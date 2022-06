Stock in News: Bajaj Auto, Tata Motors, HDFC, HFCL समेत एक्शन में रहेंगे ये स्टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयर फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 10 जून 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (Image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 10 जून 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Bajaj Auto, Kotak Mahindra Bank, HDFC, Tata Motors, Butterfly Gandhimathi Appliances, Sona BLW Precision Forgings, Dr Reddy’s, HFCL, Kiri Industries, Oriental Aromatics, Asian Granito India और Indian Overseas Bank जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से कई कंपनियों में पॉजिटिव एक्टिविटीज देखने को मिली है. कुछ को फंड रेज करने की अनुमति मिली है तो किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरे फर्म के साथ एग्रीमेंट किया है. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. Bajaj Auto टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी Bajaj Auto ने अपनी BSE फाइलिंग में कहा कि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स 14 जून को कंपनी के फुली पेडअप इक्विटी शेयरों के बायबैक के प्रस्ताव पर विचार करेंगे. जिसके बाद 2000 के बाद से कंपनी द्वारा पहली बायबैक घोषणा हो सकती है. Kotak Mahindra Bank Kotak Mahindra Bank ने 50 लाख रुपये से अधिक की जमा राशि के लिए बचत खाते की ब्याज दर में 0.50 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की है. अब यह 4 फीसदी हो गई है. टर्म डिपॉजिट रेट में भी 0.25 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गई है. HDFC HDFC ने अपनी रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट में बढ़ोतरी की घोषणा की है. आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 50 बेसिस प्वॉइंट की बढ़ोतरी के बाद HDFC ने यह निर्णय लिया है. Tata Motors सेबी ने Tata Motors को सिक्योरिटी मार्केट में अपने भविष्य के डीलिंग में “अधिक सावधान” रहने को कहा है. Butterfly Gandhimathi Appliances 8 जून को ओपन ऑफर के जरिए 26 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने के बाद क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स के पास अब Butterfly Gandhimathi में 81 फीसदी हिस्सेदारी हो गई है, जो पहले 55 फीसदी थी. Sona BLW Precision Forgings Sona BLW ने स्टॉक एक्सचेंज को सूचना दी है कि कंपनी बोर्ड ने 5 जुलाई 2022 से 4 जुलाई 2027 तक 5 साल की अवधि के लिए विवेक विक्रम सिंह को कंपनी के प्रबंध निदेशक और ग्रुपह सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया है. यह शेयरधारकों के अप्रूवल के अधीन है. Dr Reddy’s Nasdaq लिस्टेड कंपनी ओलेमा फार्मास्युटिकल्स, इंक ने कैंसर थेरेपी की खोज और विकास के लिए Dr Reddy’s की सहायक ऑरिजीन डिस्कवरी टेक्नोलॉजीज के साथ एक विशेष सहयोग और लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किया है. HFCL HFCL को UBRs (बिना लाइसेंस वाले बैंड रेडियो) और एक्सेसरीज की सप्लाई के लिए 73.39 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं. वहीं ऑप्टिकल फाइबर केबल की आपूर्ति के लिए भारत के प्रमुख ईपीसी खिलाड़ियों में से एक से 22.30 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.