बाबा रामदेव (Baba Ramdev) की पतंजलि आयुर्वेद (Patanjali Ayurved) ने मंगलवार को बताया कि कंपनी को अप्रैल-सितंबर 2019-20 के दौरान 3,562 करोड़ रुपये का राजस्‍‍‍व हासिल किया है. यह कंपनी का किसी भी वित्त वर्ष की पहली छमाही में सबसे ज्यादा राजस्व है. कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 1,793 करोड़ और जुलाई-सितंबर में 1,769 करोड़ रुयये रहा.

अधिकारी ने बताया कि यह आंकड़ा सिर्फ पतंजलि आयुर्वेद का है और इसमें सभी कारोबार के आंकड़े शामिल नहीं है. हमने कुछ आंतरिक बदलाव किए हैं. कुछ प्रोडक्ट लाइंस, जिन्हें पहले पतंजलि आयुर्वेद देखती थी, अब अलग-अलग कंपनियों को सौंपा गया है.

Jio ने भी किया टैरिफ बढ़ाने का एलान, महंगे होंगे प्लान

कंपनी ने वित्त वर्ष 2018-19 की जून तिमाही में 937 करोड़ और सितंबर तिमाही में 1,576 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था. पतंजलि के प्रवक्ता एसके तिजारावाला ने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बात यह है कि पतंजलि आयुर्वेद ने एक वापसी की है. कंपनी ने पहली छमाही में अब तक का​ अपना रिकॉर्ड राजस्व हासिल किया है. कंपनी के हालांकि मुनाफे की जानकारी साझा नहीं की है.

तिजारावाला ने कहा कि 2018-19 में पतंजलि आयुर्वेद को अकेले 8,329 करोड़ का रेवेन्‍यू हासिल हुआ था. पूरे समूह का टर्नओवर इससे बहुत अधिक था. वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही के रेवेन्यू अनुमान पर तिजारावाला ने कहा कि पहली छमाही का करीब दोगुना आय होने की उम्मीद है.

पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी ने 2,388 करोड़ और चौथी तिमाही में 3,698 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था. उन्होंने बताया कि कंपनी के पास एक मजबूत सप्लाई चेन है. कंपनी जीएसटी और नोटबंदी के झटकों से बाहर आ चुकी है. जीएसटी सिस्टम के साथ तालमेल बनाने में कुछ समय लगा है.

पतंजलि आयुर्वेद मुख्य रूप से FMCG बिजनेस और आर्युेदिक दवाइयों के कारोबार में है. कंपनी के बिस्किट, नूडल्स, डेयरी बिजनेस, सोलर पैनल और अपैरल बिजनेस पतंजलि आयुर्वेद का हिस्सा नहीं हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.