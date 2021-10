Hurun India Philanthropy List 2021: ये हैं देश के सबसे बड़े दानी, परोपकार के लिए हर दिन देते हैं 27 करोड़ रुपये

देश के सबसे अमीरों की लिस्ट खूब चर्चा में रहती है. लेकिन अपना पैसा लोगों की भलाई के लिए खर्च करने वालों में सबसे आगे रहने वालों की लिस्ट को इतनी अहमियत नहीं मिलती. देश में अमीरों की लिस्ट बनाने वाली हुरून हर साल Hurun India Philanthropy List भी बनाती है, जिसमें देश के टॉप परोपकारियों के नाम होते हैं. इस बार भी यह लिस्ट जारी हुई है इसके मुताबिक देश के टॉप परोपकारियों में ( India’s top India Philanthropist) में दिग्गज आईटी कंपनी Wipro के फाउंडर अजीम प्रेमजी पहले नंबर पर हैं. वित्त वर्ष 2020-21 में उन्होंने 9,713 करोड़ रुपये दान किए. यानी हर दिन 27 करोड़ रुपये.

दूसरे नंबर पर हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज के फाउंडर शिव नाडार उन्होंने 1263 करोड़ रुपये दान दिए. तीसरे नंबर मुकेश अंबानी हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2021 में 577 करोड़ रुपये दान किए. कुमार मंगलम बिड़ला ने चौथे नंबर पर हैं, जिन्होंने 377 करोड़ रुपये परोपकार के कार्यों पर खर्च किए. Infosys के को-फाउंडर नंदनी नीलेकणी ने इस लिस्ट में दो पायदान की छलांग लगाई है. 183 करोड़ रुपये दान करके वह इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर पहुंच गए हैं.

हिंदुजा परिवार 166 करोड़ रुपये दान कर लिस्ट में छठे नंबर पर है. बजाज परिवार ने 136 करोड़ रुपये दान किए और यह लिस्ट में सातवें नंबर पर है. गौतम अडानी और अनिल अग्रवाल संयुक्त रूप से आठवें नंबर पर हैं, जिन्होने 130 करोड़ रुपये दान किए हैं. गौतम अडानी ने अपना दान 48 फीसदी बढ़ाया है वहीं अनिल अग्रवाल ने 40 फीसदी घटाया है. डाबर कंपनी का बर्मन परिवार दसवें नंबर पर है, जिसने 114 करोड़ रुपये दान में दिए हैं. राकेश झुनझुनवाला 50 करोड़ रुपये दान कर इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं. जिरोधा के फाउंडर नीतिन और निखिल कामथ ने अगले दो साल में 750 करोड़ रुपये दान देने का वादा किया है. लिस्ट के टॉप परोपकारियों में नौ महिलाएं भी शामिल हैं. इनमें Rohini Nilekani Philanthropies की रोहिणी नीलेकणी भी हैं, जिन्होंने 69 करोड़ रुपये दान किए.

