ELSS: 7 साल में 3 गुना तक बढ़ा चुके हैं पैसा, निवेश के लिए चुनें बेस्ट म्यूचुअल फंड, टैक्स का भी फायदा

Tax saver mutual funds: कोरोनावायरस महामारी के चलते सरकार ने टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट के लिए समय सीमा बढ़ा दी है. इसे अब 30 जून कर दिया गया है. यानी अब आपके पास वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपनी टैक्‍स सेविंग को पूरा करने के लिए 30 जून, 2020 तक का समय है. निवेश और बचत के साथ ही टैक्स प्लानिंग भी जरूरी है. इससे ना सिर्फ आपके द्वारा दिए जाने वाले टैक्स में कमी आती है बल्कि आपको अपने निवेश से प्राप्त रिटर्न और लिक्विडिटी फंड को भी मैनेज करने में मदद मिलती है. आयकर अधिनियम के तहत टैक्सपेयर्स को अलग अलग योजनाओं में निवेश करने पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है. इसमें ELSS म्यूचुअल फंड स्कीम भी हैं, जहां कई स्कीम में लॉक इन पीरियड 3 साल का ही होता है.

कोविड 19 के बीच ELSS कटेगिरी में एक बार फिर रिटर्न सुधरने लगा है और पिछले 1 महीनें की बात करें तो ज्यादातर स्कीम हरे निशान में हैं. हालांकि अच्छे खासे करेक्शन के बाद अबभी ये स्कीम सस्ते भाव पर मिल रही हैं. एक्सपर्ट का कहना है कि यह उनके लिए बेहतर है जो टैक्स सेविंग के लिए कोई बेहतर विकल्प खोज रहे हैं. अब 30 जून तक टैक्स सेविंग के लिए निवेश कर सकते हैं, ऐसे में सस्ते मिल रहे ELSS फंडों की ओर ध्यान देना चाहिए.

BPN फिनकैप कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ अमित निगम का कहना है कि भले ही अब बड़े करदाताओं के लिहाज से ELSS अब ज्यादा आकर्षक नहीं रहे गए, लेकिन अभी भी ये 9 लाख से कम आय वालों के लिए बेहतर विकल्प हैं. इसे सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए ही नहीं, बल्कि रेगुलर निवेश के लिए भी चुना जा सकता है. सबसे अच्छी बात है कि पिछली गिरावट में इनका वैल्यूएशन भी अच्छा हो गया है. आज भी अगर 5 साल की अवधि का रिटर्न देखें तो एफडी और दूसरी स्माल सेविंग्स स्कीम से बेहतर है. यहां तक कि कुछ स्कीम में बेहद उंचा रिटर्न मिला है. उनका कहना है कि इस कटेगिरी में भी निवेशक एसआईपी का रास्ता अपना सकते हैं. यह ध्यान जरूर रखना चाहिए कि इस कटेगिरी में निवेश का लक्ष्य कम से कम 5 साल जरूर रखें.

इसका फायदा यह है कि इसमें निवेश करने पर सेक्शन 80सी के तहत टैक्स में छूट मिलती है. 80सी के तहत 1.5 लाख तक निवेश किया जा सकता है. ज्यादातर ईएलएसएस का लॉन-इन पीरियड केवल 3 साल का ही होता है, जिसके बाद आप इसे भुना सकते हैं. ELSS के निवेशक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) को भी चुन सकते हैं.

लंबी अवधि के लिए इन फंडों पर रख सकते हैं नजर

5 साल का रिटर्न: 8.46 फीसदी सालाना

7 साल का रिटर्न: 17.21 फीसदी सालाना

1 लाख निवेश की 7 साल में वैल्यू: 3.04 लाख

10 हजार मंथली एसआईपी की 7 साल में वैल्यू: 12.26 लाख

एसेट्स: 19,632 करोड़ (30 अप्रैल, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.93% (30 अप्रैल, 2020)

रिस्क ग्रेड: लो

5 साल का रिटर्न: 7.90 फीसदी सालाना

7 साल का रिटर्न: 13.49 फीसदी सालाना

1 लाख निवेश की 7 साल में वैल्यू: 2.43 लाख

10 हजार मंथली एसआईपी की 7 साल में वैल्यू: 11.40 लाख

एसेट्स: 256 करोड़ (30 अप्रैल, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.51% (30 अप्रैल, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज

5 साल का रिटर्न: 7.89 फीसदी सालाना

7 साल का रिटर्न: 14.14 फीसदी सालाना

1 लाख निवेश की 7 साल में वैल्यू: 2.52 लाख

10 हजार मंथली एसआईपी की 7 साल में वैल्यू: 11.15 लाख

एसेट्स: 1770 करोड़ (30 अप्रैल, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.77% (30 अप्रैल, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज

5 साल का रिटर्न: 7.68 फीसदी सालाना

7 साल का रिटर्न: 14.85 फीसदी सालाना

1 लाख निवेश की 7 साल में वैल्यू: 2.64 लाख

10 हजार मंथली एसआईपी की 7 साल में वैल्यू: 11.58 लाख

एसेट्स: 916 करोड़ (30 अप्रैल, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.35% (30 अप्रैल, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज

5 साल का रिटर्न: 7.66 फीसदी सालाना

7 साल का रिटर्न: 13.69 फीसदी सालाना

1 लाख निवेश की 7 साल में वैल्यू: 2.46 लाख

10 हजार मंथली एसआईपी की 7 साल में वैल्यू: 11.08 लाख

एसेट्स: 5407 करोड़ (30 अप्रैल, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.93% (30 अप्रैल, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज

(नोट: हमने यह जानकारी एक्सपर्ट से बातचीत और म्यूचुअल फंड स्कीम के प्रदर्शन के आधार पर दी है. बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले जानकारों की राय जरूर लें.)

