अजीम प्रेमजी बने FY20 में सबसे उदार भारतीय, 22 करोड़ प्रति दिन का डोनेशन: रिपोर्ट

आईटी की बड़ी कंपनी विप्रो के अजीम प्रेमजी (Azim Premji) ने 22 करोड़ प्रति दिन या साल में 7,904 करोड़ रुपये का दान किया है और वे FY20 में सबसे उदार भारतीय बनकर उभरे हैं और उन्होंने फिलनथ्रॉपी की एक सूची में टॉप किया है. उन्होंने HCL टेक्नोलॉजीज के शिव नाडर को बड़े अंतर से पछाड़ा जिन्होंने हुरुन रिपोर्ट इंडिया और Edelgive फाउंडेशन द्वारा बनाई गई लिस्ट में टॉप किया है.

नाडर के डोनेशन वित्त वर्ष 2020 में 795 करोड़ पर रहे जो एक साल पहले की अवधि में 826 करोड़ पर था. प्रेमजी ने पिछले वित्त वर्ष में 426 करोड़ रुपये का दान दिया था. सबसे अमीर भारतीय, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी ने इस सूची में तीसरे नंबर को बरकरार रखा है. लिस्ट के मुताबिक, उन्होंने 458 करोड़ का डोनेशन दिया जो एक साल पहले 402 करोड़ पर था. बढ़ती महामारी की वह से बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों ने कोविड-19 संक्रमण के लड़ने के लिए अपने डोनेशन को दोबारा तय किया. इसमें सबसे आगे टाटा संस 1,500 करोड़ की प्रतिबद्धता के साथ रहा. इसके बाद 1,125 करोड़ रुपये पर प्रेमजी और अंबानी 510 करोड़ के साथ हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट डोनेशन का हिस्सा पीएम केयर्स फंड में भी गया है. इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 500 करोड़ और आदित्य बिड़ला ग्रुप ने 400 करोड़ का डोनेशन दिया है. यह भी ध्यान देने वाली बात है कि टाटा की कुल राशि में नए बने फंड में 500 करोड़ का डोनेशन शामिल है. लिस्ट में कहा गया है कि प्रेमजी का FY20 में कुल डोनेशन 175 फीसदी बढ़कर 12,050 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. अजीन प्रेमजी के एंडाउमेंट फंड की विप्रो में प्रमोटर की शेयरहोल्डिंग में 13.6 फीसदी है और उसके पास प्रमोट शेयरों से कमाए सभी पैसे को प्राप्त करने का अधिकार है.

रिपोर्ट के मुताबिक, 10 करोड़ रुपये से ज्यादा का दान देने वाले लोगों की संख्या थोड़ी बढ़ातरी के साथ 78 हो गई है, जो एक साल पहले की अवधि में 72 थी.

