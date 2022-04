Stocks in News: Bajaj Finance, Tech Mahindra, BoI, Aarti Industries समेत फोकस में रहेंगे ये शेयर, इंट्राडे में रखें नजर

कुछ शेयर पॉजिटिव ट्रिगर के चलते बाजार में एक्शन दिखाने को तैयार हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

ग्लोबल अनिश्चितताओं के चलते बाजार का ऊपरी स्तरों पर टिकना मुश्किल हो रहा है. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: शेयर बाजार में सोमवार को फिर बड़ी गिरावट देखने को मिली है. ग्लोबल अनिश्चितताओं के चलते बाजार का ऊपरी स्तरों पर टिकना मुश्किल हो रहा है. बाजार में अगर तेजी आ भी रही है तो फिर बिकवाली आ जा रही है. आज भी बाजार के लिए ग्लोबल सेंटीमेंट मिले जुले ही नजर आ रहे हैं. रूस और यूक्रेन के बीच जंग, कॉरपोरेट अर्निंग, महंगाई और रेट हाइक साइकिल के चलते निवेशक सतर्क हैं. एक्सपर्ट निवेशकों से सतर्क रहकर ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं. हालांकि इस बीच कुछ शेयर पॉजिटिव ट्रिगर के चलते बाजार में एक्शन दिखाने को तैयार हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की लिस्ट में Bajaj Finance, Lemon Tree Hotels, Tech Mahindra, Bank of India, Aarti Industries, Tatva Chintan Pharma Chem, LIC, HDFC Life Insurance Company, ABSL AMC, KPIT Tech, Macrotech Developers, Atul, AU Small Finance Bank Tata Teleservices जैसे नाम शामिल हैं. Bajaj Finance आज यानी 26 अप्रैल को Bajaj Finance मार्च तिमाही के लिए अपने लतीजे जारी करने जा रही है. बाजार की नजर कंपनी के नतीजों पर रहेगी. इसके अलावा कुछ अन्य कंपनियां भी अपने नतीजे जारी करेंगी. इनमें HDFC Life Insurance Company, Aditya Birla Sun Life AMC, KPIT Technologies, Macrotech Developers, Mahindra Logistics, NELCO, Atul, AU Small Finance Bank, Sanofi India, Tata Coffee, Tata Teleservices (Maharashtra), United Breweries और VST Industries शामिल हैं. Lemon Tree Hotels Lemon Tree Hotels ने ‘लेमन ट्री होटल’ ब्रॉन्ड के तहत चंडीगढ़ के पास खरार में 60 कमरों के होटल के लिए लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. होटल के नवंबर, 2025 तक चालू होने की उम्मीद है. इसकी सहायक कंपनी कार्नेशन होटल्स इस होटल के आपरेटिंग और मार्केटिंग का काम देखेगी. Tech Mahindra LIC ने 22 अप्रैल को ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के जरिए Tech Mahindra में अतिरिक्त 85,000 इक्विटी शेयर खरीदे हैं. जिससे उसकी कुल हिस्सेदारी 5 फीसदी हो गई, जो पहले 4.99 फीसदी थी. Bank of India Bank of India ने बीएसई फाइलिंग में कहा कि बोर्ड ने फ्रेश इक्विटी कैपिटल जारी करके 2500 करोड़ रुपये तक की पूंजी जुटाने को मंजूरी दी है. योजना का मुख्य उद्देश्य मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग को वर्तमान 18.59 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी करना है ताकि मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग की आवश्यकताओं का अनुपालन किया जा सके. Aarti Industries LIC ने 22 अप्रैल को ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के जरिए Aarti Industries में अतिरिक्त 2.24 लाख इक्विटी शेयर हासिल किए हैं. इसके साथ, कंपनी में LIC की हिस्सेदारी बढ़कर 5.03 फीसदी हो गई, जो पहले 4.97 फीसदी थी. Tatva Chintan Pharma Chem Tatva Chintan Pharma Chem का मुनाफा मार्च 2022 तिमाही में सलाना आधार पर 17 फीसदी गिरकर 17.51 ​​करोड़ रुपये रहा है. लोअर आपरेटिंग इनकम और टॉपलाइन के चलते मुनाफे पर असर हुआ. इसी अवधि के दौरान कंपनी का रेवेन्यू 9.3 फीसदी गिरकर 98.53 करोड़ रुपये रहा है, जिसमें मार्जिन सालाना आधार पर 200 bps घट गया.

