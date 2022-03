Bandhan Bank Outlook: बंधन बैंक में 30% मुनाफे का गोल्डेन चांस, ब्रोकरेज हाउस ने स्टॉक पर क्यों लगाया दांव?

Bandhan Bank Outlook: बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज बैंक Bandhan Bank के शेयरों में आज मामूली उतार-चढ़ाव दिख रहा है लेकिन इसमें आने वाले दिनों में 30 फीसदी मुनाफा कमाने का मौका है.

बंधन बैंक के भाव एनएसई पर आज 302.50 रुपये प्रति शेयर हैं.

Bandhan Bank Outlook: बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज बैंक Bandhan Bank के शेयरों में आज मामूली उतार-चढ़ाव दिख रहा है लेकिन इसमें आने वाले दिनों में 30 फीसदी मुनाफा कमाने का मौका है. ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इसमें निवेश के लिए 390 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस तय किया जो मौजूदा भाव से करीब 30 फीसदी अधिक है. अभी इसके भाव एनएसई पर 302.50 रुपये प्रति शेयर (खबर लिखते समय) हैं. ब्रोकरेज फर्म ने इसकी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है. असम सरकार ने माइक्रोफाइनेंस इंसेंटिव और राहत पैकेज के लिए इस साल के बजट में 2500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. बंधन बैंक ने असम रिलीफ रिकवरी बेनेफिट को प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट के पूर्वानुमान में इसे शामिल नहीं किया है. इसके अलावा दिसंबर 2021 तिमाही बैंक के लिए बेहतर रहा. ऐसे में ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि कलेक्शन एफिशिएंसी में सुधार से बैंक की स्थिति मजबूत होगी. Tax Harvesting: इक्विटी पर टैक्स देनदारी कम करने का बेहतर तरीका, मुनाफे के साथ नुकसान भी करें एडजस्ट पिछली तिमाही कलेक्शन एफिशिएंसी में तेजी

असम सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में असम माइक्रोफाइनेंस इंसेंटिव और राहत पैकेज के तहत 2500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं यानी कि 2500 करोड़ रुपये के लोन माफ होंगे. पिछले साल मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में 7500 करोड़ रुपये के सपोर्ट की जरूरत बताई गई थी. असम सरकार ने इसमें कटौती की है. चूंकि बंधन बैंक के माइक्रोलोन पोर्टफोलियो में 5980 करोड़ रुपये असम में है. चालू वित्त वर्ष के शुरुआती नौ महीनो में बैंक ने असम में 1660 करोड़ रुपये के लोन बांटे हैं. इससे असम सरकार के फैसले से इसे फायदा मिलने के आसार हैं. सितंबर दिसंबर में कलेक्शन एफिशिएंसी 82 फीसदी थी जो अगली तिमाही यानी अक्टूबर-दिसंबर 2021 में बढ़कर 96 फीसदी हो गई. इस साल 20 फीसदी तक मजबूत, अभी 30% और उछाल के आसार बंधन बैंक में आज मामूली मामूली उतार-चढ़ाव दिख रहा है लेकिन इस साल अब तक यह 20 फीसदी तक मजबूत हो चुका है. अभी इसका भाव एनएसई पर 302.50 रुपये है जो मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक 390 रुपये तक पहुंच सकता है यानी मौजूदा भाव पर निवेश से निवेशक 30 फीसदी तक मुनाफा कमा सकते हैं. इसके 52 हफ्ते के ऊपरी व निचले स्तर की बात करें तो पिछले साल 24 मार्च 2021 को एनएसई पर यह 371.00 रुपये की ऊंचाई पर और 27 दिसंबर 2021 को 229.55 रुपये के निचले स्तर पर था. (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

