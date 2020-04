AXIS बैंक में मिल सकता है 36% रिटर्न, 3 माह में 1388 करोड़ घाटे के बाद भी ब्रोकरेज को भरोसा

मार्च तिमाही में निजी क्षेत्र का एक्सिस बैंक मुनाफे से घाटे में आ गया. इस दौरान बैंक को करीब 1388 करोड़ का घाटा हुआ है. लेकिन यह घाटा कोरोना वायरस के चलते प्रोविजनिंग बढ़ाने की वजह से हुआ है. देखें तो मार्च तिमाही में बैंक का एनपीए घटा है, वहीं क्रेडिट ग्रोथ भी बेहतर हुई है. रिटेल लोन ग्रोथ सालाना आधार पर 24 फीसदी बढ़ गई है, वहीं अदर इनकम भी बढ़ी है. एक्सपर्ट का मानना है कि ओवरआल बैंक का आपरेटिंग परफॉर्मेंस बेहतर है. बैंक के पास कैपिटल की दिक्क्त नहीं है और डिपॉजिट फ्रेंचाइजी मजबूत हैं. आगे मैक्स फाइनेंशियल के साथ डील का भी फायदा मिलेगा. .

ब्रोकरेज हाउस CLSA का कहना है कि सालाना आधार पर लोन ग्रोथ 15 फीसदी रहने से बैंक का आपरेटिंग परफॉर्मेंस बेहतर रहा है. कोविड 19 संकट के चलते प्रोविजनिंग बढ़ाए जाने से बैंक को घाटा हुआ है. बैंक को आगे मैक्स फाइनेंशियल के साथ डील का भी फासदा मिलेगा ब्रोकरेज ने शेयर के लिए 595 रुपये का लक्ष्य दिया है.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर में 620 रुपये यानी 36 फीसदी ग्रोथ का लक्ष्य रखा है. ब्रोकरेज का कहना है कि बैंक का NII सालाना आधार पर 19 फीसदी बढ़ गया है. लोन ग्रोथ हेल्दी है. रिटेल लोन ग्रोथ 24 फीसदी सालाना आधार पर बढ़ी है, जिससे ओवरआल लोन ग्रोथ 15 फीसदी रही है. कॉरपोरेट लोन ग्रोथ भी 11 फीसदी रही है. अदर इनकम भी सालाना आधार पर 13 फीसदी बढ़ गई है. बैंक को आने वाले दिनों में मैक्स लाइफ के साथ डील का भी फायदा होगा. हालांकि ब्रोकरेज ने कोविड 19 की वजह से FY21/FY22 के लिए अर्निंग ग्रोथ में 6%/3% की कटौती की है.

ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने एक्सिस बैंक में 530 रुपये का लक्ष्य देते हुए निवेश की सलाह दी है. ब्रोकरेज के अनुसार कोरोना वायरस महामहारी के चलते वित्त वर्ष 2021 में मुनाफे पर दबाव देखने को मिलेगा. लेकिन ओवरआल बैंक बेहतर स्थिति में है. कैपिटल की कोई दिक्कत नहीं दिख रही है. डिपॉजिट फ्रेंचाइजी भी मजबूत है.

एक्सिस बैंक को Q4 में 1388 करोउ़ का घाटा हुआ है, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में बैंक को 1510 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. बैंक की ब्याज आय उम्मीद से बेहतर 6,808 करोड़ रुपये रही है. Q4 में बैंक का ग्रॉस NPA 5 फीसदी से घटकर 4.86 फीसदी और नेट NPA 2.09 फीसदी से घटकर 1.56 फीसदी रहा है. रुपये में भी NPA कम हुआ है. तिमाही आधार पर Q4 में एक्सिस बैंक की प्रोविजनिंग 3,471 करोड़ रुपये से बढ़कर 7,730 करोड़ रुपये रही है.

सालाना आधार पर Q4 में बैंक का रिटेल लोन ग्रोथ बढ़कर 24 फीसदी रहा है. वहीं इस दौरान लोन ग्रोथ 15 फीसदी रही है. Q4 में प्रोविजनिंग कवरेज रेश्यो 60 फीसदी से बढ़कर 69 फीसदी रहा है. तिमाही आधार पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.57 फीसदी से घटकर 3.55 फीसदी रहा है. जबकि कुल स्लिपेजेस 6,214 करोड़ रुपये से घटकर 3,920 करोड़ रुपये रहा.

