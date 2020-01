बजट के पहले इन लॉर्जकैप शेयरों पर रखें नजर, निवेशकों को मिल सकता है 52% तक रिटर्न

Large Cap Stocks: कोरोना वायरस आउटब्रेक और बजट के पहले निवेशकों के सतर्क रुख दिख रहा है, जिससे बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है. एक्सपर्ट भी यही मान रहे हैं कि बजट तक बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा. बजट में किस तरह के एलान होते हैं, बाजार की उम्मीदें पूरी होती हैं या नहीं, इस पर बाजार की चाल तय होगी. अगर बजट में अर्थव्यवस्था को लेकर क्लीयर रोडमैप नहीं पेश किया जाता है तो बाजार को बड़ी निराशा हो सकती है. फिलहाल ऐसे में निवेशकों को एक्सपर्ट मजबूत शेयरों में ही निवेश की सलाह दे रहे हैं. हमने यहां अर्निंग सीजन के दौरान तिमाही प्रदर्शन को देखते हुए ऐसे ही 4 लॉर्जकैप शेयर चुने हैं, जिनपर ब्रोकरेज हाउस ने अपना भरोसा जताया है.

बजाज फाइनेंस के शेयरों में पिछले एक साल के दौरान अच्छी तेजी रही है. हालांकि इस वैल्यूएशन पर भी एक्सपर्ट इसमें डबल डिजिट में ग्रोथ की उम्मीद जता रहे हैं. ब्रोकरेज हाउस प्रभुदास लीलाधर ने शेयर में करीब 15 फीसदी की ग्रोथ की उम्मीद जताते हुए 5000 रुपये लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. रिपोर्ट के अनुसार डिमांड के लिहाज से कठिन समय के बाद भी कंपनी ने बेहतर कारोबार किया है. बजाज फाइनेंस का मुनाफा दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 52 फीसदी बढ़कर 1614 करोड़ रुपये रहा है. नेट इंटरेस्ट इनकम भी 42 फीसदी बढ़कर 4537 करोड़ रहा. नए लोन में 13 फीसदी ग्रोथ रही.

ब्रोकरेज हाउस HDFC सिक्युरिटीज ने एलएंडटी में 2090 रुपये का लक्ष्य रखा है. करंट प्राइस 1371 रुपये के लिहाज से शेयर में 52 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का डॉलर के टर्म में रेवेन्यू तिमाही और सालाना आधार पर 8.3 फीसदी और 14.2 फीसदी बढ़कर 39.40 करोड़ डॉलर रहा है. कंपनी का मुनाफा 15 फीसदी बढ़कर 2352 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी का आर्डरबुक लगातार मजबूत हो रहा है और दिसंबर तिमाही में इसे 41,579 करोड़ के नए आर्डर मिले हैं. इंफ्रा और पावर दोनों सेग्मेंट में आगे बेहतर ग्रोथ की उम्मीद है, जिसका फायदा शेयर को मिलेगा.

ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल ने मारुति सुजुकी में 25 फीसदी अपसाइड देखते हुए 8800 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. वहीं, ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर में 8000 रुपये लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. रिपोर्ट के अनुसार स्लोडाउन के माहौल में कंपनी को सेल्स प्रमोशन पर ज्यादा खर्च करना पड़ा, जिससे मुनाफा प्रभावित हुआ. रेवेन्यू के अलावा सेल्स यूनिट में भी ग्रोथ रही है. घरेलू प्राइवेट व्हीकल मार्केट में भी कंपनी की हिस्सेदारी मजबूत है. वॉल्यूम ग्रोथ दिसंबर तिमाही में पॉजिटिव रहा है. कंपनी ने हाल ही में कुछ नए प्रोडक्ट लांच किए हैं, जबकि कुछ पाइपलाइन में हैं. इन सबका फायदा कंपनी को आगे मिलेगा.

मोतीलाल ओसवाल ने शेयर में 22 फीसदी की ग्रोथ देखते हुए 650 रुपये का लक्ष्य रखा है. करंट प्राइस 532 रुपये है. ब्रोकरेज के अनुसार बैंक का आपरेटिंग प्रॉफिट मजबूत रहा है. एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है और प्रोविजनिंग में भी कमी आई है. लोन ग्रोथ भी बेहतर रही है. आगे और बेहतर ग्रोथ की उम्मीद है. बैंक का शुद्ध लाभ तीसरी तिमाही में रिकॉर्ड 4,146.46 करोड़ रुपये रहा है. कुल आय 17.23 फीसदी बढ़कर 23,638.26 करोड़ रुपये पर पहुंच गई. ग्रॉस एनपीए घटकर 5.95 फीसदी पर आ गया, जो एक साल पहले समान तिमाही में 7.75 फीसदी था. तीसरी तिमाही में बैंक का शुद्ध एनपीए 1.49 फीसदी रहा. एक साल पहले समान तिमाही में यह 2.58 फीसदी था.

(Disclaimer: हमने यहां जानकारी तिमाही प्रदर्शन और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.