पतंजलि आयुर्वेद NCD से जुटायेगी 250 करोड़, 10.10% ब्याज दर की करेगी पेशकश

बाबा रामदेव के नेतृत्व वाली पतंजलि आयुर्वेद (Patanjali Ayurved) ने डिबेंचर जारी कर 250 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है. कंपनी अपनी कार्यशील पूंजी जरूरतों और आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क को मजबूत बनाने में इस राशि का इस्तेमाल करेगी. उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित इस कंपनी ने पहली बार डिबेंचर के जरिए पूंजी जुटाने का फैसला किया है. पतंजलि आयुर्वेद हाल के वर्षों में एफएमसीजी की प्रमुख कंपनी के तौर पर उभरी है.

कंपनी ने कहा है कि गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) की परिपक्वता अवधि तीन साल होगी और इस पर 10.10 फीसदी की दर से ब्याज देय होगा. ये डिबेंचर 28 मई 2023 को परिपक्व होंगे. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, डिबेंचर के लिए बोली 28 मई 2020 को शुरू होगी. डिबेंचर शेयर बाजार में सूचीबद्ध और रिडीमेबल होंगे.

Amazon India अपने सेलर्स को देगी फ्री COVID-19 हेल्थ इंश्योरेंस, 50000 रु तक का खर्च होगा कवर

पतंजलि आयुर्वेद के प्रवक्ता एस.के. तिजारावाला ने कहा, ‘‘कोविड-19 महामारी के इस दौर में शारीरिक रोग- निरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक आयुर्वेद उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी है. इससे हमारी आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बढ़ा है. मैन्युफैक्चरिंग से लेकर वितरण तक की पूरी आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बढ़ा है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए ही हम यह राशि जुटा रहे हैं, ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग से लेकर वितरण तक की पूरी श्रृंखला को सरल और बेहतर बना सकें.’’

कंपनी के डिबेंचर को ब्रिकवर्क ने ‘एए’ रेटिंग दी है. पिछले साल दिसंबर में पतंजलि आयुर्वेद ने दिवालिया हो चुकी रुचि सोया का 4,350 करोड़ रुपये में अधिग्रहण पूरा किया. दिवालिया प्रक्रिया में पतंजलि ने इस कंपनी का अधिग्रहण किया.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.