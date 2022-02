एक PSU और एक प्राइवेट सेक्टर के बैंक स्टॉक में मिल सकता है 41% तक रिटर्न, मजूबत नतीजों के बाद ब्रोकरेज की बने पसंद

एक्सपर्ट बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ मोमेंटम बने रहने की बात कह रहे हैं. तिमाही नतीजों के बाद कुछ बैंकिंग स्टॉक में वे निवेश की सलाह भी दे रहे हैं.

दिसंबर तिमाही में सरकारी और प्राइवेट बैंकों का फाइनेंशियल प्रदर्शन पर बेहतर हुआ है. (image: pixabay)

Best Banking Stocks: मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की दिसंबर तिमाही के लिए अर्निंग सीजन अब लगभग पूरा होने जा रहा है. दिसंबर तिमाही में सरकारी और प्राइवेट बैंकों का फाइनेंशियल प्रदर्शन तिमाही दर तिमाही और सालाना आधार पर बेहतर हुआ है. बैंकिंग सेकटर का काम काज अब प्री कोविड लेवल की ओर आ रहा है. लोन ग्रोथ बेहतर हुई तो एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिल रहा है. डिपॉजिट बेहतर हुआ है तो रिटेल, एसएमई और कॉरपोरेट बिजनेस मजबूत हुए हैं. ब्रोकरेज हाउस और एक्सपर्ट बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ मोमेंटम बने रहने की बात कह रहे हैं. तिमाही नतीजों के बाद कुछ बैंकिंग स्टॉक में वे निवेश की सलाह भी दे रहे हैं. हमने यहां पब्लिक सेक्टर के बैंक BANK OF BARODA और प्राइवेट सेक्टर के एक बैंक City Union Bank के बारे में जानकारी दी है. Bank of Baroda (बैंक आफ बड़ौदा) ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने PSU सेक्टर के Bank of Baroda में निवेश की सलाह दी है. शेयर के लिए 150 रुपये का टारगेट दिया है. शेयर के करंट प्राइस 107 रुपये के लिहाज से इसमें 41 फीसदी रिटर्न की उम्मीद है. ब्रोकरेज का कहना है कि बैंक में सॉलिड PPoP ग्रोथ सालाना आधार पर 22 फीसदी रही है. वहीं प्रोविजंस घटा है. ब्रोकरेज का कहना है कि BOB की अर्निंग परफॉर्मेंस मजबूत रही है. नेट इंटरेस्ट इनकम बेहतर रहने के चलते बैंक का तिमाही प्रदर्शन बेहतर रहा है. डोमेस्टिक नेट इंटरेस्ट मार्जिन तिमाही आधार पर 31bp बढ़कर 3.2 फीसदी रहा है. बैंक की एसेट क्वालिटी रेश्यो में भी सुधार है. ब्रोकरेज हाउस ने FY22E-24E के लिए अर्निंग में 11 फीसदी और 13 फीसदी ग्रोथ का अनुमान जताया है. वहीं शेयर में 150 रुपये के टारगेट के साथ निवेश की सलाह दी है. बैंक को दिसंबर तिमाही में 2200 करोड़ का मुनाफा हुआ है जो अनुमान से बेहतर है. कंसो PAT सालाना आधार पर 106 फीसदी बढ़कर 2460 करोड़ रुपये रहा है. अदर इनकम में सालाना आधार पर 13 फीसदी ग्रोथ है. हालांकि लोअर ट्रीजरी इनकम के चलते यह प्रभाविजत हुआ है. एडवांस में तिमाही आधार पर 5.5 फीसदी ग्रोथ रही है. तिमाही आधार पर रिटेल लोन में 4.5 फीसदी, कॉरपोरेट बुक में 6 फीसदी, SME/एग्री बुक में 4 फीसदी और 5 फीसदी ग्रोथ रही. रिटेल होम व आटो लोन में 3.5%/6.8% ग्रोथ रही. City Union Bank (सिटी यूनियन बैंक) ब्रोकरेज हाउस ICICI सिक्योरिटी ने सिटी यूनियन बैंक (City Union Bank) में निवेश की सलाह देते हुए टारगेट 200 रुपये कर दिया है. शेयर का करंट प्राइस 144 रुपये है. इस लिहाज से इसमें 39 से 40 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज के अनुसार Q3FY22 RoA 1.4 फीसदी है, जो नॉर्मल के करीब है. स्पीपेज 270 करोड़ है जो कोविड 19 शुरू होने के बाद लोएस्ट लेवल है. कोविड के चलते जो अनिश्चितता थी अब दूर हुई है. बेंक मजूबत ग्रोथ के लिए तैयार दिख रहा है. एसेट क्वालिटी में सुधार बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट है. टोटल रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट 2200 करोड़ का है. बैंक ने कोविड की चुनौतियों को मजबूती से पार किया है और आगे बेहतर ग्रोथ की उम्मीद है. City Union Bank में ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल ने भी निवेश की सलाह दी है और टारगेट 200 रुपये का दिया है. हालांकि ब्रोकरेज ने हायर ओपेक्स और हायर प्रोविजनिंग के चलते FY22-24E EPS के अनुमान में 3 फीसदी कटौती की है.लेकिन ब्रोकरेज का अनुमान है कि FY23-24E के दौरान RoA/RoE ट्रेडिशनल हाई लेवल के पास वापस आ सकता है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

