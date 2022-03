Stocks in News: Axis Bank Airtel ONGC Tata Steel समेत आज फोकस में रहेंगे ये स्टॉक, इंट्राडे लिए रखें नजर

रूस और यूक्रेन संकट के चलते बाजार में अभी भी उतार चढ़ाव की आशंका बनी हुई है. किसी भी निगेटिव खबर से बाजार में गिरावट आ सकती है.

आज के कारोबार में कुछ शेयरों किसी न किसी पॉजिटिव ट्रिगर के चलते जोरदार एक्शन दिखा सकते हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: आज के कारोबार में कुछ शेयरों किसी न किसी पॉजिटिव ट्रिगर के चलते जोरदार एक्शन दिखा सकते हैं. आज जो शेयर फोकस में रह सकते हैं, उनमें Axis Bank, Bharti Airtel, ONGC, Nazara Technologies, Tata Steel, Godrej Properties, Pidilite Industries जैसे नाम शामिल हैं. अगर आप इंट्राडे के लिए किसी बेहतर शेयर की तलाश में हैं तो इन पर नजर रख सकते हैं. रूस और यूक्रेन संकट के चलते बाजार में अभी भी उतार चढ़ाव की आशंका बनी हुई है. किसी भी निगेटिव खबर से बाजार में गिरावट आ सकती है. ऐसे में एक्सपर्ट भी शॉर्ट टर्म निवेशकों को सतर्क रहकर और मजबूत फंडामेंटल वाले शेयर ही चुनने की सलाह दे रहे हैं. Axis Bank Axis Bank 1.6 बिलियन डॉलर में सिटी बैंक के इंडिया कंज्यूमर बिजनेस का अधिग्रहण करेगा. सिटीग्रुप ने 30 मार्च को इस बात की जानकारी दी है. ट्रांजेक्शन में सिटी बैंक इंडिया के उपभोक्ता बैंकिंग व्यवसायों की बिक्री शामिल है. जिसमें क्रेडिट कार्ड, रिटेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और कंज्यूमर लोन शामिल हैं. Bharti Airtel ट्राई द्वारा बुधवार को जारी ताजा आंकड़ों में कहा गया है कि इस साल जनवरी में देश में टेलिकॉम सब्सक्राइबर बेस घटकर 116.94 करोड़ रह गया है. हालांकि भारती एयरटेल अपनी मोबाइल सेवाओं के 7.14 लाख यूजर्स को इस दौरान अपने मोबाइल सर्विस से जोड़ा है. इस दौरान Vodafone Idea ने 3.89 लाख वायरलेस सब्सक्राइबर गंवाए हैं. ONGC ONGC के 2 दिनों का आफर फॉर सेल इश्यू आज यानी 31 मार्च को बंद हो जाएगा. भारत सरकार ने कंपनी के 9.4 करोड़ इक्विटी शेयरों के अलावा अतिरिक्त 9.4 करोड़ इक्विटी शेयरों की सीमा तक ओवरसब्सक्रिप्शन विकल्प का प्रयोग करने का निर्णय लिया है. बिक्री के लिए कुल आफर साइज 18.8 करोड़ शेयरों तक या कुल पेड अप इक्विटी का 1.5 फीसदी होगा. अबतक ONGC की बिक्री के प्रस्ताव को 84.92 मिलियन शेयरों के बेस आफर साइज के मुकाबले 303.53 मिलियन शेयरों के लिए बोलियां मिली हैं. Nazara Technologies Nazara Technologies की सब्सिडियरी कंपनी नाजारा पीटीई लिमिटेड (नजारा सिंगापुर) बिटक्राफ्ट फंड में 25 लाख डॉलर का निवेश करेगी. बिटक्राफ्ट फंड एक ऐसी फर्म है जो गेमिंग, esports और इंटरेक्टिव मीडिया में निवेश करना पसंद करती है. Tata Steel Tata Steel ने टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड में अपनी पूरी हिस्सेदारी टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज को कैश के अलावा अन्य विचार के लिए ट्रांसफर कर दी है. कंपनी ने फेरो एलॉय के उत्पादन के लिए स्टॉर्क फेरो और मिनरल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से आइटेमाइज्ड एसेट्स के अधिग्रहण के लिए एसेट ट्रांसफर एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट किया है. Godrej Properties रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी ने पुणे में पिंपरी-चिंचवड़ के रेजिडेंशियल माइक्रो मार्केट में 9 एकड़ लैंड पार्सल का अधिग्रहण किया है. यहां डेवलपमेंट मुख्य रूप से एक ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए होगा. Pidilite Industries नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने सब्सिडियरी पिडिलाइट एडहेसिव्स को Pidilite Industries में मिलाने को मंजूरी दे दी है.

