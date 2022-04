Bajaj Finance Q4 Results: बजाज फाइनेंस के शानदार नतीजे, मार्च तिमाही में 80% बढ़ा मुनाफा, 20 रुपये अंतरिम डिविडेंड का एलान

Bajaj Finance Q4 Results: कंपनी ने मार्च 2022 में खत्म तिमाही में 2420 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो किसी भी तिमाही में अब तक का सबसे बड़ा मुनाफा है.

बजाज फाइनेंस के नतीजे मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद घोषित हुए, लेकिन उससे पहले कंपनी के शेयर 3.61% बढ़कर बंद हुए.

Bajaj Finance Q4 Results Declared : देश की नामी वित्तीय कंपनी बजाज फाइनेंस (Bajaj Finance) ने वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही के लिए शानदार नतीजों का एलान किया है. मंगलवार को घोषित इन नतीजों के मुताबिक मार्च 2022 में खत्म तिमाही के दौरान कंपनी के शुद्ध लाभ में 80 फीसदी की जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है. इस तिमाही में कंपनी का कन्सॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2420 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी ने इससे पहले किसी भी तिमाही के दौरान इतना मुनाफा नहीं कमाया. इसकी तुलना में मार्च 2021 में खत्म तिमाही में कंपनी का कन्सॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1346 करोड़ रुपये रहा था. कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 20 रुपये प्रति शेयर की दर से अंतरिम डिविडेंड यानी लाभांश देने का एलान भी किया है. एक साल में 49% से ज्यादा बढ़े बजाज फाइनेंस के शेयर मंगलवार को कंपनी के नतीजों का एलान शेयर बाजार बंद होने के बाद हुआ. लेकिन नतीजों से पहले कंपनी के शेयर 3.61 फीसदी की तेजी दिखाते हुए 7,258.60 रुपये पर बंद हुए. पिछले एक साल के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 49 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखी गई है. नेट इंटरेस्ट इनकम भी 30% बढ़ी मार्च 2022 में खत्म तिमाही में बजाज फाइनेंस की ब्याज से होने वाली शुद्ध आय (Net Interest Income – NII) 30 फीसदी की ग्रोथ के साथ 6068 करोड़ रुपये रही, जो मार्च 2021 में खत्म तिमाही के दौरान 4659 करोड़ रुपये रही थी. वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही के दौरान बजाज फाइनेंस के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) 29 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 1.97 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गए. पिछले कारोबारी साल की चौथी तिमाही के दौरान कंपनी का AUM 1.52 लाख करोड़ रुपये रहा था. कंपनी के NPA भी कम हुए वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही के दौरान बजाज फाइनेंस द्वारा दिए गए नए लोन की संख्या 62.8 लाख रही, जो इसके पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 15 फीसदी ज्यादा है. कंपनी आर्थिक उथल-पुथल के दौर में भी अपने NPA को काबू में रखने में सफल रही है. मार्च 2022 में खत्म तिमाही में कंपनी का ग्रॉस NPA 1.60 फीसदी रहा, जबकि मार्च 2021 में खत्म तिमाही के दौरान यह 1.79 फीसदी रहा था.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.