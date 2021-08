Bajaj Group की कंपनियों ने खुले मार्केट में खरीदे मुकुंद के शेयर, 353 करोड़ के इस ट्रांजैक्शन को मिली सीसीआई की मंजूरी

बजाज ग्रुप की चार कम्पनियों ने सोमवार को मुकुंद लिमिटेड के शेयर खरीदे हैं. बजाज ग्रुप की कम्पनियों ने यह खरीदारी खुले बाजार में की है और इसके तहत कम्पनियों ने मुकुंद के 353 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे हैं. बजाज ग्रुप की जिन चार कम्पनियों ने मुकुंद के शेयर खरीदे हैं, उनमें बजाज सेवाश्रम प्राइवेट लिमिटेड, बछराज एंड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, बछराज फैक्टरीज प्राइवेट लिमिटेड और सनराज नयन इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं. बजाज सेवाश्रम ने 94.42 करोड़ रुपये में, बछराज एंड कम्पनी ने 159.27 करोड़ रुपये, बछराज फैक्टरीज ने 69.04 करोड़ रुपये और सनराज नयन इन्वेस्टमेंट्स ने 30.87 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे हैं.

बजाज ग्रुप की कम्पनियों द्वारा मुकुंद के शेयरों के खरीद की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज एनएसई पर उपलब्ध ब्लॉक डील डेटा से हुई है. ये शेयर 153 रुपये के औसत भाव पर खरीदे गए हैं और जिन कम्पनियों ने मुकुंद के शेयर खरीदे हैं, वे जून 2021 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक मुकुंद के प्रमोटर्स हैं. एक अन्य ट्रांजैक्शन में मुकुंद के कुछ प्रमोटर्स ने अपने हिस्से की 153 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ऑफलोड यानी बिक्री की.

खुले बाजार में हुए इस लेन-देन को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से मंजूरी भी लेनी पड़ी. बजाज ग्रुप की कम्पनियों ने मुकुंद में अपनी इक्विटी शेयरहोल्डिंग बढ़ाई है, जिसे सीसीआई ने मंजूरी दी है. इस लेन-देन के तहत बजाज ग्रुप की चार कम्पनियों ने मुकुंद ने 16.57 फीसदी इक्विटी शेयरहोल्डिंग बढ़ाई है, जिसे सीसीआई की मंजूरी भी मिल गयी. इससे पहले इन कम्पनियों की मुकुंद में 57.7० फीसदी हिस्सेदारी थी. सोमवार को मुकुंद के शेयर एनएसई पर 1.09 फीसदी टूट गए और 149.85 रुपए के भाव पर बंद हुए थे.

