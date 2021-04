Barbeque Nation: बाजार में 7 अप्रैल को होगी एंट्री, क्या कोविड-19 बिगाड़ेगा निवेशकों का मुनाफा?

Barbeque Nation IPO Stock Listing: कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच बारबेक्यू नेशन की शेयर बाजार में लिस्टिंग कमजोर हो सकती है. बाजार में जिस तरह का उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, उससे आईपीओ की लिस्टिंग पर असर पड़ सकता है. ग्रे मार्केट में शेयर की ट्रेडिंग नहीं हो रही है, जिससे साफ है कि इसे लेकर ज्यादा क्रेज नजर नहीं आ रहा है. कंपनी में दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने भी पैसा लगाया है. इश्यू को निवेशकों को ठीक ठाक रिस्पांस ही मिला था और यह 5.98 गुना सब्सक्राइब हुआ था. बारबेक्यू नेशन का IPO 24 मार्च से 26 मार्च तक खुला था और इसका प्राइस बैंड 498-500 रुपए तय हुआ था. एक लॉट 30 शेयरों का था.

बारबेक्यू नेशन के शेयरों की ग्रे मार्केट में ट्रेडिंग नहीं हो रही है. इससे यह दिख रहा है कि इसे लेकर क्रेज कम है. जबकि आने वाले आईपीओ लोढ़ा डेवलपर्स के शेयर ग्रे मार्केट में 20 से 25 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं. यह आईपीओ 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक खुला रहेगा. ग्रे मार्केट अनआफिशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां बीएसई या एनएसई पर लिस्ट होने के पहले स्टॉक की ट्रेडिंग होती है. यहां ट्रेडिंग पैटर्न से यह आइडिया मिलता है कि शेयर बाजार में स्टॉक की कैसी एंट्री होगी.

देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर लगातार खतरनाक हो रही है. रविवार को 1 दिन में कोरोना वायरस के पहली बार 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे. जबकि सोमवार को भी करीब 97 हजार मामले देखे गए. इसके चलते बाजार में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है. सोमवार को इंट्राडे में सेंसेक्स 1400 अंक टूटा था. जबकि मंगलवार यानी 6 अप्रैल को भी बाजार में उतार चढ़ाव है. इसका असर बारबेक्यू नेशन के शेयरों की लिस्टिंग पर पड़ सकती है.

ब्रोकरेज हाउस एंजेल ब्रोकिंग ने बारबेक्यू नेशन के आईपीओ पर न्यूट्रल रेटिंग दी थी. ब्रोकरेज का कहना है कि सबसे बड़ी चिंता यह है कि कोरोना वायरस के चलते रेस्टोरेंट बिजनेस अबतक प्रभावित चल रहे हैं. अलग अलग राज्यों में कोविड 19 को लेकर सख्ती बरती जा रही है. इससे रेस्टोरेंट बिजनेस अभी आगे भी प्रभावित होगा. ग्रोथ स्ट्रैटेजी को लागू करने में मुश्किल आई है. ऐसी स्थिति में रेस्टोरेंट के लिए नए शहर या लोकेशन का चुनाव करना चुनौतीपूर्ण है. कंपनी पिछले दिनों लगातार घाटे में रही है. करंट एन्वायरनमेंट में वैल्युएशन भी ज्यादा ही दिख रहा है.

बारबेक्यू नेशन के आईपीओ को निवेशकों का बेहतर रिस्पांस मिला था. इस आईपीओ को ओवरआल 5.98 गुना बोलियां मिली थीं. NSE पर उपलब्ध डाटा के अनुसार आईपीओ को 2.99 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां मिलीं, जबकि इश्यू साइज 50 लाख शेयरों का था. रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व पोर्सन को 13.13 गुना बोलियां मिलीं, जबकि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स (QIBs) के लिए रिजर्व पोर्सन 5.11 गुना सब्सक्राइब हुआ. नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्सन 3.10 गुना सब्सक्राइब हुआ. कर्मचारियों के लिए रिजर्व पोर्सन को भी 1.02 गुना बोलियां मिलीं.

बेंगलुरु आधारित इस कंपनी में दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला की फर्म एल्केम कैपिटल और निजी इक्वीटी फर्म सीएक्स पार्टनर्स ने निवेश किया है. बार्बेक्यू नेशन में प्रमोटर्स की 60.24 फीसदी हिस्सेदारी है. सीएक्स पार्टनर्स की 33.79 फीसदी और राकेशन झुनझुनवाला की निवेश फर्म अल्केमी कैपिटल के पास 2.05 फीसदी हिस्सेदारी है.

दिसंबर 2020 तक बारबेक्यू नेशन हास्पिटैलिटी देशभर के 77 शहरों में 147 आउटलेट और 3 देशों UAE, ओमान और मलेशिया में 6 आउटलेट आपरेट कर रही है. कंपनी ने अपना पहला रेस्तरां 2008 में खोला था. वित्त वर्ष 2020(FY20) में कंपनी का कुल परिचालन राजस्व 850.8 करोड़ रुपये था और वित्त वर्ष 17 से FY20 तक का CAGR 19.5 फीसदी था. बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी ने पिछले साल फरवरी में IPO के लिए सेबी के पास आवेदन किया था और जुलाई 2020 में सेबी ने IPO की मंजूरी दी.

