Axis Bank: मुनाफा बढ़ने के बाद भी शेयर 4% टूटा, Sensex 30 का बना टॉप लूजर, क्या करें निवेशक? Buy, Sell या Hold

Axis Bank का मार्च तिमाही में मिक्स्ड परफॉर्मेस रहा है. हालांकि मुनाफे में 54 फीसदी की मजबूत ग्रोथ रही है. लोअर प्रोविजंस के चलते मुनाफे को सपोर्ट मिला.

Axis Bank के शेयरों में आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है. (File)

Axis Bank Stock Price: निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक (Axis Bank) के शेयरों में आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में शेयर करीब 4 फीसदी टूटकर 748 रुपये पर आ गया, जबकि गुरूवार को यह 780 रुपये पर बंद हुआ था. बैंक ने गुरूवार को अपने तिमाही नतीजे जारी किए थे. बैंक का मुनाफा सालाना आधार पर 54 फीसदी बढ़ गया है. रेवेन्यू में भी ग्रोथ रही. हालांकि मार्जिन पर दबाव देखने को मिला है. ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस शेयर के आउटलुक को लेकर पॉजिटिव दिख रहे हैं. हालांकि उनका कहना है कि तिमाही नतीजे मिले जुले रहे हैं. मार्जिन और कास्ट रेश्यो पर नजर रहेगी. हालांकि आने वाले दिनों में अर्निंग्स में अचछी ग्रोथ की उम्मीद है. एसेट क्वालिटी भी बेहतर हो रही है. एसेट क्वालिटी बेहतर, मार्जिन पर रहेगी नजर ब्रोकरोज हाउस मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि Axis Bank का मार्च तिमाही में मिक्स्ड परफॉर्मेस रहा है. हालांकि मुनाफे में 54 फीसदी की मजबूत ग्रोथ रही है. लोअर प्रोविजंस के चलते मुनाफे को सपोर्ट मिला. वहीं मार्च तिमाही में बैंक की एसेट क्वालिटी बेहतर हुई है. हालांकि मार्जिन में कुछ कमी दिखी है. रीस्ट्रक्चर्ड बुक मॉडरेट रहा है. ब्रोकरेज का मानना है कि आगे स्लीपेजेज कंट्रोल में रहेंगे और क्रेडिट कास्ट में इंप्रूवमेंट दिखेगा. हालांकि मार्जिन और कास्ट रेश्यो पर नजर बनी रहेगी. ब्रोकरेज का अनुमान है कि बैंक का FY24 में RoA/RoE 1.6%/15.7% रहेगा. मोतीलाल ओसवाल ने शेयर में खरीदारी की सलाह दी है और 930 रुपये का टारगेट दिया है. इस टारगेट को देखें तो करंट प्राइस 780 रुपये के लिहाज से इसमें 19 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. रिटेल और SME ग्रोथ मजबूत Axis Bank के शेयर में ब्रोकरेज हाउस गोल्‍डमैन सैक्‍स ने खरीदारी की राय देते हुए 883 रुपये का टारगेट रखा है. जबकि जेफरीज ने शेयर पर 1050 रुपये का बड़ा टारगेट देते हुए निवेश की सलाह दी है. मॉर्गन स्‍टैनली ने Axis Bank पर ओवरवेट की रेटिंग देते हुए 910 रुपये प्रति शेयर का टारगेट दिया है. अलग अलग रिपोर्ट के अनुसार प्रोविजंस में कमी के चलते मुनाफा अनुमान से बेहतर रहा है. बैंक की रिटेल और SME ग्रोथ मजबूत रही है. मैनेजमेंट का FY25 तक 18 फीसदी RoE का लक्ष्‍य है. FY22-25E के दौरान अर्निंग्‍स में 29 फीसदी CAGR ग्रोथ देखने को मिल सकती है. अलग अलग टारगेट देखें तो करंट प्राइस 780 रुपये के लिहाज से शेयर में 35 फीसदी तक रिटर्न मिल सकता है. कैसे रहे हैं नतीजे Axis Bank का मार्च तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 54 फीसदी बढ़कर 4118 करोड़ रुपये रहा है. बैंक ने मार्च 2021 तिमाही में 2,677.06 करोड़ रुपये मुनाफा कमाया था. प्रोविजंस घटने और एसेट क्वालिटी बेहतर होने का फायदा बैंक को कमला है. बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम इस दौरान सालाना आधार पर 16.7 फीसदी बढ़कर 8819 करोड़ रुपये रहा है. क्रेडिट ग्रोथ 15 फीसदी और डिपॉजिट ग्रोथ 19 फीसदी रही. बैंक का ग्रॉस एनपीए जनवरी-मार्च 2022 तिमाही में घटकर 2.82 फीसदी पर आ गया, जो 31 मार्च 2021 को खत्म हुई तिमाही में 3.70 फीसदी था. नेट एनपीए घटकर 0.73 फीसदी रह गया. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

