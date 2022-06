Stock in News: Bajaj Finance, Delta Corp, Zomato समेत आज इन शेयरों में रहेगा एक्शन, इंट्राडे में रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयर फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (Image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 14 जून 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Bajaj Finance, Delta Corp, WPIL, Zomato, Torrent Power, Zydus Lifesciences, Aether Industries, Dynamatic Technologies, Capri Global Capital और Metropolis Healthcare जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से कई कंपनियों में पॉजिटिव एक्टिविटीज देखने को मिली है. कुछ में म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है तो किसी को बड़ा कांट्रैक्ट मिला है. किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरे फर्म के साथ एग्रीमेंट किया है. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. Bajaj Finance Bajaj Finance ने कहा कि उसने 24-60 महीनों की विभिन्न अवधियों पर सावधि जमा ब्याज दरों में 20 बेसिस प्वॉइंट (0.20 फीसदी) तक की बढ़ोतरी की है. इसमें 44 महीने की अवधि की जमा राशि शामिल नहीं होगी. Delta Corp एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 10 जून को ओपेन माके्रट ट्रांजेक्शन के जरिए Delta Corp में अतिरिक्त 2.15 फीसदी इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है. इसके साथ ही कंपनी में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी बढ़कर 9.21 फीसदी हो गई, जो पहले 7.06 फीसदी थी. WPIL WPIL को पश्चिम बंगाल सरकार से एक साफ पानी के जलाशय और एक जमीनी स्तर के जलाशय को चालू करने वाली टर्नकी परियोजना के एग्जीक्यूशन के लिए कांट्रैक्ट मिला है. की वैल्यू 430.87 करोड़ रुपये है और इसे 24 महीने की अवधि में पूरा किया जाएगा. Zomato सरकार ने Zomato जैसे ऑनलाइन फूड बिजनेस आपरेटर्स को ग्राहकों की बढ़ती शिकायतों के बीच अपने उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र में सुधार के लिए 15 दिनों के भीतर एक प्रस्ताव पेश करने को कहा है. Torrent Power Torrent Power ने स्काईपावर ग्रुप से 416 करोड़ रुपये के एंटरप्राइजेज वैल्यू पर 50 मेगावाट की सोलर एसेट का अधिग्रहण किया है. Zydus Lifesciences Zydus Lifesciences ने कहा कि उसका 750 करोड़ रुपये का शेयर बायबैक ऑफर 23 जून से शुरू होगा और 6 जुलाई को बंद होगा. कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज पर सेटलमेंट आफ बिड्स के लिए अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2022 तय की है. Aether Industries म्यूचुअल फंड ने ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के जरिए कंपनी में अतिरिक्त 3.23 लाख इक्विटी शेयर हासिल किए हैं. इसके साथ, कंपनी में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी बढ़कर 5.18 फीसदी हो गई, जो पहले 4.92 फीसदी थी.

