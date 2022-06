डिफेंसिव स्टॉक: बाजार की गिरावट में भी डटा रहा ITC, अभी करें निवेश तो मिल सकता है 27% रिटर्न

ITC के सिगरेट बिजनेस में उम्मीद से बेहतर डिमांड रिकवरी रही है, जिसके बाद मार्जिन आउटलुक मजबूत नजर आ रहा है. FMCG बिजनेस में हेल्दी सेल्स मोमेंटम बना हुआ है.

ITC उन शेयरों में शामिल है, जिन्होंने इस साल बाजार की गिरावट में भी मजबूत रिटर्न दिया. (image: pixabay)

Best Stock to Invest: एफएमसीजी प्रमुख और सिगेरेट बनाने वाली कंपनी ITC उन शेयरों में शामिल है, जो इस साल बाजार की गिरावट में भी डटे रहे. ITC में इस साल तेजी बनी रही है और 2022 में अबतक शेयर ने करीब 22 फीसदी रिटर्न दिया है. आज भी शेयर करीब 1.5 फीसदी मजबूत होकर 267 रुपये पर पहुंच गया और 1 साल के हाई के करीब ट्रेड कर रहा है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल शेयर को लेकर बुलिश है और आगे 27 फीसदी रिटर्न के अनुमान के साथ निवेश की सलाह दी है. ब्रोकरेज का कहना है कि सिगेरेट बिजनेस में डिमांड मजबूत है. कीमतों में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा. वहीं एफएमसीजी बिजनेस में मजबूत प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और डिविडेंड देने का ट्रेंड इसे मजबूत डिफेंसिव बेट बना रहा है. मार्जिन आउटलुक मजबूत ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि ITC के सिगरेट बिजनेस में उम्मीद से बेहतर डिमांड रिकवरी रही है, जिसके बाद मार्जिन आउटलुक मजबूत नजर आ रहा है. FMCG बिजनेस में हेल्दी सेल्स मोमेंटम बना हुआ है. होटल बिजनेस में भी रिकवरी आ रही है. हाल के सालों में कैपिटल अलोकेशन बेहतर रहा है. ब्रोकरेज हाउस ने शेयर में 335 रुपये के टारगेट के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 264 रुपये के लिहाज से इसमें 27 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. Stock in News: SBI, UPL, NBCC समेत आज ये शेयर दिखाएंगे एक्शन, इंट्राडे के लिए रखें नजर रेवेन्यू विजिबिलिटी में सुधार हाल के सालों में सिगरेट के लिए एक स्टेबल टैक्स एन्वायरमेंट ने ITC को डिमांड में डिसरप्सन से बचने के लिए कीमतों में बढ़ोतरी के लिए स्पेस दिया है. उम्मीद हैं कि यह ट्रेंड जारी रहेगा. जिसके चलते मिड टर्म में सिगरेट के वॉल्यूम के साथ रेवेन्यू विजिबिलिटी में सुधार होगा. FMCG प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मजबूत ब्रोकरेज का कहना है कि ITC का FMCG प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मजबूत है, जिससे इसे तेजी से बदलते डिमांड एन्वायरमेंट में बेनेफिट मिल रहा है. कुछ कटेगिरी में इसकी पोजिशन लीडरशिप की है, जिससे इसे प्राइसिंग पावर मिलता है. जिससे इनपुट कास्ट बढ़ने का दबाव कम होता है. वहीं कंपनी रेगुलर डिविडेंड देती है, जिससे यह बेहतर डिफेंसिव बेट साबित हो सकता है. ब्रोकरेज का अनुमान है कि FY22-24 के लिए ITC की अर्निंग ग्रोथ 15 फीसदी CAGR रह सकती है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.