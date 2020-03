कोरोना से जंग: पतंजलि ने PM केयर्स फंड में दिए 25 करोड़, स्टाफ की सैलरी से 1.5 करोड़ का योगदान

Fight against Coronavirus: कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में बाबा रामदेव (Ramdev) की पतंजलि ​योगपीठ (Patanjali Yogpeeth) भी मैदान में उतर गई है. पतंजलि ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं राहत कोष (PM Cares Fund) में 25 करोड़ रुपये का योगदान दिया है. इस बारे में योग गुरू स्वामी रामदेव ने एलान किया.

इसके अलावा पतंजलि और उसकी सहयोगी संस्थाओं, रुचि सोया ग्रुप के कर्मचारी समेत सभी कर्मचारी भी अपना एक-एक दिन का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष को दान करेंगे, जिससे स्टाफ की सैलरी से 1.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त योगदान होगा. पतं​जलि जरूरतमंद लोगों तक अपने डेयरी प्रॉडक्ट पहुंचाएगी. साथ ही पतंजलि के कई संस्थानों का इस्तेमाल लोगों को क्वारंटाइन करने में किए जाने की भी पेशकश की गई है.

Besides,‌ Rs.1.50 crore from salary of staff of @PypAyurved @PypAyurved @PatanjaliDairy will also be sent

पतंजलि ने अपने 5 संस्थानों का इस्तेमाल किसी भी आपात स्थिति में किए जाने की भी पेशकश की गई है. बाबा रामदेव ने कहा कि इन 5 संस्थाओं में हरिद्वार का योगाग्राम, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता और सोलन में स्थित आश्रम शामिल हैं. यहां 1500 बेड की और खाने पीने की पूरी व्यवस्था है.

