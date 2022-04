BankBazaar IPO on Cards: बैंकबाजार की आईपीओ लाने की तैयारी, 2023 में लिस्टिंग का इरादा, 1500 नए कर्मचारी भी रखे जाएंगे

BankBazaar के निगेटिव EBITDA मार्जिन 51.5% से घटकर 25% हुए, रेवेन्यू में भी हुआ सुधार

BankBazaar को भरोसा है कि अगले दो साल में उसके 10 लाख को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बाजार में मौजूद होंगे.

BankBazaar Plans IPO : ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केटप्लेस के तौर पर काम करने वाली फिनटेक कंपनी बैंक-बाज़ार (BankBazaar) अपना आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है. कंपनी का इरादा अपने आईपीओ को 2023 तक मार्केट में लिस्ट कराने का है. कंपनी ने यह जानकारी गुरुवार 7 अप्रैल को दी. कंपनी ने मार्च 2022 में पहली बार मुनाफा दर्ज करने की जानकारी भी गुरुवार को ही दी है. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी के रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. दो साल में 10 लाख को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बैंकबाज़ार ने नए कारोबारी साल के दौरान अलग-अलग विभागों में कुल मिलाकर 1500 से ज्यादा नए कर्मचारियों की भर्ती करने की योजना भी बनाई है. इस भर्ती अभियान का मकसद कंपनी के प्रोडक्ट्स के दायरे को आगे बढ़ाना है, जिनमें को-ब्रांडेड क्रेडिट प्रोडक्ट्स, मसलन क्रेडिट कार्ड्स और अनेक बैंकों और NBFC की तरफ से दिए जाने वाले पर्सनल लोन शामिल हैं. कंपनी को भरोसा है कि अगले दो साल में उसके 10 लाख को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बाजार में मौजूद होंगे. को-ब्रांडेड कार्ड्स के मामले में यस बैंक (Yes Bank) बैंक-बाजार का प्रमुख पार्टनर है. कंपनी ने अपने इन इरादों की जानकारी भी गुरुवार को जारी एक बयान में दी है. निगेटिव EBITDA मार्जिन में जबरदस्त सुधार बैंक-बाजार ने 2021-22 के दौरान अपने निगेटिव EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation) मार्जिन को घटाकर करीब आधा करने में सफलता हासिल की है. 2020-21 में यह निगेटिव मार्जिन 51.5 फीसदी था, जो 2021-22 में घटकर करीब 25 फीसदी रह गया. Sequoia India और अमेज़न (Amazon) द्वारा समर्थित इस फिनटेक कंपनी ने मार्च 2022 में खत्म कारोबारी साल के दौरान 100% CAGR के साथ 156 करोड़ रुपये का एन्यूलाइज़्ड रेवेन्यू (annualised revenue) हासिल करने का एलान भी किया है. कंपनी के सीईओ आदिल शेट्टी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि बैंकबाज़ार का फोकस हमेशा से तीन बातों पर रहा है : 1. आधुनिक तकनीक 2. ग्राहकों को प्राथमिकता और 3. बेहतर मुनाफा. शेट्टी के मुताबिक उनकी कंपनी भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में तेजी से बढ़ने वाली कुछ चुनिंदा फिनटेक कंपनियों में शामिल है.

