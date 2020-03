FD में घटते रिटर्न से हैं परेशान? बैंकिंग फंड भी है विकल्प, यहां 7 साल में पैसे हो गए 3 गुना

Banking Mutual fund: 1990 के दशक में कुछ बैंक FD पर 13 फीसदी सालाना तक की दर से ब्याज दे रहे थे और तब पैसे डबल होने में महज 6 साल लगते थे. साल 2015 में औसतन ब्याज दर 8.25 फीसदी पर आ गई. वहीं, मौजूदा दौर में ज्यादातर बड़े बैंक 6 फीसदी से 6.5 फीसदी सालाना की दर से ब्याज दे रहे हैं. यानी अब एफडी में आपके पैसे 11 साल में डबल हो रहे हैं. ऐसे में निवेशकों के लिए बैंक एफडी का आकर्षण कुछ कम हुआ है. अगर आप भी बैंक एफडी की बजाए बैंकिंग सेक्टर में ही निवेश का दूसरा जरिया खोज रहे हैं तो बैंकिंग म्यूचुअल फंड बेहतर विकल्प हो सकते हैं. कई ऐसे फंड हैं, जिनमें पिछले 5 साल में 12 फीसदी सालाना के हिसाब से रिटर्न मिला है. वहीं, इनमें 5 साल में एसआईपी रिटर्न 17 फीसदी सालाना के हिसाब से मिला है.

5 साल में रिटर्न: 11.79%

7 साल में रिटर्न: 17.16%

7 साल में 1 लाख की वैल्यू: 3 लाख

7 साल में 10 हजार मंथली एसआईपी की वैल्यू: 14.98 लाख

लांच डेट: 1 जनवरी, 2013

लांच के बाद से रिटर्न: 15% सालाना

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 1000 रुपये

मिनिमम एसआईपी: 100 रुपये

एसेट्स: 207 करोड़ (29 फरवरी, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.69% (31 जनवरी, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज से कम

5 साल में रिटर्न: 11.55%

7 साल में रिटर्न: 18.41%

7 साल में 1 लाख की वैल्यू: 3.26 लाख

7 साल में 10 हजार मंथली एसआईपी की वैल्यू: 14.53 लाख

लांच डेट: 1 जनवरी, 2013

लांच के बाद से रिटर्न: 16.13% सालाना

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 5000 रुपये

मिनिमम एसआईपी: 100 रुपये

एसेट्स: 3615 करोड़ (31 जनवरी, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.28% (31 जनवरी, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज से ज्यादा

5 साल में रिटर्न: 10.94%

7 साल में रिटर्न: 19.58% (6 साल 2 माह में)

लांच डेट: 14 दिसंबर, 2013

लांच के बाद से रिटर्न: 19.58% सालाना

लांच के बाद से 1 लाख निवेश की वैल्यू: 3 लाख

6 साल में 10 हजार मंथली एसआईपी की वैल्यू: 13.7 लाख

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 1000 रुपये

मिनिमम एसआईपी: 1000 रुपये

एसेट्स: 1,969 करोड़ (31 जनवरी, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.22% (31 जनवरी, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज से ज्यादा

5 साल में रिटर्न: 8.62%

7 साल में रिटर्न: 13.79%

7 साल में 1 लाख की वैल्यू: 2.47 लाख

7 साल में 10 हजार मंथली एसआईपी की वैल्यू: 13.40 लाख

लांच डेट: 1 जनवरी, 2013

लांच के बाद से रिटर्न: 16.13% सालाना

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 100 रुपये

मिनिमम एसआईपी: 250 रुपये

एसेट्स: 247 रोड़ (31 जनवरी, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.14% (31 जनवरी, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज से ज्यादा

(सोर्स: वैल्यू रिसर्च)

BPN फिनकैप कंसल्टेंट सर्विसेज के सीईओ एके निगम का कहना है कि सरकार बैंकिंग सेक्टर के रिवाइवल के लिए बहुत कुछ कर रही है. देश की अर्थव्यवस्था में इस सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान है. अभी बैंक शेयरों में दबाव जरूर है लेकिन मर्जर, रीकैपिटलाइजेशज, इन्सॉल्वेंसी जैसे उपायों से सेक्टर में मजबूती आएगी. बैड लोन की रिकवरी की उम्मीदें बढ़ गई हैं. ऐसे में लंबी अवधि के नजरिए से बैंकिंग सेकटर में ग्रोथ का फायदा शेयरों को मिलेगा. इस वजह से बैंकिंग फंड में निवेशकों को अलोकेशन का कुछ पार्ट जरूर लगाना चाहिए. निवेश का बेहतर तरीका यह है कि 40 फीसदी रकम एकमुश्त लगाएं और बाकी की रकम को एसआईपी के लिए रखें. अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर नहीं है और रिस्क ले सकते हैं तो यह सेग्मेंट अच्छा है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.