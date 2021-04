बजाज फाइनेंस: इस ‘करोड़पति स्टॉक’ ने 10 साल में दिया 73 गुना रिटर्न, क्या आगे भी दिखेगा दम?

Bajaj Finance Stocks Outlook: एनबीएफसी कंपनी बजाज फाइनेंस के शेयरों में तिमाही नतीजों के बाद शानदार तेजी देखने को मिल रही है. आज बजाज फाइनेंस का शेयर करीब 3 फीसदी मजबूत होकर 5038 रुपये के भाव पर पहुंच गया है. इसके पहले मंगलवार को यह 4873 रुपये पर बंद हुआ था. असल में मार्च तिमाही में बजाज फाइनेंस ने बेहतर नतीजे पेश किए हैं. साल दर साल आधार पर मार्च तिमाही में कंपनी का मुनाफा 42 फीसदी बढ़कर 1347 करोड़ रुपए रहा है. चौथी तिमाही में लोन लॉस प्रोविजन में कमी आने से कंपनी का मुनाफा बढ़ा है. नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस की भी शेयर को लेकर पॉजिटिव राय है, जिससे निवेशकों का सेंटीमेंट शेयर को लेकर बेहतर हुआ है.

बजाज फाइनेंस का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 42 फीसदी बढ़कर 1347 करोड़ रुपए रहा है. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 948.1 करोड़ रुपए रहा था. मार्च तिमाही में कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम में मामूली कमी आई है और यह 4659 करोड़ रुपए रहा है. एक साल पहले की समान तिमाही में नेट इंटरेस्ट इनकम 4684 करोड़ रुपए रही थी. बजाज फाइनेंस के बोर्ड ने फिस्कल ईयर 2021 के लिए 2 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर पर 10 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का एलान किया है.

ये भी पढ़ें: कोरोना वायरस ने बिगाड़ी IPO मार्केट की पार्टी, 2021 में लिस्‍ट हुए 50% शेयरों ने दिए निगेटिव रिटर्न

फिस्कल ईयर 2021 की चौथी तिमाही में लोन लॉस और प्रोविजनिंग पर खर्च 1231 करोड़ रुपए रहा, जिससे प्रॉफिट को सपोर्ट मिला. एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का यह खर्च 1954 करोड़ रुपए था. जबकि दिसंबर 2020 तिमाही में यह 1352 करोड़ रुपए था.

मार्च तिमाही में कंपनी ग्रॉस NPA घटकर 1.79 फीसदी पर आ गया, जो एक तिमाही पहले 2.86 फीसदी था. इस दौरान कंपनी का NPA घटकर 0.75 फीसदी रहा जो एक साल पहले इसी तिमाही में 1.22 फीसदी था. बजाज फाइनेंस ने मार्च तिमाही में Covid-19 से जुड़े 1530 करोड़ रुपए का स्ट्रेस लोन राइट ऑफ किया है. मार्च 2021 तिमाही तक कंपनी ने 840 करोड़ रुपए की मैक्रो प्रोविजनिंग की है.

नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बजाज फाइनेंस का अगर पिछले कुछ सालों का प्रदर्शन देखा जाए तो इसने निवेशकों को मालामाल कर दिया है. पिछले 10 साल में ही बजाज फाइनेंस का शेयर 69 रुपये से बढ़कर 5038 रुपये के भाव पर पहुंच गया. यानी सीधे सीधे इसने निवेशकों का पैसा 10 साल में ही 73 गुना बढ़ा दिया है. फीसदी की बात करें तो शेयर में 10 साल के दौरान करीब 7193 फीसदी की बढ़ोत्तरी रही है. कंपनी की एसेट क्वॉलिटी और मुनाफा बेहतर होने की वजह से इसमें निवेशकों का भरोसा बना रहा.

रिटर्न की बात करें तो पिछले 10 साल में अगर किसी ने बजाज फाइनेंस के शेयरों में 1.4 लाख रुपये निवेश कर इंतजार किया होगा तो आज उसकी रकम बढ़कर करीब 1.02 करोड़ रुपये हो गई होगी. मार्केट में बड़ी कंपनियों द्वारा रिटर्न देने के लिहाज से देखें तो यह लीडिंग कंपनियों में शामिल है. ब्रॉडर मार्केट में 10 साल में रिटर्न देने के मामले में बजाज फाइनेंस टॉप शेयरों में शामिल है.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर में खरीद की सलाह देते हुए इसका लक्ष्य 5865 रुपये तय किया है. मंगलवार के बंद भाव 4873 रुपये के लिहाज से इसमें आगे 20 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

वहीं ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनले ने बजाज फाइनेंस पर ओवरवेट रेटिंग दी है और शेयर का लक्ष्य 6000 रुपये तय किया है. ब्रोकरेज के अनुसार रेवेन्यू और एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है. करंट प्राइस के लिहाज से इसमें 23 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

(नोट- हमने यहां सलाह कंपनी के तिमाही नतीजों और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्‍सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.