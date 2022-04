Stocks in News: Axis Bank, Maruti, Vedanta, Wipro समेत आज फोकस में रहेंगे ये शेयर, इंट्राडे के लिए रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 29 अप्रैल को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 29 अप्रैल को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Axis Bank, Ambuja Cements, Vedanta, Tata Power Company, Maruti Suzuki India, Wipro, IndusInd Bank, YES Bank, IIFL Finance, IndiaMART InterMESH, UltraTech Cement, SBI Cards, Can Fin Homes, Sonata Software, Tanla Platforms, IDFC First Bank जैसे शेयर शामिल हैं. किसी के तिमाही नतीजे बेहतर रहे हैं तो कुछ कंपनियां आज अपने नजीते जारी करेंगी. Axis Bank Axis Bank का मार्च तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 54 फीसदी बढ़कर 4118 करोड़ रुपये रहा है. प्रोविजंस घटने और एसेट क्वालिटी बेहतर होने का फायदा बैंक को कमला है. बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम इस दौरान सालाना आधार पर 16.7 फीसदी बढ़कर 8819 करोड़ रुपये रहा है. क्रेडिट ग्रोथ 15 फीसदी और डिपॉजिट ग्रोथ 19 फीसदी रही. Ambuja Cements Ambuja Cements का मार्च तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 30.3 फीसदी घटकर 865.5 करोड़ रुपये रहा है. हायर पावर और फ्यूल कास्ट के चलते मुनाफे पर असर हुआ. हालांकि रेवेन्यू इस दौरान सालाना आधार पर 2.4 फीसदी बढ़कर 7900 करोड़ रुपये रहा है. Vedanta Vedanta का मार्च तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 5 फीसदी घटकर 7261 करोड़ रुपये रहा है. हायर टैक्स कास्ट और एक्सपेंस बढ़ने से मुनाफे पर असर हुआ. हालांकि रेवेन्यू इस दौरान सालाना आधार पर 41 फीसदी बढ़कर 39,342 करोड़ रुपये रहा है. मार्च तिमाही में अबतक का हाइएस्ट EBITDA 13,768 करोड़ रुपये रहा है. इसमें सालाना आधार पर 51 फीसदी बढ़त रही. वित्त वर्ष 2023 के लिए कंपनी ने 31.5 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने का एलान किया है. Tata Power Company Tata Power Company ने पूरे महाराष्ट्र में 5000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्वॉइंट बनाने के लिए नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के साथ सहयोग किया है. Maruti Suzuki India, Wipro आज यानी 29 अप्रैल को Maruti Suzuki India, Wipro और IndusInd Bank के नतीजे आएंगे. इसके अलावा आज ही UltraTech Cement, SBI Cards, Can Fin Homes, Just Dial, Shriram City Union Finance, Sonata Software, Supreme Industries, Tanla Platforms और Tata Chemicals के नतीजे आएंगे. YES Bank 30 अप्रैल शनिवार को YES Bank के तिमराही नतीजे आएंगे. इसके अलावा 30 अप्रैल को IDFC First Bank, Usha Martin, Bliss GVS Pharma, GHCL, LG Balakrishnan & Brothers और Yasho Industries के नतीजे आने हैं. IIFL Finance IIFL Finance का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 30 फीसदी ग्रोथ रही और यह 321 करोड़ पहुंच गया. टॉपलाइन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ का फायदा हुआ. तिमाही के दौरान आपरेटिंग रेवेन्यू 16 फीसदी बढ़कर 1,856.2 करोड़ रुपये हो गया. IndiaMART InterMESH IndiaMART InterMESH शेयर बायबैक करेगी. कंपनी ने 6,250 रुपये प्रति पीस की कीमत पर 100 करोड़ रुपये के शेयर वापस खरीदने का फैसला किया है. आफर साइज कंपनी के फुली पेड कैपिटल और फ्री रिजर्व के 5.37 फीसदी है. ई-कॉमर्स फर्म ने मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 3 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की. रेवेन्यू 12 फीसदी बढ़कर 201.40 करोड़ रुपये हो गया.

