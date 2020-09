Stock Tips: 27 रुपये से 77 रुपये के हैं ये स्टॉक, निवेश करने पर दे सकते हैं 63% तक रिटर्न

Top Stock Idea: शेयर बाजार में अच्छे निवेश की पहचान हो तो पैसा कमाना आसान हो जाता है. फिर जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ जानी मानी या बड़े मार्केट कैप वाली कंपनियां ही अच्छा रिटर्न दे सकती हैं. मौजूदा बाजार में ऐसे कई सस्ते शेयर मौजूद हैं, जिनके फंडामेंटल एक्सपर्ट को मजबूत दिख रहे हैं. कई बार ऐसे शेयरों पर निवेशकों की नजर नहीं जाती है. दूसरी ओर मार्च के लो के बाद से अच्छी खासी रैली आ चुकी है. निवेशकों को एक और करेक्शन का डर भी सता रहा है. ऐसे में बेहतर है कि अभी अपने पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे भी शेयर शामिल करें जो सस्ते हैं. क्योंकि इनमें बाजार के उतार चढ़ाव का ज्यादा असर नहीं होगा. वहीं रैली आने पर इनमें अच्छी ग्रोथ भी मिल सकती है. हमने यहां ऐसे ही कुछ शेयर चुने हैं.

हाइड्रो पावर कंपनी NHPC का मुनाफा जून तिमाही में 13 फीसदी घटकर 855.49 करोड़ रहा है. हालांकि कुल इनकम में हल्की बढ़ोत्तरी रही और यह 2,914.02 करोड़ रुपये रही. ब्लेंडेड रियलाइजेशन 0.8 फीसदी सालाना बढ़कर 3.23 रुपये/यूनिट रही. PLF सालाना आधार पर 68 फीसदी घटा है. EBITDA 5.5 फीसदी गिरकर 1420 करोड़ रुपये रहा. कंपनी के प्रदर्शन में आगे सुधार की उम्मीद है. ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल फाइनेंशियल का कहना है कि शेयर का वैल्युएशन आकर्षक है. इसमें 27 रुपये के टारगेट के साथ निवेश की सलाह है. करंट प्राइस 21 रुपये के लिहाज से इसमें 29 फीसदी तेजी आ सकती है.

जून तिमाही में ONGC की सेल्स अनुमान के मुताबिक रही थी. अदर एक्सपेंसेज पर कंट्रोल की वजह से EBITDA उम्मीद से बेहतर देखने को मिला. लॉकडाउन में कुछ कस्टमर्स के घटने से गैस प्रोडक्शन में कमी आई. हालांकि अब इसमें धीरे धीरे सुधार होने लगा है. आगे प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद है. ओएनजीसी फिलहाल कैश के मामले में बेहतर पोजिशन में हैं. आने वाले दिनों में ग्लोबल डिमांड बढ़ेगी, जिसका फायदा कंपनी को होगा. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर में 105 रुपये, एमके ग्लोबल ने 100 रुपये और ICICI सिक्युरिटीज ने 124 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 76 रुपये के लिहाज से इसमें 63 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

अरविंद लिमिटेड लालभाई ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है. कंपनी का हेडक्वार्टर नरोदा, अहमदाबाद में है. कंपनी काटन शर्टिंग, डेनिम, नीट्स और बॉटमवेट फैब्रिक्स बनाती है. अरविंद लिमिटेड का जून तिमाही में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में प्रदर्शन लॉकडाउन से प्रभावित हुआ है. रेवेन्यू में 68 फीसदी की गिरावट आई है. डेनिम और गोरमेंट सेग्मेंट में प्री कोविड लेवल से 75-80 फीसदी रिकवरी आई है. वोवेन बिजनेस में 60 फीसदी रिकवरी आई है. कंपनी का बिजेनस बेहतर है और कैश की कमी नहीं है. ब्रोकरेज हाउस शेयरखान ने स्टॉक के लिए 43 रुपये का लक्ष्य रखा है. करंट प्राइस 33 रुपये के लिहाज से शेयर में 30 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड गुजरात बेस्ड सिविल इंजीनियरिंग कंसट्रक्शन कंपनी है. कंपनी रोड और हाईवे के कंस्ट्रक्शन, ब्रिज, माइनिंग और इरीगेशन सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में लगी है. कंपनी का क्लाइंट बेस मजबूत है और इसमें NHAI, सरदार सरोवर नर्मदा निगम, कोल इंडिया, GIPCL, GHCL, L&T, HCC और पुंज लॉयड आदि शामिल हैं. शेयर में ब्रोकरेज हाउस शेयरखान ने 75 रुपये का लक्ष्य दिया है. करंट प्राइस 54 रुपये के लिहाज से इसमें 39 फीसदी रिटर्न मिल सकते हैं.

