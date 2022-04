Bank Sector Q4FY22 Preview: मार्च तिमाही में बैंकों की बढ़ेगी कमाई! नतीजों के बाद SBI, HDFC Bank समेत ये शेयर कर सकते हैं आउटपरफॉर्म

वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में प्राइवेट और सरकारी बैंकों का मुनाफा मजबूत रहने का अनुमान है. 2HFY23 के दौरान कैपेक्स साइकिल में तेजी आ सकती है, जिससे क्रेडिट ग्रोथ में और सुधार होगा.

बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ मजबूत हो रही है. हर सेग्मेंट में मजबूत डिस्बर्समेंट दिख रहा है. (image: pixabay)

Banking Sector Earning Expectations: बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ मजबूत हो रही है. हर सेग्मेंट में मजबूत डिस्बर्समेंट दिख रहा है. डिस्बर्समेंट ग्रोथ कई रिटेल प्रोडक्ट्स में प्रीकोविड लेवल को पार कर गया है. जबकि कॉर्पोरेट सेग्मेंट में भी रिवाइवल है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि 2HFY23 के दौरान कैपेक्स साइकिल में तेजी आएगी, जिससे FY23E में क्रेडिट ग्रोथ में और सुधार होगा. सेगमेंट वाइज होम, व्हीकल, ट्रैक्टर, अनसिक्योर्ड और स्माल बिजनेस का 4QFY22 में अच्छा प्रदर्शन दिख सकता है. जबकि CV और MFI के नॉर्मल लेवल से पीछे रहने की संभावना है. 4QFY22 में क्रेडिट कार्ड बिजनेस में भी अच्छा मोमेंटम दिखा है. ब्रोकरेज का कहना है कि इन सभी वजहों से वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में प्राइवेट और सरकारी बैंकों का मुनाफा मजबूत रहने का अनुमान है. प्राइवेट बैंक: PAT में आ सकती है 38% ग्रोथ ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि प्राइवेट सेक्टर के बैंकों का मुनाफा वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में सालाना आधार पर 38 फीसदी बढ़ सकता है. PPoP ग्रोथ सालाना आधापर 10 फीसी और तिमाही आधार पर 6 फीसदी रह सकता है. क्रेडिट कास्ट घटने, फी इनकम बढ़ने और हेल्दी बिजनेस ग्रोथ से मुनाफा बढ़ने की उम्मीद है. प्राइवेट बैंक: लोन ग्रोथ प्राइवेट बैंकों का लोन ग्रोथ FY22/FY23 के दौरान 15%/17% रहने का अनुमान है. ICICI Bank की सालाना बेसिस पर लोन ग्रोथ 4QFY22 में 16 फीसदी रह सकती है. जबकि कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक 20 फीसदी और 15 फीसदी ग्रोथ दिखा सकते हैं. वही HDFC Bank और इंडसइंड बैंक की लोन ग्रोथ 21 फीसदी और 13 फीसदी रह सकती है. प्राइवेट बैंक: नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्राइवेट बैंकों का नेट इंटरेसट इनकम सालाना आधार पर 19 फीसदी बढ़ सकता है. चौथी तिमाही में ICICI Bank का NII 24 फीसदी बढ़ सकता है. जबकि एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक और HDFC Bank के NII में 23 फीसदी, 20 फीसदी, 13 फीसदी और 13 फीसदी रह सकता है. PSU बैंक: एसेट क्वालिटी होगी बेहतर, बढ़ेगी कमाई ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि सरकारी बैंकों की बात करें तो चौथी तिमाही में एसेट क्वालिटी में सुधार रहने की उम्मीद है. ब्रोकरेज का कहना है कि अनुमान है कि PSU बैंकों के आपरेटिंग परफॉर्मेंस में ट्रैक्शन जारी रहेगा. ट्रेजरी परफॉर्मेंस म्यूट रह सकता है और प्रोविजंस में कमी आने की उम्मीद है. स्लिपेज कम होना जारी रहेगा, जो हेल्दी रिकवरी के साथ साथ एसेट क्वालिटी को बेहतर करेगा. PSU बैंकों की चौथी तिमाही में NII/PPoP ग्रोथ सालाना आधार पर 23%/5% रह सकती है. जबकि PAT 4QFY22 में सालाना आधार पर 80 फीसदी बढ़ सकता है. किन शेयरों में खरीदारी की सलाह ICICI Bank, HDFC Bank, Federal bank, SBI, Canara Bank, Bank of Baroda, IndusInd Bank, Axis bank किन शेयरों पर न्यूट्रल Bandhan Bank, DCB Bank, Kotak Mahindra Bank, PNB (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

