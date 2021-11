फाल्गुनी नायर बनीं देश की सबसे अमीर सेल्फ-मेड महिला अरबपति, Nykaa की शानदार लिस्टिंग के दम पर पछाड़ा बॉयोकॉन की शॉ को

India’s Wealthiest Self-Made Female Billionaire: ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बिक्री करने वाली नायका (Nykaa) की आज मार्केट में शानदार लिस्टिंग हुई है. नायका के शेयरों की मजबूती के चलते इसकी शुरुआत करने वाली फाल्गुनी नायर (Falguni Nayar) दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हो गई हैं. नायर की नायका में करीब आधी हिस्सेदारी है और आज इसके घरेलू इक्विटी मार्केट में शानदार प्रदर्शन के चलते उनकी नेटवर्थ करीब 650 करोड़ डॉलर (48.34 हजार करोड़ रुपये) की हो गई. शानदार लिस्टिंग के बाद नायर ने कहा कि उनकी कंपनी का मुख्य फोकस शेयरधारकों का भरोसा बनाए रखना है और इसे आगे ले जाना है. उन्होंने महिलाओं को संदेश दिया है कि वे सपने देखने में भयभीत न हों और खुद पर भरोसा बनाए रखें.

दुनिया भर के अरबपतियों की सूची ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक फाल्गुनी नायर भारत की सबसे अमीर सेल्फ-मेड महिला अरबपति बन गई हैं. नायका के शेयर आज 10 नवंबर को 2001 रुपये के भाव पर लिस्ट हुए जो 1125 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले करीब 78 फीसदी प्रीमियम पर है यानी कि निवेशकों को लिस्टिंग पर 876 रुपये का मुनाफा मिला.

नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर की इस उपलब्धि पर बॉयोकॉन की एग्जेक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ ने उन्हें बधाई दी है बता दें कि नायर ने शॉ को पछाड़ कर ही यह उपलब्धि हासिल की है. शॉ ने बधाई भरा ट्वीट किया है. बॉयोकटन की एग्जेक्यूटिव चेयरपर्सन शॉ ने लिखा, नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर देश की सबसे अमीर सेल्फ-मेड महिला अरबपति बन गई हैं- शानदार शुरुआत, बधाई हो फाल्गुनी नायर, आपने हम महिला एंटरप्रेन्योर्स का सम्मान बढ़ाया है.

नायका की पैरेंट कंपनी एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स किसी महिला द्वारा शुरू की गई देश में पहली ऐसी यूनीकॉर्न है जो मार्केट में लिस्ट हुई है. यूनीकॉर्न का मतलब ऐसे स्टार्टअप से है जिसका वैल्यूएशन 100 करोड़ डॉलर (74.37 हजार करोड़ रुपये) के लेवल को छू दे. आईपीओ के जरिए नायका ने 5352 करोड़ रुपये जुटाए हैं. नायर ने नायका की शुरुआत तक की थी जब उनकी उम्र 50 वर्ष होने में बस कुछ ही महीने बचे थे. नायर अपनी कंपनी में दो फैमिली ट्रस्ट और सात अन्य प्रमोटर एंटिटीज के जरिए हिस्सेदारी रखती हैं.

नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर देश की सबसे अमीर सेल्फ-मेड महिला अरबपति हैं. अगर देश की सबसे अमीर महिला की बात करें तो यह उपलब्धि दिग्गज स्टील कंपनी जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन सावित्री जिंदल के नाम पर है. ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक सावित्री जिंदल 1290 करोड़ डॉलर (95.96 हजार करोड़ रुपये) की संपत्ति के साथ भारत की सबसे अमीर महिला हैं. जिंदल ग्रुप स्टील, पावर, सीमेंट और इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करता है. इसकी शुरुआत सावित्री जिंदल के पति ओमप्रकाश जिंदल ने की थी जिनका 2005 में एक हवाई दुर्घटना में निधन हो गया था. सावित्री जिंदल कारोबार के अलावा राजनीति में भी काफी सक्रिय हैं और उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा की हरियाणा सरकार में कई अहम मंत्रालय संभाले हैं.

