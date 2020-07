बेंगलुरू की यह कंपनी कर्मचारियों को दे रही है वर्क फ्रॉम होम अलाउंस, साथ में कई दूसरे बेनेफिट्स

महामारी की वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है. ऐसे में नौकरी और कामकाज का माहौल भी ठीक नहीं है. जहां ज्यादातर कंपनियों ने पूरे या आंशिक तौर पर अपने कामकाज को घर से करवा रहे हैं. इस बीच कर्मचारियों को अपने ऑफिस के मुकाबले समान स्तक का काम करने में परेशानी हो रही है. इसके अलावा अलग-अलग इंडस्ट्री से कर्मचारियों की छंटनी और सैलरी में कटौती की खबरें भी सामने आ रही हैं. इस बीच घरेलू कंपनी G7 CR टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड न केवल अपने कर्मचारियों को बेनेफिट्स दे रही है, लेकिन यह हर एक को सालाना बोनस भी देती है.

कंपनी ने यह सुनिश्चित किया कि वह अप्रैल महीने में तय किए गए पूरे सालाना बोनस का भुगतान करे. इसके साथ कंपनी ने तीन महीने की सैलरी को भी तारीख से पहले देने का फैसला किया है. यह अप्रैल, मई और जून में 10 दिन पहले दी जाएगी. बैंगलोर से बाहर बेस्ड इस कंपनी ने सभी कर्मचारियों के लिए 18 हजार रुपये के वर्क फ्रॉम होम अलाउंस का भी एलान किया है. इसका मकसद कर्मचारियों को आराम के साथ घर से काम करने के लिए UPS और ऑफिस फर्नीचर खरीदने में मदद करना है. कंपनी अपने दफ्तर से कर्मचारियों के घर तक आरामदायक कुर्सी की डिलीवरी के साथ उनके मासिक इंटरनेट बिलों का भी अदायगी कर रही है.

कंपनी ने कोविड-19 से संबंधित इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने के खर्च के तौर पर 1 लाख रुपये के बेनेफिट का भी एलान किया है. यह राशि उनके बीमा कवर के अतिरिक्त होगी और इसे कर्मचारी और उनके करीबी परिवार के सदस्य जिसमें पत्नी, बच्चे, माता-पिता और भाई-बहन शामिल हैं और उम्र 18 साल से कम है, वे फायदा ले सकते हैं.

कंपनी यह सुनिश्चित कर रही है कि कर्मचारी उन सुविधाओं के साथ घर से काम कर सकें जिनके साथ वे दफ्तर में करते थे. उन लोगों के लिए, जिनके पास घर पर काम करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं थीं, उनतके घर पर डेस्क और कुर्सी भेजे गए हैं. यह सुनिश्चित करने के लिए, कि बिजली चले जाने, तूफान आदि की स्थिति में बिजली की दिककत नहीं हो, होम इनवर्टर भी उपलब्ध कराए गए हैं.

