक्टर बाजार में मौजूद हैं, जिनसे मिडकैप का आउटलुक बेहतर दिख रहा है. 2 साल तक अंडरपरफॉर्म करने के बाद अब मिडकैप में अच्छे रिटर्न की उम्मीद है, जिनका फायदा मिडकैप फंड को होगा.

लॉर्जकैप फंड: 11 फीसदी

मिडकैप फंड: 3.11 फीसदी

स्मालकैप फंड: -2.60 फीसदी

मल्टीकैप फंड: 10 फीसदी

लॉर्ज एंड मिडकैप: 8 फीसदी

ELSS : 8 फीसदी

वैल्यू ओरिएंटेड: 2.65 फीसदी

फाइनेंशियल एडवाइजर फर्म BPN फिनकैप के डायरेक्‍टर एके निगम का कहना है कि मिडकैप सेग्मेंट की बात करें तो पिछले 2 साल में यह अंडरपरफॉर्मर रहा है. इस दौरान ज्यादातर मिडकैप का वैल्युएशन नीचे आ गया है. अर्थव्यवस्था में सुस्ती के चलते अभी भी इन पर दबाव देखा जा रहा है. लेकिन सरकार जिस तरह से पिछले दिनों अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई रिफॉर्म लेकर आई है, उसके आगे भी जारी रहने की उम्मीद है. सरकार हर हालत में इसे मजबूती देने का प्रयास करेगी. वहीं, अब अमेरिका में भी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने पर जोर देने की बात हो रही है. वहां आगे कोई भी सरकार आए, फोकस एरिया यही होगा, जिसका फायदा दुनियाभर के बाजारों को मिलेगा.

एक और जरूरी चीज यह है कि पिछले दिनों सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी छूट का एलान किया था, जिसका फायदा मौजूदा तिमाही से सही रूप में दिखेगा. कंपनियों के मुनाफे पर दबाव कम होगा, इसका बड़ा फायदा मिडकैप श्रेणी की कंपनियों को मिलेगा. ऐसे में निवेशकोें को 3 से 5 साल का गोल बनाकर इस कटेगिरी में दांव लगाना चाहिए.

Axis मिडकैप फंड

3, 5 साल का रिटर्न: 18.73%, 11.94%

एसेट्स: 3,859 करोड़ रुपये (30 नवंबर, 2019)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.61% (30 नवंबर, 2019)

3 साल में 1 लाख के निवेश की वैल्यू: 1,67,368 रुपये

मंथली 10 हजार एसआईपी की वैल्यू: 4,40,176 रुपये

मिनिमम एकमुश्त निवेश: 5000 रुपये

मिनिमम SIP: 1000 रुपये

Invesco इंडिया मिडकैप फंड

3, 5 साल का रिटर्न: 12.51%, 10.95%

एसेट्स: 645 करोड़ रुपये (30 नवंबर, 2019)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.06% (30 नवंबर, 2019)

3 साल में 1 लाख के निवेश की वैल्यू: 1,42,413 रुपये

3 साल में मंथली 10 हजार एसआईपी की वैल्यू: 3,96,618 रुपये

मिनिमम एकमुश्त निवेश: 1000 रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

Tata मिडकैप ग्रोथ फंड

3, 5 साल का रिटर्न: 11.87%, 10.10%

एसेट्स: 768 करोड़ रुपये (30 नवंबर, 2019)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.35% (30 नवंबर, 2019)

3 साल में 1 लाख के निवेश की वैल्यू: 1,40,004 रुपये

3 साल में मंथली 10 हजार एसआईपी की वैल्यू: 3,92,074 रुपये

मिनिमम एकमुश्त निवेश: 5000 रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड

3, 5 साल का रिटर्न: 11.52%, 12.55%

एसेट्स: 5,670 करोड़ रुपये (30 नवंबर, 2019)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.82% (30 नवंबर, 2019)

3 साल में 1 लाख के निवेश की वैल्यू: 1,38,691 रुपये

3 साल में मंथली 10 हजार एसआईपी की वैल्यू: 3,91,891 रुपये

मिनिमम एकमुश्त निवेश: 5000 रुपये

मिनिमम SIP: 1000 रुपये

सोर्स: वैल्यू रिसर्च

