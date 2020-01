कमोडिटी में करना है निवेश: 2020 में गोल्ड हो सकता है सबसे अच्छा दांव, ये सौदे भी देंगे मोटा मुनाफा

Best Commodity Strategy 2020: पोर्टफोलियो के एक अभिन्न अंग के रूप में, कमोडिटीज हमेशा निवेश का एक बेहतरीन विकल्प रहा है. यह न सिर्फ शानदार रिटर्न देता है, बल्कि एक पोर्टफोलियो को भी बेहतर तरीके से बैलेंस करता है. 2019 अब बीत चुका है और साल 2020 की शुरूआत ही कमोडिटीज में निवेश के कई बेहतर अवसर लेकर आया है. साल 2020 के लिए, हमने निवेशकों के लिए कुछ कमोडिटीज का चयन किया है, जहां उन्हें अच्छी कमाई हो सकती है. हालांकि कमोडिटीज में भी निवेशकों के लिए सोना सबसे अच्छा दांव हो सकता है. साल 2020 के अंत तक सोने का भाव 45000 प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है.

पिछले साल की बात करें तो पूरे साल बाजार पर अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार का असर देखा गया. साल 2019 में ग्लोबल स्लोडाउन भी बाजार के लिए बड़ी चिंता बनी रही. दुनिया के कई बड़े सेंट्रल बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी को आसान किया, जिससे कमोडिटी मार्केट में उतार चढ़ाव देखा गया. फिलहाल कई ऐसे फैक्टर थे, जिनकी वजह से इक्विटी बाजारों पर दबाव रहा. वहीं सोना, अन्य प्रीसियस मेटल, क्रूड आयल और निकेल में निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिला.

अब नए साल में भी सोने ने अपनी चमक बरकरार रखी है और निवेशकों के लिए यह टॉप बेट बना हुआ है. इंटरनेशनल मा​र्केट में यह अपने 6 साल के टॉप रेंज को पार कर गया है. मिडिल ईस्ट में जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ने के साथ ही ब्याज दरों के निचले स्तर पर रहने और ट्रेड वार के चलते सोना निवेशकों के लिए सेफ हैवन बन गया है. हालांकि, निवेश का ग्राफ पहले से ही गोल्ड ईटीएफ में बढ़ रहा है, जहां 2019 की तीसरी तिमाही में होल्डिंग्स ने एक नया ऑल-टाइम हाई हिट किया. सेंट्रल बैंकों की खरीददारी से भी सोने को अच्छा सपोर्ट मिला.

अगर निवेश के लिए आप भी किसी कमोडिटी की तलाश में हैं तो सोना आपके लिए बेस्ट विकल्प हो सकता है. हालांकि ध्यान रहे कि सोना अभी आपने हाई पर है. ऐसे में सोने में 36300-36500 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव तक गिरावट आने पर खरीददारी करनी चाहिए. शॉर्ट टर्म में सोना डोमेस्टिक मा​र्केट में 42500 रुपये प्रति 10 ग्राम और इंटरनेशनल मार्केट में 1650 डॉलर प्रति औंस का स्तर छू सकता है. वहीं, 2020 में सोना घरेलू बाजार में 45000 रुपये प्रति 10 ग्राम और इंटरनेशनल मार्केट में 1750 डॉलर प्रति औंस का स्तर छू सकता है.

उम्मीद है कि 2020 में बेस मेटल निकेल में फिर तेजी आएगी. फिलहाल टाइट सप्लाई, बढ़ती मांग और स्टॉक में कमी की वजह से इसमें तेजी रहेगी. इंडोनेशिया जो निकेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ने 2020 से 2022 तक एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है, जिससे ग्लोबल मार्केट में सप्लाई कंसर्न बढ़ेगा. दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में इसकी तेजी से बढ़ती मांग भी कीमतों को सपोर्ट देने का काम करेगी. आने वाले दिनों में निकेल के भाव 1180/kg तक जा सकते हैं. इसे नीचे की ओर 930-950/kg के जोन पर सपोर्ट रहेगा.

इस सान नेचुरल गैस भी निवेशकों के लिए फायदे का सौदा हो सकते हैं. इनकी कीमतें अभी करीब 2 साल के लो लेवल पर चल रही है. यूएस में हाई प्रोडक्शन और डिमांड कमजोर होने के चलते ऐसा हुआ है. हालांकि अभी चीन और नॉन-OCED देशों ने पश्चिमी देशों के साथ हाथ मिलाया है और इको फ्रेंडली एनर्जी सोर्स के रूप में नेचुरल गैस को अल्टरनेटिव के रूप में अपना रहे हैं. ऐसे में एशिया में नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ने वाली है. ऐसे में नेचुरल गैस में लो लेवल बॉइंग की जा सकती है. नेचुरल गैस की कीमतें अभी 140-145/mmbtu जोन में हैं, जिनमें 215/mmbtu के लेवल तक रिकवरी आ सकती है. अगर यह स्तर टूटता है तो नेचुरल गैस 280/mmbtu तक मजबूत हो सकता है.

(लेखक: सुगंधा सचदेवा, VP-मेटल, एनर्जी एंड करंसी, रेलिगेयर ब्रोकिंग)

