Banking Stock Tips: यह प्राइवेट बैंक कराएगा बंपर कमाई, भारी डिस्काउंट पर मिल रहे हैं शेयर

Banking Stock Tips: मार्केट एनालिस्ट्स का मानना है कि करेक्शन के बाद अब इस निजी बैंक के शेयर आकर्षक भाव पर मिल रहे हैं.

निजी सेक्टर के दिग्गज बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर इस साल अब तक करीब 35 फीसदी सस्ते हो चुके हैं और मार्केट एक्सपर्ट्स इसमें निवेश का सुनहरा मौका देख रहे हैं. (Image- Pixabay)

IDFC First Bank Outlook: निजी सेक्टर के दिग्गज बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank) के शेयर इस साल अब तक करीब 35 फीसदी सस्ते हो चुके हैं और मार्केट एक्सपर्ट्स इसमें निवेश का सुनहरा मौका देख रहे हैं. बैंक के एसेट क्वालिटी और प्रोविजन कवरेज रेशियो में सुधार को देखते हुए ब्रोकरेज फर्म जियोजीत बीएनपी पारिबास (Geojit BNP Paribas) के एनालिस्ट्स का मानना है कि करेक्शन के बाद अब इसके शेयर आकर्षक भाव पर मिल रहे हैं. इसमें निवेश के लिए ब्रोकरेज फर्म ने 39 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है जो बीएसई पर मौजूदा 32.35 रुपये के भाव से करीब 21 फीसदी अधिक है. Crude Oil Outlook: रूस पर सख्ती से तीन गुने से ज्यादा महंगा हो सकता है तेल, जेपीमॉर्गन ने जताई आशंका IDFC First Bank पर इसलिए लगा रहे दांव

बैंक ने सफलतापूर्वक अपना फोकस रिस्क वाले कॉरपोरेट/इंफ्रास्ट्रक्चर लोन से रिटेल लोन पर शिफ्ट कर लिया है.

इसकी एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है और वित्त वर्ष 2020-21 में ग्रॉस एनपीए 4.15 फीसदी से फिसलकर पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में 3.70 फीसदी पर आ गया . इसके अलावा प्रोविजन कवरेज रेशियो भी सुधरकर 70.3 फीसदी पर पहुंच गया है.

इन सब बातों को देखते हुए ब्रोकरेज फर्म जियोजीत बीएनपी पारिबास ने इसके बाई रेटिंग को बरकरार रखा है. 41% के भारी डिस्काउंट पर मिल रहे हैं शेयर

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर पिछले साल एक जुलाई को 55 रुपये के भाव पर पहुंच गए थे जो 52 हफ्ते का रिकॉर्ड भाव है. अभी इसके भाव 32.35 रुपये हैं यानी कि 52 हफ्ते की रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब 41 फीसदी डिस्काउंट पर. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर पिछले साल जुलाई में आई तेजी को संभाल नहीं सका और इसमें गिरावट आने पर यह कुछ दिनों पहले 22 जून 2022 को 52 हफ्ते के रिकॉर्ड निचले स्तर 28.95 पर फिसल गया था. हालांकि इसके बाद से इसमें 12 फीसदी ती तेजी आ चुकी है और अब मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह 21 फीसदी और मजबूत हो सकता है. (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

